Întâlnirea dintre Trump și Putin, prima față în față după 2019, va avea loc la baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska și acolo se poate decide soarta războiului, dar și a Ucrainei. Summitul va începe la ora României 22.00, dar în absența președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, care nu a fost invitat.

„E o întâlnire foarte importantă pentru toată Europa. Cu cât ești mai la Est, cu atât e mai importantă. După cum ştiţi, a fost o discuţie a europenilor şi a aliaţilor lor, Canada, Turcia. Foarte promiţător că la discuţia de alaltăieri a coaliţiei de voinţă a participat şi vicepreședintele SUA, Vance”, a spus Nicușor Dan la Antena 3, cu doar câteva ore înaintea discuțiilor dintre Trump și Putin.

„Lucrul bun este că Europa este aliniată cu SUA în demersul ăsta. Pe de altă parte, în tot ce a făcut până acum Rusia, nu am văzut vreun semn că şi-ar dori pacea. Eu mi-aş dori foarte mult, imediat după întâlnirea asta, să avem o încetare a focului, dar sunt relativ pesimist”, a adăugat șeful statului.

Nu ne putem aştepta, în mod pragmatic, ca Rusia, care a intrat în teritoriul ucrainean, în urma acestei discuţii, să spună că se retrage, dar o încetare a focului ar fi binevenită pentru toată lumea. Nicușor Dan, președintele României: Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremoniile de la Constanța de Ziua Marinei, aceasta fiind prima dată după mai bine de un deceniu când comandantul suprem al Armatei române face acest lucru.

Nicușor Dan a fost în vacanță, așa cum a scris Libertatea, și a fost surprins în imagini la slujba de Sfânta Maria ținută la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus alături de soție și de copii. După slujbă, el a vorbit pentru Antena 3.

Este o premieră după mai bine de un deceniu ca președintele, care este comandantul suprem al Armatei, să nu vină la acest eveniment, organizat anual la Constanța.

Ultimul președinte care nu a fost prezent la Ziua Marinei a fost Traian Băsescu în 2011. „Am lipsit pentru că era și ziua soției și am tot fost la Ziua Marinei, știu programul pe dinafară”, a spus atunci Băsescu.

Mandatul prezidențial nu prevede dreptul la concediu de odihnă, în sensul Codului Muncii, deoarece președintele trebuie să exercite permanent și fără întrerupere atribuțiile sale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE