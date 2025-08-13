Au fost audiate mai multe persoane

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, incendiul a izbucnit în noaptea de 2 august 2025 într-una dintre halele destinate depozitării muniției aparținând Uzinei Mecanice Cugir SA – parte a Companiei Naționale Romarm S.A.

În urma incidentului au fost distruse 51.120 de cartușe de calibrele 14,5 și 5,56 mm, dintr-un total de 727.760 aflate în hală la momentul respectiv.

La fața locului au intervenit polițiști din cadrul IPJ Alba și specialiști ai Institutului Național de Criminalistică din IGPR, asistați de reprezentanți ai Insemex Petroșani.

Au fost audiate mai multe persoane, ridicate imagini video, documente de gestiune, registre de acces, acte tehnice și de protecția muncii, precum și instrucțiuni și proceduri interne. De asemenea, s-au prelevat probe criminalistice și materiale ce urmează a fi expertizate.

Din primele concluzii, incendiul a pornit dintr-o încăpere unde era stocată pulbere pirotehnică de mai multe tipuri, depozitată necorespunzător, și s-a extins ulterior către zona cu muniție.

Nu există o cauză certă a aprinderii muniției

Procurorii subliniază că ancheta este încă la început, nu există o cauză certă a aprinderii pulberii, dar nu s-au identificat indicii privind sabotajul. Dosarul vizează infracțiunea de distrugere din culpă.

În urma exploziei care a produs pagube de aproximativ jumătate de milion de euro, ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat reintroducerea obligației ca orice persoană care intră într-o unitate de profil să fie autorizată la nivelul ministerului și a cerut actualizarea urgentă a planurilor de securitate ale fabricilor de armament și muniție.

Miruță a declarat că „o fabrică de armament nu se conduce ca o mașină de înghețată” și a sugerat că orice manager care crede contrariul „ar trebui să profite de ocazia de a se retrage singur din funcție”.

