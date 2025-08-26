Tema centrală a vizat necesitatea unei perioade de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare, precum și modul de calcul al pensiilor.
Sursele citate au explicat prezența șefului statului prin faptul că acesta ”avea o virgulă pe reforma magistraţilor”, sugerând că a propus amendamente pe această temă.
Potrivit acelorași informații, în urma discuțiilor avute atât cu politicieni, cât și cu reprezentanți ai sistemului judiciar, președintele a concluzionat că problema nu este creșterea vârstei de pensionare în sine, ci lipsa unei perioade de adaptare.
Argumentul său a fost că un magistrat care a ajuns deja la vârsta de pensionare nu poate fi pus brusc în situația de a lucra încă un deceniu.
O altă temă ridicată a vizat recalcularea pensiilor magistraților, care, prin noile prevederi, ar conduce la reduceri „mult prea abrupte”, cu efectul scăderii drastice a veniturilor. Surse politice susțin că președintele a participat la discuții acum deoarece urmează să părăsească Bucureștiul în zilele următoare.
Întâlnirea lui Nicușor Dan cu premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, și cu Sorin Grindeanu, liderul PSD, a vizat divergențele din coaliție pe marginea celui de-al doilea pachet de măsuri economice, asupra căruia Guvernul își va asuma răspunderea la începutul noii sesiuni parlamentare.
Contextul este marcat și de protestele anunțate de magistrați față de modificările ce îi privesc.
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a comentat ulterior că nu a fost vorba despre un conflict, ci doar despre discuții tehnice. El a precizat că președintele a venit, a clarificat chestiunile esențiale împreună cu liderii coaliției, iar apoi a plecat.
