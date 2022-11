Pentru mulți chinezi, Twitterul este singura modalitate de a afla despre protestele istorice din propria lor țară.

În secret și ilegal, ei apelează la internetul liber prin VPN, un serviciu care protejează conexiunea la internet și confidențialitatea online. Ei își ascund, astfel, adresa IP și utilizează hotspoturi Wi-Fi publice în siguranță, în încercare de a trece de cenzura care controlează rețelele sociale din China.

Potrivit jurnaliștilor chinezi, după ce oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva politicii zero-Covid din China, a fost activată „mașina de spam” a unor conturi automare, urmată de „un val de postări cu conținut erotic, pornografie sau pariuri”.

Thread: Search for Beijing/Shanghai/other cities in Chinese on Twitter and you’ll mostly see ads for escorts/porn/gambling, drowning out legitimate search results.

Data analysis in this thread suggests that there has been a *significant* uptick in these spam tweets. pic.twitter.com/Ao46g2ILzf — Air-Moving Device (@AirMovingDevice) November 28, 2022

„Imposibil să găsești informații prin acest munte de murdărie”

Aproape în fiecare secundă, așa-numiții „Sex-Bots” au postat videoclipuri cu femei sumar îmbrăcate și servicii de escortă. Este imposibil să găsești informații prin acest „munte de murdărie”, susține jurnalistul.

Oricine a căutat orașul Nanking (南京) în chineză pe Twitter duminică a găsit videoclipuri erotice postate în fiecare secundă. Jurnalistul Mengyu Dong:

Chinese bots are flooding Twitter with *escort ads*, possibly to make it more difficult for Chinese users to access information about the mass protests. Some of these acts have been dormant for years, only to become active yesterday after protests broke out in China. for example: pic.twitter.com/QRYLQu09Pq — Mengyu Dong (@dong_mengyu) November 27, 2022

Cercetătorii de la Universitatea Stanford au și indicat o serie de conturi care au fost create pe platformă de ani, dar au avut activitate minimă, înainte de a inunda feedul cu link-uri și imagini în această săptămână.

De exemplu, un cont creat în 2015, dar inactiv, a trimis peste 2.000 de tweeturi cu conținut erotic în 15 ore.

Can @elonmusk explain why top search results for these Chinese cities are all escort ads? There have been active protests in these cities and people inside China are coming to Twitter to see what the government has censored. pic.twitter.com/tXQhL2Aoxy — Wenhao (@ThisIsWenhao) November 27, 2022

„Analiștii de la Twitter au demisionat”

Un fost angajat al Twitter a spus că problema interferențelor politice străine este comună pe platformă și a susținut că „responsabilii operațiunilor pentru China și analiștii de la Twitter au demisionat”, în urma preluării de către Elon Musk, luna trecută.

Unul dintre punctele majore de criză de-a lungul bătăliei sale de preluare a Twitter a fost reducerea numărului de roboți de pe platformă. Miliardarul s-a certat cu directorii în ceea ce privește conturile automate.

Cele mai ample demonstrații din ultimele decenii au loc în prezent în China. În orașe precum Shanghai, Nanking, Langzhou și chiar în capitala Beijing, mii de chinezi au demonstrat împotriva politicii zero-Covid.

„Jos, guvernul comunist, jos, Xi!”, au scandat manifestanții din Shanghai. Regimul a răspuns cu arestări și violențe ale poliției.

Până acum, era de neconceput ca liderul chinez să fie criticat atât de dur, mai ales că și-a asigurat puterea absolută în partid în octombrie, când i-a fost încredințat al treilea mandat.

