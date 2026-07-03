În spatele fiecărui produs sunt oameni. Atunci când luăm un produs de pe raft, vedem ambalajul. Mai rar ne gândim la oamenii care l-au creat, la angajații care îl produc, la furnizorii care contribuie la realizarea lui sau la antreprenorul care își asumă zilnic riscul de a merge mai departe.

Așa arată, de fapt, economia: o rețea de oameni care depind unii de alții.

Pornind de la această idee, Banca Transilvania continuă campania „Cumpără de lângă tine”, sub mesajul

„Ce ne-am face unii fără alții?”

Mesajul este atât un îndemn de a cumpăra produse locale, cât și – poate mai ales – o invitație de a vedea mai departe de produs și de a înțelege că fiecare alegere poate contribui la viitorul unei afaceri.

O perioadă dificilă pentru multe afaceri

IMM-urile fac parte din viața noastră, chiar dacă nu le observăm întotdeauna. Ele pregătesc micul dejun pe care îl cumpărăm, produc obiectele pe care le folosim, repară lucrurile care se strică și creează locuri de muncă în aproape fiecare comunitate.

Într-o perioadă în care multe dintre aceste afaceri traversează noi provocări, mesajul campaniei este simplu: „Hai să fim alături de cei care țin România în mișcare.”

Atunci când alegem să susținem o afacere locală, gestul nostru nu se oprește la casa de marcat. El merge mai departe, către oameni, comunități și economie.

Sau, așa cum spune Ömer Tetik, în clipul video care însoțește noua inițiativă BT:

”Orice susținere se duce mai departe. În economie și în țară!”

Foto: Banca Transilvania

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