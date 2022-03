Părerile s-au împărțit, iar dacă mulți cred că Roman Abramovici reprezintă în continuare interesele lui Vladimir Putin în negocieri, alții spun că miliardarul rus lucrează pentru pace, dar și ca să se salveze din calea sancțiunilor occidentale, care deja i-au blocat banii din Marea Britanie.

Potrivit Ukrayinska Pravda, delegația ucraineană a declarat că rusul joacă un rol neutru, un intermediar care ar „duce mai departe poziția noastră șefului său”.

Alexander Rodnyansky, un consilier pe probleme de economie a președintelui ucrainean, a spus pentru Guardian că Abramovici a fost implicat în negocieri de tatăl său, un producător de filme care-l cunoaște bine pe oligarh. Patronul lui Chelsea este văzut de ucraineni drept un interlocutor serios pentru a transmite mesaje lui Vladimir Putin.

În plus, relatează The Guardian, Roman Abramovici ar apela și la suspiciunea de fost KGB-ist cu care Putin adresează orice problemă. „Putin caută mereu să vorbească pe la spate. Nu are încredere în nimic ce se discută pe față. Totul trebuie să fie puțin conspiraționist”, spune un Yevgenia Albats, o jurnalistă rusă de investigații.

O sursă din Moscova a declarat că lui Abramovici i s-au acordat două întâlniri personale cu Zelenski la Kiev în ultima lună, afirmații care nu au fost confirmate de partea ucraineană. După vizita în care Abramovici s-a îmbolnăvit, fiind suspiciuni că a fost otrăvit alături de doi membri ai delegației ucrainene, acesta s-a întors din nou pentru o altă călătorie în capitala Ucrainei, a spus sursa.

Zelenski, în interviul oferit presei independente ruse, a spus că Abramovici este unul dintre numeroşii oligarhi ruşi care l-au contactat oferindu-se să investească în economia ucraineană.

„Am primit semnale de la el și de la câțiva alți oameni de afaceri care ne spuneau că vor să ajute”, a spus Zelenski. El a mai spus că Abramovici a fost implicat în discuțiile pentru organizarea coridoarelor umanitare, care s-au finalizat fără vreun succes. Cu toate acestea, nu a menționat vizitele lui Abramovici la Kiev și nici propriile sale întâlniri cu oligarhul.

Jurnalista Albats a spus că ofertele lui Abramovici și alți oameni de afaceri ruși de a ajuta Ucraina ar putea din faptul că sunt ori, dar și din interesul propriu și din dorința de a evita sancțiunile invalidante occidentale.

„Este modul în care încearcă să-și salveze vilele, iahturile și, de asemenea, să fie de partea bună a luptelor. Unii dintre ei cel puțin sunt îngroziți. Cunosc pe unii cărora pur și simplu nu le venea să creadă ce s-a întâmplat”, a spus Albats.

Alții sunt însă foarte sceptici privind o schimbare de poziționare pe care să o fi suferit-o Roman Abramovici în raport cu Vladimir Putin.

„Cum au putut să uite cine este acesta? El este unul dintre cei mai mari sponsori ai regimului lui Putin”, a declarat Maria Pevcikh, o apropiată a lui Alexei Navalni care conduce anchetele Fundației Anticorupție. „Sunt 100% sigur că acest lucru a fost coordonat în întregime cu Kremlinul. Când ești marioneta lui Putin timp de 22 de ani, nu te schimbi brusc”, a spus ea.

