Imagini surprinse de Libertatea arată o realitate mai puțin vizibilă publicului: grupuri restrânse de parlamentari care discută în șoaptă, telefoane date în grabă și lideri politici care se deplasează rapid între săli. Dincolo de scena oficială, adevărata miză s-a jucat pe holuri și în întâlniri informale.

Cu mai puțin de 24 de ore înainte de vot, negocierile erau în plină desfășurare. Fiecare tabără încerca să-și securizeze voturile, într-o cursă contracronometru. Potrivit informațiilor obținute de Libertatea.ro, liberalii au format trei echipe de negociere care au discutat intens cu parlamentari din toate partidele, inclusiv cu semnatarii moțiunii, pentru a-i convinge să-și retragă susținerea, în timp ce PSD susținea că are în jur de 240 de voturi sigure, peste pragul de 233 necesar pentru demiterea Guvernului.

Fotografiile surprind exact această tensiune: discuții discrete, priviri concentrate și momente de așteptare apăsătoare în bănci, înainte ca fiecare parlamentar să fie chemat la vot. Sunt cadre care spun mai mult decât orice declarație oficială despre presiunea uriașă a momentului.

Strategiile partidelor au fost, de asemenea, diferite și se reflectă în atmosfera surprinsă în imagini. PSD a optat pentru vot la vedere, o decizie menită să prevină eventuale „trădări” în propriile rânduri. De cealaltă parte, parlamentarii PNL și UDMR au ales să fie prezenți în sală, dar să nu voteze efectiv – o tactică prin care au influențat rezultatul fără a-și asuma direct un vot.

Dincolo de discursuri și poziționări oficiale, imaginile din culisele Parlamentului dezvăluie mecanismul real al puterii: negocieri intense, calcule politice și incertitudini până în ultimul moment. Un spectacol invizibil pentru public, dar esențial pentru deznodământul unei zile decisive pe scena politică.

Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan

Guvernul Bolojan a fost demis, după votul moțiunii de cenzură care a avut loc marți în plenul reunit al Parlamentului. Au fost 281 de voturi „pentru” și 4 „împotrivă”.

După trecerea moțiunii, Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria. Guvernul rămâne în funcție până la instalarea unui nou cabinet, dar nu mai are puteri depline. Constituția spune că un guvern demis poate îndeplini doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până când noii miniștri depun jurământul.

Primul efect al votului este acela că Guvernul Bolojan nu mai are încrederea Parlamentului. Asta nu înseamnă că toate ministerele se închid sau că statul se oprește, ci că Executivul intră într-o perioadă de tranziție.

Cabinetul demis poate rezolva problemele curente ale administrației, dar nu mai are forța politică a unui guvern votat de Parlament, nu poate porni proiecte mari ca un cabinet cu mandat plin și nu mai poate acționa ca și cum ar avea în spate o majoritate stabilă. Acum, România are nevoie de un nou guvern, iar acest lucru depinde de negocierile dintre partide și de decizia președintelui Nicușor Dan.

Cătălin Predoiu, despre cele două opțiuni ale PNL, după ce Guvernul Bolojan a fost demis: „Trebuie să aleagă”
