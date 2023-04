Ada Dumitru s-a întors în România, după ce a fost eliminată de la Survivor România 2023. Concurenta nu a mai putut continua competiția din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă.

„A fost problemă, pentru că lumea e încă puțin confuză”, a spus Ada la PRO TV. „E o problemă intimă, nu știu dacă vrei să spui”, i-a spus Cătălin Măruță invitatei sale.

Fosta concurentă de la Survivor România 2023 nu s-a ferit să spună ce probleme de sănătate are. „Nu am o problemă să spun. E vorba despre niște chisturi pe ovarul stâng și cumva din cauza asta a fost delicată plecarea. Având problema asta… nu ai voie să stai afară, să faci mișcare, să… condițiile nu erau propice pentru ce am eu. Nu e neapărat ceva grav, doar că necesită o îngrijire aparte.”

Invitată în platoul emisiunii „La Măruță”, Ada Dumitru a vorbit despre scandalurile din junglă, dar și despre concurenții controversați.

„Am subestimat când am plecat. Am zis că mă duc și vedem ce se întâmplă. Pe tot parcursul, în afară de mici conflicte, am fost un om relaxat. De asta m-am și dus la multe nominalizări.”

Ada Dumitru a vorbit sincer și deschis și despre foștii săi colegi de trib: „Fiecare în competiția asta are o doză de șerpilism”.

Ada Dumitru a fost eliminată de la Survivor România 2023

Ada Dumitru a fost eliminată de la Survivor România 2023, în ediția din 28 martie, din motive medicale. Prezentatorul Daniel Pavel a fost cel care a anunțat că drumul Faimoasei în competiție a luat sfârșit.

În consiliul de eliminare de la Survivor România 2023, în prezența Faimoșilor și a Războinicilor, Daniel Pavel a anunțat că doi concurenți părăsesc competiția. Din motive medicale, Ada Dumitru e eliminată de la Survivor România 2023. Daniel Pavel: „Ada, aceste rezultate revelează o situație pe care nu ne-o dorim…”

Faimoasa are nevoie de îngrijiri de specialitate, așa că e nevoită să părăsească concursul după aproximativ trei luni. „Nu doar un Faimos pleacă în această seară. În această seară ne vor părăsi 2 concurenți. În dreptul Faimoșilor s-au efectuat analize medicale. Ele au venit după momentul imunității personale. Suntem nevoiți să luăm o decizie bazată pe rezultatele analizelor medicale”, a explicat Daniel Pavel.

Și a continuat: „Aceste rezultate medicale te privesc pe tine, Ada. Din păcate, Ada, aceste rezultate revelează o situație pe care nu ne-o dorim… sănătatea este de importanță capitală. Pentru tine, Survivor se încheie pe considerente medicale”.

Ce se întâmplă în culisele Survivor România 2023

Ada Dumitru a dezvăluit ce program au concurenții în junglă. Lor li se dădea trezirea la 6 dimineața pentru zilele cu probe sportive. „După jocuri ne duceau pe insulă. Dimineața, ne dădeau trezirea la 6, 6 și jumătate. Ne luau iar la jocuri”, a explicat Ada Dumitru, care are și două concurente preferate în concurs.

E vorba despre Ștefania Stănilă și Carmen Grebenișan. „Carmen e o fată cu foarte mult bun-simț. Și Ștefi ar merita să câștige”, a mărturisit Ada Dumitru, care nu o place deloc pe Andreea Moromete de la Războinici.

