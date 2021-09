Ce pot face consumatorii, dacă furnizorii lor de gaze și energie le trimit notificări de creștere a prețurilor

Clauzele prin care furnizorii de energie și gaze majorează prețurile celor care au deja contracte ferme sunt abuzive, iar românii care au primit astfel de notificări trebuie să le reclame la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), a declarat, pentru Libertatea, Sorin Mierlea, președintele INFOCONS.

După reclamație, consumatorii trebuie să notifice furnizorii respectivi în privința plângerii către autorități, astfel încât să suspende aplicarea noilor prețuri până la soluționarea de către ANRE sau ANPC, mai spune el.

Clauze abuzive

Acesta spune că există două clauze folosite de furnizori, despre care spune că sunt abuzive:

clauza care le permite modificarea prețurilor în timpul derulării contractului;

faptul că forțează clienții să accepte majorarea sau să rezilieze contractul, fără opțiunea de a continua contractul conform vechilor prevederi.

Este un abuz de putere, este atât ilegal, cât și imoral. Clauzele de forță majoră sunt dacă apare un război, ei vor însă să schimbe condițiile comerciale, ceea ce arată că nu sunt companii serioase. Dacă nici când ai contract semnat nu poți fi sigur, înseamnă că avem haos. Sorin Mierlea, președinte INFOCONS:

Faceți plângeri către ANPC și ANRE!

Acesta spune că ANPC și ANRE pot să amendeze companiile în cauză și, suplimentar, pe lângă amendă, să suspende acele clauze. Dar pentru asta este necesar ca cele două autorități să acționeze în interesul cetățeanului, spune acesta.

„Clauzele potrivit cărora compania poate să schimbe prețurile sunt clauze abuzive. Dacă ANPC sau ANRE le suspendă, companiile în cauză, dacă se simt nedreptățite, pot apoi să atace deciziile în justiție”, arată Mierlea.

Același lucru este valabil și pentru faptul că furnizorul impune consumatorilor să aleagă între o scumpire și rezilierea contractului.

„Aceasta este tot o clauză abuzivă. Trebuie făcute reclamații din partea consumatorilor, cu cât mai multe reclamații la ANPC și ANRE, cu atât nu își vor permite să ignore problemele. Angajații statului sunt angajații cetățenilor”, a punctat șeful INFOCONS.

O a treia opțiune este acționarea în instanță a companiilor în cauză.

Sarabanda notificărilor

Problema notificărilor a venit după ce în acest an electricitatea și gazele naturale au atins prețuri record pe bursele de energie, ceea ce a dus la noi creșteri în facturi.

Presa a scris despre furnizori care au început să transmită consumatorilor notificări pentru prețuri mult crescute față de cele inițiale.

De curând E.ON a început să transmită notificări clienților privind o majorare de 46% la gaze, în vreme ce ENGIE a notificat consumatorii privind o scumpire de 42%.

E.ON și ENGIE sunt cei mai mari furnizori de gaze pentru populație, după ce au cumpărat de la stat fostele Distrigazuri.

Cele două companii au justificat majorările prin condițiile deosebite de pe piețele energetice.

Un alt caz este cel al unui furnizor mai mic, Restart Energy, care a trimis astfel de notificări atât pentru gaze, cât și la electricitate.

Verificați contoarele!

Sorin Mierlea mai spune că ar trebui ca toți consumatorii să verifice dacă sunt acreditate metrologic contoarele lor, atât la energie, cât și la gaze, deoarece și aceasta poate una din cauzele privind problemele cu facturile, în cazul în care contoarele funcționează defectuos.

Virgil Popescu: prețurile creșteau și dacă nu era liberalizare

Prezent în Parlament, unde a fost invitat să explice comisiei de anchetă privind situația din energie, Virgil Popescu – ministrul de resort – a afirmat, luni, că majorările de preț ar fi venit chiar dacă în România nu se făcea liberalizarea prețurilor la energie.

Acesta a spus că prețurile au crescut pe toate bursele europene, iar România este conectată cu piețele din Ungaria, Cehia, Slovacia, Austria și Germania.

„Prețul certificatelor de CO2 putem spune că a crescut de la 15, 20 și 22 de euro, ajungând în acest moment la peste 60 de euro per certificat. Am avut o iarnă, în Europa, suficient de lungă. Această iarnă a presupus că depozitele de gaze ale statelor membre europene și menționez – statelor membre europene, nu România, s-au golit. S-au suprapus, evident, cu conjunctura reducerii tranzitului de gaze prin Ucraina, creșterea accentuată după recuperarea economiei din pandemia de COVID către Asia, am avut probleme cu vântul, este foarte bună energia regenerabilă, dar atât timp cât nu este asigurată de capacități mari de stocare și acest lucru nu este încă pus în practică la scară largă, ne uităm să vedem dacă bate vântul”, a spus Popescu, potrivit TVR.

Prețuri mai mici de anul viitor

Acesta a spus că prețurile vor scădea anul viitor.

„Eu cred că această majorare se va calma şi va da înapoi. Am şi explicat de ce, de unde am văzut că va da înapoi în anul viitor: văzând preţurile de pe bursă cum se tranzacţionează începând cu iarna viitoare”, a spus Popescu, cu referire la gazele naturale.

Jocurile Gazprom

Ministrul a mai spus că „este un joc făcut de către Federaţia Rusă, de către Gazprom”, pentru a transporta gaze prin conducta Nord Stream 2. Aceasta traversează Marea Baltică și unește Rusia cu Germania.

Rusia a anunțat duminică că Gazprom este pregătit să majoreze livrările.

Prețurile nu vor scădea însă înainte de lunile februarie-martie 2022, a mai spus ministrul.

Compensare în facturi

Până atunci, Guvernul intenționează să compenseze o parte dintre facturile românilor afectați de scumpiri.

La energie electrică, statul va acorda o subvenție de 18 bani pe fiecare kWh consumat, dacă consumul lunar se încadrează între 30 și 200 kW pe lună.

La gaze, statul va compensa 25% din facturi, dacă consumul se află între anumite plaje.

Ordonanța cu pricina va fi adoptată în această săptămână sau cea viitoare.

Măsurile se vor aplica de la 1 noiembrie.

