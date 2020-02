De Iulian Budușan,

„Am publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii modificarea amenzilor pentru măsuri ingienico-sanitare, pentru depăşirea timpilor de staţionare în UPU. Vă spun foarte sincer, m-a amuzat reacţia unora de după şi mă gândeam, sper să nu mă citeze nimeni, eu cred că suntem un popor de infractori. În momentul în care se măresc amenzile, protestăm. Păi dacă eu n-am de gând să încalc legea, de ce să fiu supărat că cresc amenzile?”, declara Sorina Pintea în 2019, la o dezbatere despre șpaga în spitale, potrivit Digi24.ro.

La respectiva dezbatere, Pintea a vorbit pe larg despre șpaga cerută de medici în spitale.

Avem un sistem de sănătate în care se dă șpagă, nu există suficientă aparatură, dar ne place, e bine așa (…) Sunt foarte multe reclamații privind șpaga. În general, sunt aparținătorii cărora li s-au cerut bani, au dat bani și totuși pacientul a murit. Sorina Pintea:

Atunci spunea că este nevoie de măsuri coercitive pentru rezolvarea problemelor din sistemul sanitar.

Am constatat şi de-a lungul carierei mele că, dacă nu există măsuri coercitive, nicio problemă nu se rezolvă. Şi nu se referă doar la sesizarea organelor de cercetare penală, trebuie să fie ceva mai mult decât atât. Sorina Pintea:

Ulterior, Sorina Pintea și-a cerut public scuze pentru afirmațiile făcute.

”Era de fapt contextul unei discuţii despre fenomenul şpăgii din România, din sistemul medical, în care am vorbit despre majorarea cuantumului amenzilor. Am povestit despre cum publicarea pe site-ului Ministerului Sănătăţii a proiectului de act normativ a stârnit un val de critici. Afirmaţia mea era o expresie în ghilimele, folosită în contextul în care ne plângem de creşterea amenzilor de parcă am vrea să încălcăm în permanenţă legea”, a spus Pintea.

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății în guvernul Dăncilă, este anchetată de procurorii DNA într-un dosar de achiziții publice la Spitalul Județean din Baia Mare, în urma unui flagrant.

Procurorii ridică la această oră documente din biroul Sorinei Pintea, care este managerul spitalului județean de urgență din Baia Mare. În birou s-ar fi găsit 120.000 de lei. Ancheta este deschisă de DNA București, iar Sorina Pintea va fi adusă în Capitală pentru audieri.

Flagrantul care a vizat-o pe Sorina Pintea are legătură „nu cu activitatea ei de ministru, ci cu cea de manager de spital”, au declarat surse pentru Libertatea.

Ambele licitații, pentru care a fost reținută Sorina Pintea, sunt deschise și aveau o dată limită de depunere a ofertelor pentru marți, 3 martie. Cele două anunțuri de pe SICAP (Serviciul Electronic de achiziții publice) însumează 27,4 milioane de lei, aproximativ 5,6 milioane de euro.



