Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești. Sursa foto: spitalmoinesti.ro

Managerul spitalului suspendat din funcție

În cele trei zile cât a durat controlul la spitalul din Moinești, echipa Ministerului Sănătății a descoperit o lungă serie de nereguli grave: materiale sanitare sterile, cutii cu consumabile și reactivi de laborator abandonați direct pe podea, pansamente cu termenul de valabilitate depășit depozitate chiar în zona ATI, absența chiuvetelor cu apă sterilă la terapie intensivă, iar multe dintre saloanele unde sunt internați pacienți nu sunt dotate cu lavoare care să asigure apă curentă rece și caldă.

În plus, absența completă a screeningului (n.r. investigații medicale) la internare, înainte de operație și la transferul în A.T.I. a scos la iveală deficiențe sistemice grave în modul în care erau tratați pacienții, aceștia fiind expuși unor riscuri epidemiologice majore și supuși manevrelor diagnostice sau chirurgicale fără o evaluare prealabilă a purtătorilor de germeni periculoși, fapt ce ar fi putut favoriza răspândirea necontrolată a infecțiilor spitalicești cu bacterii multirezistente la nivelul întregului spital, se arată în raportul Inspecției Sanitare de Stat, studiat de Libertatea.

La finalul verificărilor, echipa de control a aplicat nu mai puțin 13 sancțiuni contravenționale (în valoare totală de 24.000 lei), o sancțiune cu avertisment pentru manager și o sancțiune complementară extrem de gravă: oprirea activității într-una dintre sălile de operații ale spitalului.

În urma concluziilor severe din raportul de inspecție sanitară și a abaterilor contractuale repetate, Consiliul Local al Municipiului Moinești a votat rezilierea contractului de management și declanșarea procedurii de revocare din funcție a managerului, prof. univ. dr. Adrian-Valentin Cotîrleț, medic primar în chirurgie generală și unul dintre cei mai longevivi directori de spital din România, aflat la conducerea unității de două decenii.

Prof. univ. dr. Adrian-Valentin Cotîrleț. Sursa foto: spitalmoinesti.ro

Șapte medici amendați

Din cauza neregulilor grave de igienă, dar și a neglijențelor constatate în tratarea pacienților, șapte medici din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești au fost amendați de Inspecția Sanitară de Stat cu câte 2.000 de lei fiecare. Restul amenzilor au fost aplicate angajaților cu alte funcții: locțiitorul șefului laboratorului, asistentul șef ATI, asistentul medical ATI, directorul de îngrijiri și asistentul șef Chirurgie Generală.

Astfel, conform raportului Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății au fost aplicate amenzi:

Locțiitorului șefului laboratorului clinic : 2.000 lei (pentru necompletarea/neverificarea Fișei de monitorizare a temperaturii și umidității în depozit).

: 2.000 lei (pentru necompletarea/neverificarea Fișei de monitorizare a temperaturii și umidității în depozit). Asistentului șef ATI : 2.000 lei (pentru depozitarea necorespunzătoare a materialelor sterile direct pe paviment).

: 2.000 lei (pentru depozitarea necorespunzătoare a materialelor sterile direct pe paviment). Asistentului medical ATI : 2.000 lei (pentru existența materialelor sanitare cu termen de valabilitate depășit în salonul SPA).

: 2.000 lei (pentru existența materialelor sanitare cu termen de valabilitate depășit în salonul SPA). Directorului de îngrijiri : 2.000 lei (pentru neverificarea modului de efectuate a operațiunilor de dezinfecție de nivel înalt la blocul operator).

: 2.000 lei (pentru neverificarea modului de efectuate a operațiunilor de dezinfecție de nivel înalt la blocul operator). Medicului epidemiolog : 2.000 lei (pentru neîntocmirea procedurii de screening al pacienților internați).

: 2.000 lei (pentru neîntocmirea procedurii de screening al pacienților internați). Medicului Chirurgie Plastică : 2.000 lei (pentru neefectuarea screening-ului pacienților la internare).

: 2.000 lei (pentru neefectuarea screening-ului pacienților la internare). Asistentului șef Chirurgie Generală : 2.000 lei (pentru nerespectarea protocoalelor de lucru privind depozitarea).

: 2.000 lei (pentru nerespectarea protocoalelor de lucru privind depozitarea). Medicului Chirurgie Generală : 2.000 lei (pentru neefectuarea screening-ului la internare).

: 2.000 lei (pentru neefectuarea screening-ului la internare). Medicului șef Compartiment Ortopedie : 2.000 lei (pentru neefectuarea screening-ului la internare).

: 2.000 lei (pentru neefectuarea screening-ului la internare). Medicului ATI : 2.000 lei (pentru neefectuarea screening-ului la admisia în ATI a pacientei C.V.).

: 2.000 lei (pentru neefectuarea screening-ului la admisia în ATI a pacientei C.V.). Medicului Neurologie : 2.000 lei (pentru neefectuarea screening-ului la internare).

: 2.000 lei (pentru neefectuarea screening-ului la internare). Medicului curant Chirurgie Generală: 2.000 lei (pentru neefectuarea screening-ului preoperator la pacienta C.V.).

Nereguli grave descoperite de inspectori

Potrivit raportului Inspecției Sanitare de Stat studiat de Libertatea, cele mai grave abateri și riscuri epidemiologice majore, cauzate de ignorarea normelor elementare de igienă, au fost descoperite chiar în inima spitalului: în Secția ATI și în Blocul Operator:

– Materiale sterile și reactivi, aruncați direct pe podea – În Secția A.T.I., consumabilele medicale sterile și ambalajele de unică folosință erau depozitate direct pe paviment. Aceeași mizerie a fost descoperită în depozitul secției Chirurgie și în Laboratorul de microbiologie, unde reactivii de analiză erau lăsați pe jos.

– Pansamente expirate la Terapie Intensivă – În salonul SPA (n.r. – salon postanestezic ) din A.T.I. au fost identificate materiale sanitare cu termenul de valabilitate depășit, gata de a fi folosite pe pacienți vulnerabili.

– Secția A.T.I. fără apă sterilă și fără aer curat – Secția A.T.I. nu dispunea de nicio chiuvetă cu apă sterilă, iar aparatele de aer condiționat nu aveau filtrele speciale HEPA/ULPA, obligatorii pentru a opri bacteriile din aer.

– Sala de operații improvizată, închisă de urgență – Sala nr. 4 (destinată cazurilor septice) funcționa ilegal în interiorul Secției A.T.I. Septic. Avea o înălțime de doar 2,23 metri, era lipsită de filtre de acces și avea circuite încrucișate care spălau instrumentarul la comun cu cel din A.T.I. Inspectorii au ordonat oprirea imediată a activității în acest spațiu.

– Fără apă filtrată la dezinfecția aparaturii – Spălătoarele pentru instrumentar din Blocul Operator nu aveau o sursă de apă filtrată, punând în pericol sterilizarea echipamentelor folosite la intervențiile chirurgicale.

– Aerul din sălile de operație, nedecontaminat – Sistemele de climatizare din sălile de operații 1, 2, 3 și 4 nu aveau lucrări periodice de decontaminare efectuate și consemnate.

– Problema bacteriilor multirezistente – La nivelul întregului spital nu se efectua screeningul obligatoriu pentru depistarea bacteriilor periculoase la internare, înainte de operație sau la transferul în A.T.I. Pacienții erau operați și tratați „la orb”, fără ca medicii să știe dacă sunt purtători de germeni patogeni.

– Saloane fără lavoare și secții închise din lipsă de medici – Numeroase saloane de pe secțiile Chirurgie, Ortopedie, Gastroenterologie, Neurologie și Psihiatrie nu erau dotate cu chiuvete cu apă rece și caldă. În plus, spitalul și-a pierdut criteriile pentru Categoria a III-a, având secții întregi nefuncționale din lipsă de medici (Dermatologie, ORL, Diabet) și garda neasigurată la Neurologie.

Primirea probelor de Tuberculoză, direct „pe fereastră, din curte”

Un alt detaliu uluitor scos la iveală de inspecția sanitară vizează Laboratorul de Microbiologie. Deși spitalul raporta în acte spații speciale și circuite separate pentru diagnosticul Tuberculozei (BK), inspectorii nu au găsit în teren camera de primire a probelor. În schimb, au descoperit o metodă incredibilă de lucru: preluarea probelor suspecte de Tuberculoză se făcea direct „pe fereastră, din curtea spitalului”, fără circuite separate și fără respectarea celor mai elementare măsuri de siguranță sanitară.

Cazul pacientei care a demarat controlul la spitalul de la Moinești

Toată această investigație a Inspecției Sanitare de Stat, care a dărâmat mitul unității medicale de elită de la Moinești, a fost declanșată de drama Vasilicăi C., o femeie de 50 de ani care s-a stins din viață în spital, în condiții considerate suspecte de către familie.

Parcursul ei medical în spital a început în data de 18 mai 2026, când s-a internat la Secția Chirurgie Generală cu diagnosticul de obstrucție intestinală, având în istoricul medical un neoplasm rectosigmoidian. Două zile mai târziu, pe 20 mai, la ora 14:00, pacienta a intrat în sala de operație. La finalul intervenției chirurgicale, femeia a fost transferată în Secția A.T.I.

Starea de sănătate a pacientei a început să se degradeze rapid de la o zi la alta. În data de 21 mai, medicii au purtat primele consultații telefonice cu specialiștii de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, iar a doua zi, pe 22 mai, un consult pneumologic a stabilit un diagnostic crunt: bronhopneumonie bilaterală de aspirație. Disperată, familia a cerut transferul de urgență la București. Medicii au contactat Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, însă solicitarea a fost refuzată direct pe motiv că instituția nu avea secții chirurgicale dedicate pentru a gestiona un astfel de caz. Un alt apel disperat, efectuat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași, s-a lovit tot de un refuz, din cauza lipsei totale de paturi libere la Terapie Intensivă.

Analizând foaia de observație și dosarul medical, inspectorii sanitari au descoperit o serie de abateri grave legate de tratarea pacientei. Cu toate că pe parcursul spitalizării i s-au recoltat șase hemoculturi, femeii nu i s-a efectuat niciodată screeningul obligatoriu pentru depistarea bacteriilor multirezistente, nici la internarea în Terapie Intensivă și nici preoperator.

Această descoperire punctuală i-a determinat pe inspectori să extindă verificările la nivelul tuturor secțiilor. S-a constatat că la Moinești neefectuarea screeningului era o practică generalizată, un adevărat risc epidemiologic care i-a adus medicului curant de la Chirurgie și medicului de la A.T.I. câte o amendă de 2.000 de lei pentru modul în care a fost gestionat cazul pacientei de 50 de ani.

„Circ mediatic” și intervenții politice

Concluziile devastatoare ale Inspecției Sanitare de Stat nu au rămas fără ecou la nivel local. Imediat ce raportul oficial a ajuns pe masa primăriei, managerul spitalului, Prof. Univ. Dr. Adrian Cotîrleț, a fost convocat de urgență în fața comisiei de specialitate a Consiliului Local Moinești pentru a da explicații.

Întâlnirea dintre edil și șeful unității medicale a fost departe de un dialog constructiv, transformându-se într-o confruntare acidă, dominată de tensiuni și acuzații reciproce.

În loc să ofere soluții pentru neregulile grave descoperite de inspectori, directorul spitalului s-a apărat, susținând că în jurul decesului pacientei de 50 de ani s-a creat un veritabil „circ mediatic” și insinuând că familia acesteia ar fi fost sprijinită din umbră de factori politici.

„Deci, fac precizarea că această bolnavă din Comăneşti a fost operată în urmă cu 3 ani de cancer de colon la Spitalul Universitar din Bucureşti. Ea s-a prezentat duminică de dimineață în serviciul de urgență al Spitalului Profesor „Doctor Ioan Lascăr” din Comăneşti, unde a fost examinată şi trimisă acasă cu rețetă. Sunt lucruri pe care nu ştiu, domnule primar, dacă le cunoşteați, deşi dumneavoastră aveți foarte multe cunoştințe asupra acestui caz.

După aceea, această bolnavă a venit de bună voie şi nesilită de nimeni în Compartimentul Primiri Urgențe a Spitalului Moineşti. Aici pusă în fața faptului împlinit, doamna doctor Coşa a internat-o cu ocluzie intestinală şi i s-a făcut tot ceea ce trebuia pentru intervenția chirurgicală, pe care a refuzat-o.

După discuție – stat la Comăneşti, refuz de intervenție chirurgicală la Moineşti – şi, după discuții interminabile cu această familie, a acceptat intervenția chirurgicală miercuri. Eu nu am fost informat de acest caz, nici de familie şi de nimeni, decât când s-a produs decesul.

Vreau să fac specificația că în acest caz, din datele pe care le deținem, s-a implicat domnul primar al oraşului Comăneşti şi domnul Profesor Dr. Ioan Lascăr, profesor pensionar. Nu ştiu dacă s-au mai implicat şi alte persoane politice, am un semn de întrebare, deci nu pot să spun, deşi se pare că s-au mai implicat şi alte persoane politice. (…)

Deci, cam acesta este contextul în care familia, ajutată foarte tare de mai mulți domni – nu mă pot exprima deocamdată de cine – a făcut acest „circ mediatic”. Problema care se pune este că, în urma acestui ,circ mediatic” a venit această celebră Inspecție de Stat a Ministerului Sănătății, conform ordinului de ministru.

Din datele pe care le am eu, prezența acestei Inspecții de Stat într-un spital din România se lasă cu amenzi de ordinul zecilor de mii de lei”, a fost replica managerulu spitalului din Moinești.

Dialog halucinant între directorul spitalului și primar

În cadrul ședinței, primarul municipiului Moinești, Valentin Vieru, a susținut că deține informații conform cărora intervențiile chirurgicale ar fi continuat în sala de operații septică din cadrul Secției A.T.I., în ciuda deciziei Inspecției Sanitare de a-i suspenda activitatea, potrivit procesului verbal al ședinței, consultat de Libertatea. De cealaltă parte, managerul Adrian Cotîrleț a negat vehement acuzația, susținând că activitatea a fost suspendată imediat, iar intervențiile septice au fost mutate dimineața în celelalte săli de operație.

Primarul municipiului Moinești, Valentin Vieru. Sursa foto: moinesti.ro

Primar Valentin Vieru: „Ați menționat acolo ceva de o sală de operație închisă? Da. Informația către noi este că sala a fost închisă, dar totuși s-a operat în ea.”

Dr. Adrian Cotîrleț: „Dumneavoastră aveți foarte multe informații greșite, domnule primar”.

Primar Valentin Vieru: Vom constata dacă sunt greşite sau nu.

Dr. Adrian Cotîrleț: O să vă dăm documentele vis-a-vis de asta şi ar fi bine să vă schimbați informatorii din spital. Vă rog, când faceți o afirmație, să fie acoperit.

Primar Valentin Vieru: Dumneavoastră când faceți o afirmație, că oameni politici au influențat, nu ştiu ce să spuneți cu nume şi prenume dacă aveți informații, că mă bănuiți degeaba, că n-am avut nicio contribuție nici cu Lascăr, nici cu nimeni.

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Deși administrația locală a hotărât suspendarea din funcție a managerului Spitalului Municipal de Urgență Moinești, medicul Adrian Cotîrleț a contestat măsura în instanță. Dosarul se află în faza de judecată pe fond la secția de contencios administrativ a Tribunalului Bacău.

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