De Răzvan Mihalașcu, Eli Driu (foto),

Domnule Klaus, îi iubiți pe români, gândiți românește? Asta l-aș întreba, asta ar însemna că te raportezi la toți românii. Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidențiale:

Fostul premier le-a transmis un mesaj și reprezentanților Partidului Național Liberal.

Dacă ei consideră că atunci când cineva îți este contracandidat, trebuie amenințat cu cătușele, trebuie să îl ameninți că va avea o confruntare cu procurorii. Eu cred că mulți din PNL nu se regăsesc în ceea ce spune Klaus Iohannis. Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidențiale:

De ce nu s-a dus Viorica Dăncilă la dezbaterea organizată de Klaus Iohannis

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale a explicat de ce nu s-a dus la dezbaterea organizată de președintele Klaus Iohannis cu jurnaliștii, marți seara.

„Am luat în calcul ambele variante mi-ar fi plăcut să merg acolo și să-i spun lui Iohannis să renunțe la aroganță și lașitate, dar am avut informații că dacă voi merge acolo vor exista foarte multe jigniri, nu va fi o dezbatere egal la egal și am considerat că nu este nevoie de circ, am preferat o dezbatere deschisă cu toată presa nu cu jurnaliști desemnați”, a spus Viorica Dăncilă.

Vezi toate declarațiile făcute de Viorica Dăncilă în dezbaterea pe care a organizat-o la Palatul Parlamentului.

Citeşte şi:

Dosarul trebuie luat de la zero! Profilerul Poliţiei Române despre cazul băieţului de 11 ani, violat şi găsit mort, în 2004, pe câmpul de lângă Ciolpani: „Acolo nu este un singur autor!”

Dosarul trebuie luat de la zero! Profilerul Poliţiei Române despre cazul băieţului de 11 ani, violat şi găsit mort, în 2004, pe câmpul de lângă Ciolpani: „Acolo nu este un singur autor!”

Ce era Cotroceni înainte să devină locul râvnit de președinți | Despre duhurile și fricile care încă bântuie locul

GSP.RO Scrisoarea lui Ștucan către Gica Hagi: „Iartă-mă că-ți voi spune ceva ce alții se tem să-ți spună. Și tu știi asta, dar ești prea orgolios să o recunoști”

HOROSCOP Horoscop 19 noiembrie 2019. Balanțele nu acceptă jumătăți de măsură