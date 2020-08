VIDEO | Ce nu s-a văzut la congresul PSD de sâmbătă, încă unul unde s-a promis schimbarea partidului. Observații de reporter

A fost cel mai apatic congres al PSD, partid care ne-a obișnuit cu excesul de forță afișată a evenimentelor sale. De la alegeri la lansări de candidați, PSD o făcea tunând și fulgerând. Era stilul său.

De la stadionul plin la refuz al lui Victor Ponta, la intrările triumfaliste în Sala Palatului ale lui Liviu Dragnea sau lansarea plină de flori și pupături a Vioricăi Dăncilă de la Parlament, COVID a dus PSD la un congres cu 20 de oameni prezenți fizic și alți 1.300 fiecare în orașele și județele lor, asistând de la distanță la discursurile celor care le cereau votul.

Nu numai pandemia a impus atmosfera. Căci PSD vine după mai multe înfrângeri.

Social-democrații, la congresul de ieri

Coloana sonoră a unui apus de soare

Nici organizatorii nu au fost foarte inspirați când au ”presărat” atmosfera și așa dezarmantă cu melodii precum ”Tears In Heaven” – Eric Clapton sau un cântec care vorbea despre ”Everything you touch, surely dies” (tot ce atingi moare, în traducere), cover după Passenger – ”Let Her Go”.

Melodiile s-au suprapus nefericit pe momente cheie. ”Tears in Heaven” a rulat când pe ecran se derulau imagini cu toți candidații PSD la alegerile locale. A doua melodie a surprins PSD într-o mică pauză, între votul pentru statut și discursurile care s-au dorit mobilizatoare pentru miile de membri din teritoriu ce urmăreau online evenimentul.

Gabi Firea către Olguța Vasilescu: ”Prietenă dragă”

În sala mult mai mică decât cea rezervată de obicei evenimentelor grandioase de partid, scaunele rămăseseră goale. Doar Gabriela Firea se plimba energic între ele și scenă.

Lia Olguța Vasilescu

La un moment dat, în cadru apare și Lia Olguța Vasilescu, cea pe care ulterior Firea avea să o numească o ”prietenă dragă”. Vasilescu nu a stat nicio secundă de vorbă cu primarul general. S-a așezat stingheră pe un scaun, cu geanta alături, pe podea, a pus picior peste picior și a privit multă vreme în gol.

Cadrul de film ni-l arată apoi pe Marcel Ciolacu intrând în sală și așezându-se pe scaunul din mijloc. Nicio privire stânga-dreapta, ci doar în față, spre ecranul încremenit, așteptând următorul moment din programul artistic. În tot acest timp, melodia tristă umplea sala și culoarele Parlamentului.

Din nou, tema reformei social-democraților

Noul lider ales al PSD – și nu doar interimar, cum era până mai ieri – a dat tonul schimbării la față.

De la Geoană încoace, nu a fost congres al PSD în care tema reformei să nu apară sau chiar să fie principala linie strategică.

S-au lepădat, pe rând, de trecut Geoană, Ponta, Dragnea, Dăncilă, iar acum s-a înscris în galeria liderilor PSD ce își reneagă predecesorii și Marcel Ciolacu.

Până acum, schimbările au fost de fațadă. Acum Ciolacu, și echipa sa cred că va fi altfel.

”Vremea tătucilor în PSD a trecut, eu sunt om de echipă”, a spus liderul PSD. Acesta a ținut să se dezică în primul rând de Liviu Dragnea și de obsesia acestuia din urmă pentru justiție.

Firea cere ”să nu ne dezicem de siglă”, dar afișele ei din București nu conțin PSD!

Gabriela Firea a avut o poziție ceva mai rezervată în a șterge totul cu buretele. ”Dacă rămânem doar la planuri pe hârtie, lumea va zice că e aceeași Mărie cu altă pălărie. S-o păstrăm pe Maria, dar să ne mai uităm din când în când ce pălărie poartă”, a metaforizat plastic primarul general ideea sa despre schimbare.

Gabriela Firea, luând cuvântul la Congresul PSD

Firea a pus punctul pe ”i”, nici vorbă ca PSD să se dezică de nume și de siglă, a subliniat ea. Afirmația vine exact într-un moment în care candidatul PSD la Capitală a împânzit orașul cu panouri publicitare în care a uitat să treacă și numele partidului. ”Iubirea e în FIREA oamenilor”, ”Familia e în FIREA oamenilor”. Astfel de mesaje sunt peste tot prin oraș. Totul despre FIREA, nimic despre PSD.

Buzatu l-a înțepat pe Ciolacu, avertizându-l să nu se compare cu Iliescu sau Năstase!

Dumitru Buzatu, lider din garda veche a partidului, îmbrăcat tinerește într-o cămasă albă și pantaloni roșii, i-a transmis de la distanță noului președinte de partid că nu-și vede lungul nasului.

”Evident, apreciez această tendință de a vă situa în linia modernismului și de a înlătura vechile metode. Vechile metode le coroborez aici cu afirmația domnului președinte, care a spus că a trecut vremea tătucilor. Poate e bine ca la adresa liderilor noștri din trecut să ne exprimăm cu mai multă atenție, că printre aceștia au fost Adrian Năstase, Ion Iliescu și ar fi cazul să ne măsurăm puțin înălțimea”, a spus liderul din Vaslui.

Aceiași lideri. O singură revenire: Dâncu

Timid și reticent, în general, în a ține discursuri și a da declarații, Marcel Ciolacu a prins curaj. După ce a luat peste 1.300 de voturi, cu peste 1.200 mai multe decât contracandidatul său care nici nu s-a prezentat în cursă, Eugen Teodorovici, Ciolacu s-a urcat pe scenă și i-a dat replica lui Buzatu.

Marcel Ciolacu, liderul ales al PSD

”Marcel Ciolacu vă asigură de două lucruri, ca să fiu foarte bine înțeles și auzit de la București până la Vaslui. Marcel Ciolacu, când se trezește dimineața, se uită în oglindă și vede foarte bine și cât este de înalt, și cât este de mare.”

Actuala conducere e compusă din aproape 50% oameni care au avut funcții centrale în guvernarea Dragnea – miniștri, premieri, vicepremieri, iar ceilalți au prins, tot în era Dragnea, locuri fie în Parlament, fie în Consiliile Județene, ba în Parlamentul European. E drept că unii s-au certat cu Dragnea și au vrut să-l debarce, dar au făcut-o tot din poziții de lideri.

Singurul new entry după epoca Liviu Dragnea e Vasile Dâncu, unul dintre eternii ideologi ai PSD, care alternează între ascensiunea către un progres ideatic mereu întârziat și exilul select de la Cluj. Acum e în ascensiune.

Reapariția lui Dâncu de sâmbătă, 22 august 2020, este, probabil, imaginea simbol a teoriei ciclice a modernizării celui mai mare partid din România. De obicei, sociologul cum apare și dispare, precum fluxul și refluxul schimbărilor din PSD.

Fotografii: Dumitru Angelescu