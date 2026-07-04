Cadou de lux din Belgia: Inelul „Freedom 250”, creat pentru Donald Trump

Un inel spectaculos, încrustat cu 321 de diamante, a fost oferit recent ambasadorului american în Belgia, Bill White, pentru a fi dăruit președintelui SUA, Donald Trump.

Bijuteria, denumită „Inelul Libertății 250”, a fost dezvăluită în cadrul unui eveniment grandios desfășurat pe 28 iunie 2026 la Bruxelles, în care s-au celebrat 250 de ani de la independența Statelor Unite. Realizarea sa a fost posibilă datorită susținerii comunității diamantelor din Anvers și a faimosului bijutier David Gotlib.

A watch-sized gold ring was gifted to President Trump this week from a Belgian diamond group, months after it won tariff relief.



Isidore Mörsel, president of the Antwerp World Diamond Center, presented the ring to Bill White, the U.S. Ambassador to Belgium, to give to Trump.… pic.twitter.com/PAyXLqzPM4 — CBS News (@CBSNews) July 3, 2026

Inelul, o capodoperă a măiestriei, realizat din aur masiv de 18 karate, conține 56 de safire, 13 smaralde și șase rubine, pe lângă cele 321 de diamante care formează literele „T”, numerele 45 și 47 (reprezentând cel de-al 45-lea și al 47-lea mandat prezidențial al lui Trump, încadrate în forma celebrului logo al lui Superman), precum și inscripțiile „1776”, „2026” și „250 YEARS USA”.

De asemenea, designul include un vultur cu aripi de diamant, având un scut din rubin și o ramură de măslin decorată cu smaralde. Pe interior, este gravat mesajul „Fabricat în Anvers pentru Donald John Trump”.

„Mulțumiri speciale prietenilor mei din Anvers pentru magnificul inel Freedom 250”, a transmis Trump într-un mesaj video prezentat în cadrul evenimentului.

Inelul simbolizează parteneriatul dintre Statele Unite și comunitatea diamantelor din Belgia, care a depășit provocările impuse de disputele comerciale din timpul administrației Trump.

„Fie ca acest inel să servească drept o amintire durabilă a faptului că adevăratele parteneriate, precum cele mai fine diamante naturale, se formează sub presiune”, a declarat Isidore Mörsel, președintele Centrului Mondial al Diamantelor din Anvers (AWDC), care a oferit oficial bijuteria.

As our nation celebrates 250 years of independence, we are honored with the Antwerp World Diamond Centres gift of this beautiful ring that reflects the unbreakable bond between our countries. Our countries have stood the test of time together. This gift celebrates the enduring… pic.twitter.com/SmUw4duAKY — U.S. Ambassador to Belgium Bill White (@USAmbToBelgium) July 3, 2026

Cât valorează bijuteria

Deși nici AWDC și nici designerul David Gotlib nu au oferit o evaluare oficială a inelului, jurnaliștii de la Associated Press au consultat doi bijutieri independenți de lux pentru a stabili valoarea de piață a piesei.

Conform experților, prețul inelului se situează în intervalul 25.000 – 35.000 de dolari, o sumă în care materialele brute și manopera complexă își împart costurile în mod egal.

În dolari, valoarea inelului pălește în comparație cu alte cadouri primite de Trump, cum ar fi avionul de 400 de milioane de dolari donat de Qatar (comandat pentru a fi transformat în noul Air Force One).

Cu toate acestea, inelul oferă o perspectivă clară asupra modului în care partenerii externi încearcă să câștige atenția președintelui prin cadouri ostentative și aproape întotdeauna aurite.

Miza economică din spatele cadoului: Tarife de 0% pentru diamante

Dincolo de generozitatea sărbătoririi celor 250 de ani ai Americii, inelul vine într-un moment politic extrem de sensibil pentru industria belgiană.

Anvers este nodul central al comerțului mondial cu pietre prețioase, iar în cursul anului trecut industria locală a tremurat sub amenințarea războiului comercial declanșat de administrația Trump.

Cadoul este oferit la doar câteva luni după ce Belgia a obținut o victorie uriașă în negocierile cu Washingtonul: eliminarea completă a tarifelor americane la importurile de diamante.

În septembrie, AWDC a anunțat că a securizat un „tarif de import de zero procente” pentru exportul anual către SUA, evaluat la peste 2 miliarde de dolari în diamante șlefuite.

Deși AWDC neagă că ar fi făcut lobby personal pe lângă Trump, grupul recunoaște că a oferit „contribuții” Comisiei Europene în timpul negocierilor tarifare din 2025.

Controverse la Casa Albă

Subiectul cadourilor primite de președinții americani de la entități străine este unul sensibil. Conform Constituției SUA, darurile de la guverne străine necesită aprobarea Congresului.

Totuși, președinții au o discreție considerabilă în a stabili dacă un cadou din mediul privat le este destinat personal sau națiunii, cu obligația de a le trece în declarația financiară anuală.

Încă nu este clar dacă Donald Trump a acceptat oficial inelul, mai ales că acesta nu a fost încă predat oficial, potrivit unui oficial de la Casa Albă care a dorit să rămână anonim.

Patru experți americani în etică au declarat pentru Associated Press că Donald Trump încalcă un obicei vechi de decenii la Casa Albă de a evita acceptarea unor astfel de cadouri personale de lux din surse externe.

Declarația financiară a lui Trump publicată recent a scos la iveală și alte cadouri spectaculoase primite de acesta:

O sculptură de 250.000 de dolari care înfățișează gestul său triumfal după ce a supraviețuit tentativei de asasinat din Butler, Pennsylvania.

Bilete la 10 evenimente sportive, inclusiv la finala Cupei Mondiale din New Jersey, oferite de președintele FIFA, Gianni Infantino, evaluate la 15.000 de dolari.

Petrecere americană cu bourbon și ciocolată la Bruxelles

Prezentarea inelului a avut loc pe o scenă impresionantă din Bruxelles, în fața unei audiențe de peste 8.000 de invitați.

Atmosfera a fost una pur americană: s-a băut bere Budweiser și bourbon din Tennessee și Kentucky, iar imnul național al SUA a fost interpretat de artista Alexis Wilkins (iubita directorului FBI, Kash Patel).

Ambasadorul Bill White a dezvăluit că a strâns peste 5,5 milioane de dolari pentru organizarea acestui eveniment aniversar, beneficiind de sponsorizări masive de la titani ai industriei de apărare (Lockheed Martin, Northrop Grumman), giganți tech (Intel, Google, Meta) și mari companii europene de ciocolată (Leonidas, Ferrero).

„Mass-media se întreabă: «De ce trebuie să fie atât de mare?» Pentru că suntem Statele Unite ale Americii!”, a declarat Bill White, ambasadorul SUA în Belgia, subliniind amploarea evenimentului.

Între timp, un oficial de la Casa Albă a confirmat că inelul „Freedom 250” se află încă în posesia diplomaților și că nu i-a fost înmânat fizic președintelui Trump, soarta finală a bijuteriei fiind momentan incertă.