Ce măsoară, de fapt, contorul de gaz

Potrivit Alba24 care citează Transgaz, contorul din locuință măsoară volumul de gaz care trece prin țeavă. Unitatea de măsură este metrul cub (mc). El nu măsoară energia produsă, ci doar cantitatea de gaz livrată.

Problema este că doi metri cubi de gaz nu produc întotdeauna exact aceeași cantitate de căldură. Compoziția gazului poate varia ușor, în funcție de sursă și de amestecul din rețea. De aceea, la nivel european, gazul nu se facturează după volum, ci după energie.

De ce factura este în kWh și nu în metri cubi

În toată Uniunea Europeană, gazul natural se facturează în kilowați-oră (kWh), adică în unități de energie.

Potrivit Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, „facturarea gazelor naturale se realizează în unități de energie (kWh), prin conversia volumului măsurat în funcție de puterea calorifică superioară”.

Cu alte cuvinte, nu plătești cât gaz intră în centrală, ci câtă energie produce acel gaz. Este aceeași logică folosită la energie electrică, adică plătești consumul de energie, nu numărul de electroni care circulă prin cablu.

Ce este PCS și de ce apare pe factură

PCS înseamnă Puterea Calorifică Superioară. Este un indicator care arată câtă energie conține un metru cub de gaz. Dacă PCS este 11 kWh/mc, înseamnă că un metru cub produce 11 kilowați-oră de energie. Valoarea PCS nu este stabilită de furnizorul comercial.

Calitatea gazului este analizată în rețea de către operatorul sistemului național de transport, Transgaz, folosind echipamente speciale care determină compoziția gazului. Datele sunt raportate și verificate de ANRE.

Pentru fiecare zonă din țară, PCS este identic pentru toți consumatorii racordați la aceeași rețea.

Cum se calculează concret factura la gaz

Formula oficială folosită în România este:

E (kWh) = V (mc) × PCS × factor de corecție

Unde:

V este volumul în metri cubi indicat de contor

PCS este puterea calorifică superioară

factorul de corecție ține cont de temperatură și presiune

Metodologia este stabilită prin Ordinul ANRE nr. 62/2008 privind măsurarea gazelor naturale, actualizat ulterior. Abia după ce se obține energia totală în kWh, aceasta este înmulțită cu prețul din contract.

Care sunt valorile normale ale PCS în România

Datele publicate de operatorii de sistem arată că PCS variază, în general, între 10,5 și 11,5 kWh pentru un metru cub.

Diferențele apar din cauza:

provenienței gazului

amestecului din rețea

condițiilor de transport

Iar variațiile sunt normale și sunt reflectate automat în calculul energiei.

Ce se întâmplă dacă gazul are energie mai mică

Dacă gazul ar avea o valoare energetică mai mică, PCS scade. Asta înseamnă că fiecare metru cub produce mai puțini kWh. Conversia reflectă exact energia livrată.

Sistemul este reglementat și la nivel european, prin Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă a gazelor naturale. Scopul este tocmai protejarea consumatorului și facturarea corectă a energiei efectiv primite.

Poate furnizorul să modifice PCS?

Reglementările arată că nu.

PCS este determinat tehnic în rețea

Este identic pentru toți consumatorii din aceeași zonă

Este verificat de operatorii de sistem și de ANRE

Furnizorul doar aplică valoarea oficială în factură.

De ce crește consumul chiar dacă „gazul pare la fel”

Creșterea facturii este influențată, de cele mai multe ori, de alți factori:

temperatura exterioară mai scăzută

centrala mai puțin eficientă

instalație veche sau nereglată

izolație slabă a locuinței

timp mai mare de funcționare a centralei

Aceste elemente pot mări consumul fără legătură cu valoarea PCS.

Ce trebuie să verifici pe propria factură de gaz

Pentru a înțelege exact cât plătești, verifică:

consumul în metri cubi

valoarea PCS aplicată

energia totală în kWh

prețul per kWh

Toate aceste informații trebuie să fie trecute clar pe factură.

Diferența dintre metri cubi și kWh nu este o metodă de a mări factura, ci un sistem standard european. Plata se face pentru energia livrată, nu pentru volumul de gaz. PCS nu este stabilit de furnizor și nu poate fi modificat arbitrar. Este determinat tehnic și verificat de autorități.

