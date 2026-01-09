„România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, după ce am negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni, cu precădere în sectorul agricol. Prin acest Acord, care va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, țările europene își cresc prezența într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent”, a scris șeful statului pe rețelele de socializare.

Nicușor Dan a adăugat că a fost implicat activ în ultimele săptămâni în negocierile cu liderii europeni, „astfel încât România și UE să aibă beneficii comerciale în sectoare economice importante, dar în același timp să fie susținuți fermierii români și comerțul cu produse agro-alimentare”.

El a susținut că a obținut „o serie de concesii importante față de forma inițială a Acordului” pentru sectoarele agricole sensibile, dar este vorba despre produsele importate, nu despre fermierii români.

„Acordul cu Mercosur prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% din toate produsele importate din UE, iar România va putea exporta avantajos produse din sectoare importante precum echipamente de transport, în special componente auto, aparate și dispozitive mecanice și electrice, produse metalice, materiale textile”, a completat președintele.

„În plus față de conținutul Acordului, inclusiv ca urmare a solicitărilor României de adoptare de măsuri la nivelul UE pentru susținerea propriilor fermieri, Comisia Europeană va devansa pentru Politica Agricolă Comună o sumă adițională de până la 45 de miliarde euro din marja de flexibilitate. În concluzie, prin scăderea taxelor vamale, România va câștiga noi piețe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată. Acest Acord negociat de UE este o oportunitate pentru România”, a conchis șeful statului.

Amintim că majoritatea statelor UE au aprobat vineri, 9 ianuarie, Acordul de liber-schimb cu blocul Mercosur, în pofida opoziției categorice din partea agricultorilor europeni și a Franței, care se tem de concurența produselor sud-americane mai ieftine pe piețele europene. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria nu au fost de acord cu acest acord, iar Belgia s-a abținut. În schimb, România a votat pentru.

Pe scurt, în urma acestui Acord UE-Mercosur, fermierii români vor avea de pierdut pentru că, de exemplu, carnea din Brazilia și Argentina va avea taxe reduse și se pune presiune asupra prețurilor interne. Astfel, carnea românească va fi mai greu de vândut dacă e mai scumpă decât cea importată din America Latină și există riscul ca producția românească să dispară.

În acest context, PSD, partid condus de Sorin Grindeanu, a transmis că decizia MAE ca România să voteze pentru Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”.

Blocul Mercosur este un bloc economic și comercial sud-american, creat pentru a facilita comerțul și integrarea între statele membre. În el sunt incluse următoarele state principale: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

