Faleza Dunării se închide pe 3 august

Primăria municipiului Galați a anunțat că accesul pe Faleza Inferioară va fi complet restricționat începând cu 3 august 2026, măsura fiind necesară pentru începerea lucrărilor și pentru siguranța pietonilor.

De pe 3 august accesul pe faleza este restricționat Sursa foto: Facebook/ Pro Lider FM

Există o singură excepție. Pe timpul verii, pietonii vor putea utiliza zona scărilor monumentale, unde va fi amenajat un culoar separat de circulația utilajelor grele.

Această posibilitate va fi însă temporară. Până la sfârșitul lunii septembrie, șantierul urmează să se extindă și în zona scărilor monumentale. În același timp, va fi închis publicului și trotuarul de pe Faleza Superioară.

Faleza din Galați intră într-un amplu proiect de modernizare

Închiderea falezei marchează începutul unui proiect major de regenerare urbană, finanțat cu aproximativ 45 de milioane de euro din fonduri europene.

Lucrările urmăresc reabilitarea completă a Falezei Dunării din Galați, care are aproximativ 4 kilometri și este considerată cea mai lungă faleză de pe cursul european al Dunării.

Proiectul prevede o transformare amplă a zonei de promenadă. Aleile rectilinii vor fi înlocuite cu trasee ondulate, iar zona va beneficia de noi facilități pentru activități sportive și recreative.

Printre investițiile prevăzute se numără:

piste pentru alergare, biciclete și role;

un lift destinat persoanelor cu dizabilități;

o tiroliană;

noi zone de belvedere;

lucrări de amenajare și regenerare pe întreaga zonă a falezei;

plantarea a mii de puieți din specii specifice biosferei Deltei Dunării.

Proiectul nu este lipsit de controverse, cetățenii se plâng că o mie de copaci vor fi tăiați pe pentru a face loc utilajelor și noilor amenajări.

Activiștii contestă tăierea a 1.000 de copaci la Galați Sursa foto: Facebook/Iulian Marcu

Peste 480 de piloni forați pentru consolidarea Falezei Superioare

Proiectul nu vizează doar amenajarea estetică și recreativă a falezei. O componentă importantă o reprezintă lucrările de consolidare a terenului.

Constructorii vor executa peste 480 de piloni forați, care vor avea rolul de a consolida taluzul Falezei Superioare și de a reduce riscul alunecărilor de teren către Dunăre.

În paralel, Administrația Porturilor Dunării de Jos (APDM) va derula un proiect complementar pentru stabilizarea malurilor.

Planul include și ridicarea în cotă a Falezei Inferioare, cu scopul de a elimina riscul de inundații.

Muzeul de sculptură în metal va fi pus în valoare

Modernizarea falezei va include și zona cunoscută pentru muzeul de sculptură în metal în aer liber, realizat în anii 70.

Spațiul va fi integrat în noua amenajare, iar proiectul prevede și plantarea a mii de puieți din specii specifice zonei Deltei Dunării.

Astfel, investiția de aproximativ 45 de milioane de euro urmărește să transforme Faleza Dunării într-un spațiu modern de promenadă, sport și agrement, dar și să consolideze infrastructura de protecție a malului.

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