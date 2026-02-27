Uite taxa, nu e taxa

Reamintim, Curtea Supremă din SUA a anulat vineri tarifele vamale impuse de administrația americană în baza legislației privind urgențele.

Imediat, Trump a anunțat tarife generale de 10% în baza altei legi, iar sâmbătă a anunțat majorarea lor la 15%. Acestea sunt temporare, pentru 150 de zile, urmând ca în acest interval să fie trecute teoretic prin Congresul american.

Cum rămâne cu acordurile negociate?

Luni, Comisia Europeană a cerut respectarea acordului semnat de SUA cu UE. Acesta include tarife de 15% pentru majoritatea bunurilor europene, dar și anularea unor tarife reciproce.

Acum, aceste excepții dispar, iar în locul lor apar tarife de 10-15%.

Anterior, țări precum Japonia sau Coreea de Sud au negociat tarife tot de 15%, dar la schimb și-au asumat investiții de sute de miliarde de dolari în SUA: 550 de miliarde de dolari pentru Japonia și 350 de miliarde pentru Coreea de Sud.

De asemenea, Taiwanul a obținut scăderea de la 20% la 15%, cu asumarea unor investiții de 250 de miliarde de dolari în SUA din partea companiilor sale.

India a obținut un respiro

India a obținut anterior la rândul ei scăderea tarifelor de la 50% la 18% în schimbul renunțării la petrolul rusesc. Acum acestea scad teoretic la 15%.

În schimb, Marea Britanie a avut cel mai mic tarif negociat, de 10%. Acesta va urca acum, teoretic, la 15%.

China, marea câștigătoare

În fine, SUA au tarife de 30% pentru China, iar China de 10% pentru produsele americane.

În data de 31 martie Trump urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping. SUA au și tarife specifice pentru China, pentru fentanil, dar și unelte specifice: interdicții tehnologice și sancțiuni, conform CNBC.

De partea cealaltă, China are restricții la exporturile de minereuri rare, necesare în industriile auto, de cipuri sau armament.

România are puține exporturi directe

România nu are o mare expunere directă în privința exporturilor directe în SUA.

„SUA nu sunt principalul nostru partener comercial. Exporturile directe ale României către piața americană reprezintă, în mod tradițional, în jur de 2-3% din totalul exporturilor noastre. Totuși, vorbim de sume de ordinul miliardelor de dolari.

Noi vindem americanilor în principal componente auto, anvelope, echipamente IT, produse metalurgice și mobilier”, spune analistul Adrian Negrescu.

„O taxă suplimentară de 10% la granița SUA face ca aceste produse românești să devină automat mai scumpe pentru cumpărătorul american. În consecință, producătorii români își pot pierde din competitivitate. Unele fabrici de la noi ar putea pierde contracte importante sau ar fi forțate să își reducă marjele de profit pentru a păstra clienții” Adrian Negrescu, analist

Expunere prin economia germană

Acesta spune că marele pericol este expunerea indirectă, mai exact, exporturile pe care industria germană le face în SUA.

„Marea problemă este că economia noastră este profund interconectată cu industria Uniunii Europene, și în mod special cu cea a Germaniei. Dacă SUA taxează cu 10% mașinile, utilajele și produsele industriale importate din Europa, exporturile germane vor avea mult de suferit”, afirmă Negrescu.

„Ce legătură are asta cu noi? România este o rotiță esențială în lanțul de aprovizionare german. Noi producem masiv cablaje, cutii de viteze, volane, anvelope și subansamble pentru marii constructori auto europeni.

Dacă o fabrică din Germania vinde mai puține mașini în SUA, va produce mai puține mașini. Prin urmare, va comanda mult mai puține piese de la fabricile din România. Această reacție în lanț poate duce la încetinirea producției industriale locale, la șomaj tehnic sau chiar la pierderea de locuri de muncă în sectorul manufacturier românesc”, susține acesta.

Exportăm indirect

Profesorul de de economie Cristian Păun spune că problema este atât de mare încât se așteaptă ca SUA să introducă excepții la componentele și subansambele auto, în caz contrar prețurile auto ar putea să crească în America.

Deja prețul mediu al unei mașini este de circa 50.000 de dolari în SUA.

„Pe noi nu ne afectează direct, taxele vamale le plătesc clienții americani. Noi nu exportăm masiv acolo. UE se reorientează spre alte piețe, America Latină, Canada, Marea Britanie. Dar noi avem 70% din exporturi către UE. Iar indirect avem exporturi ce ajung pe piața americană, așa cum e piața auto. Eu mă aștept ca Trump să își dea seama că subansamblele se scumpesc și mai departe scumpesc mașinile și să introducă excepții”, spune Păun.

Industria auto europeană e deja în criză

Acesta spune că industria auto europeană este deja slăbită de reglementările de mediu ale UE, dar și de faptul că China produce și exportă masiv în Europa mașini ieftine făcute „cu dumping social”.

„Aceste taxe nu au pe cine să facă măreț, sumele sunt importante, de peste 130 de miliarde de dolari și se colectează tot de la consumatorii americani. Companiile vor cere rambursarea, dar statul cred că va evita să le achite”

Cristian Păun, profesor de economie

„E un haos general provocat de Trump. El e ca Putin, ambii vor să facă mărețe Rusia și America, e adevărat că prin alte metode, dar acestea sunt tot agresive”, mai arată acesta.

Posibilă criză planetară

Acesta avertizează că haosul declanșat de Trump poate duce la o criză economică și care mai apoi să fie exportată în toată lumea, la fel ca în 2008-2010.

„Tarifele ascund faptul că SUA nu pot produce tot. Marile companii americane produc în Asia pentru că doresc să ofere clienților produse la prețuri accesibile. Avem haos și scumpiri pentru americani, ce pot duce la convulsii sociale”, explică Păun.

România trebuie să reducă în continuare deficitul

România poate fi afectată la fel ca la criza subprime din perioada 2008-2010.

„La fel ca atunci, stăm tot prost cu finanțele. Iar acum suntem mai îndatorați ca țară față de anul 2010, când valul stârnit în America a lovit Europa. E bine să rămânem concentrați pe finanțele noastre, să fim puși pe treabă. Dacă ne prăbușim, ne prăbușim în glorie”, a spus acesta.

Există însă o șansă: alegerile care au loc în SUA în acest an pentru Congres.

„În mâna americanilor stă recâștigarea încrederii. E păcat pentru ideea de republicanism, dar atât în America, cât și în Vestul Europei, se confruntă acum extrema dreaptă cu extrema stângă. Trebuie moderație!”, punctează Păun.

Scumpiri la benzină și bunuri de larg consum

Analistul Adrian Negrescu mai detaliază un efect indirect: scumpirile.

„Din punct de vedere macroeconomic, astfel de politici izolaționiste tind să întărească dolarul american în raport cu euro și, implicit, cu leul. Un dolar puternic face ca importurile de resurse energetice (petrol, gaze) și materii prime – tranzacționate la nivel global în dolari – să devină mai scumpe pentru România. Acest lucru se traduce direct prin presiune inflaționistă. Ne putem trezi cu prețuri mai mari la pompă și la bunurile de larg consum”, detaliază acesta.

Concluzia: economia României nu va fi lovită frontal în mod catastrofal, dar ne vom confrunta cu un „vânt din față” puternic, adus de încetinirea economiei europene.

