Concerte

Sâmbătă, 1 februarie

Concert Omul cu Șobolani – Quantic, ora 19:00,

Concert Compact – Berăria H, ora 19:00,

Nikolaos Papadopoulos – 14th Lane, ora 19:30,

Concert Jahmolxes, Taiga Dream, Avalanche Street – Club Fabrica, ora 20:00,

World Music – Torsan, Mitrofan și Juan – Terasa Florilor, ora 20:00,

Concert Iuly Neamțu și Luis Gabriel – One Club, ora 21:30,

Concert Direcția 5 – Hard Rock Cafe, ora 21:30,

Dan Ciotoi și Formația Generic în concert la Berăria H, ora 23:15.

Duminică, 2 februarie

Hara – 25 de ani mai târziu – Quantic, ora 19:00,

Analia Selis – Turneu Rădăcini – Opening Tour Concert – Palatul Bragadiru – Sala Godot, ora 19:00,

Concert Mihai Mărgineanu – Hard Rock Cafe, ora 21:00.

Petreceri

Sâmbătă, 1 februarie

Hituri, Nu Bullhituri Party by Gabi – B52 The Club, ora 21:00,

Balkanique Party – Heavy Yard, ora 22:00,

MAHONYS BDAY BASH – Hala Laminor, ora 22:00,

Squid Game Party: Final Round – Altfel Unirii, ora 22:00,

Depths of Pleasure – Beluga Music & Cocktails, ora 22:00,

Romanian Hits Party 2000-2015 – Altfel Unirii, ora 23:00.

Duminică, 2 februarie

Kakaroke by Marius – Paque Bistro & More, ora 20:00.

Spectacole de teatru

Teatrul Național București (TNB)

Sâmbătă, 1 februarie

Gertrude – Sala Studio, ora 19:00,

Freak Show vol. 2 – Sala Pictura, ora 19:00,

Vivien Leigh: Ultima conferință de presă -Sala Atelier, ora 19:00,

Abuzarea publicului – Sala Mică, ora 19:00,

Grădina de sticlă – Sala „Ion Caramitru”, ora 19:00.

Duminică, 2 februarie

Efectul razelor gamma asupra craiețelor lunatice – Sala Studio, ora 19:00,

Orchestra Titanic – Sala Pictura, ora 19:00,

20 de ani în Siberia – Sala Atelier, ora 19:00,

Komorebi. Lumina care se filtrează printre copaci – Sala Mică, ora 19:00,

Chirița în concert la Chișinău – Sala „Ion Caramitru”, ora 19:00.

Spectacole la alte teatre din București

Sâmbătă, 1 februarie

Nițel prea infidel – Teatrul Roșu, ora 17:00,

Burlac la 40 de ani – Sala Dalles, ora 19:00,

Colecționarul – Teatrul În Culise, ora 19:00,

Testosteron de Andrzej Saramonowicz – Palatul Bragadiru – Sala Godot, ora 20:00.

Duminică, 2 februarie

Scandal în familie – Sala Gloria, ora 19:00,

Gunoierul – Teatrul Roșu, ora 19:30,

50 de nuanțe gri ale Doamnei Cucu – FF Theatre, ora 19:00.

Filme

Cinema Europa

Sâmbătă, 1 februarie

17:00 – The Avengers

19:45 – Guardians of the Galaxy

Duminică, 2 februarie

17:00 – Avengers: Infinity War

19:45 – Avengers: Endgame

Cinema City

Babygirl – crimă/mister, durată: 114 min.;

Bird – dramă, durată: 119 min.;

Căsătoria – aventură/comedie, durată: 95 min.;

Contele de Monte-Cristo – acțiune/adventură, durată: 178 min.;

Cum să (NU) ascunzi o crimă – comedie/thriller, durată: 109 min.;

Duel în trei – comedie/romantic, durată: 93 min.;

Frăția hoților 2: Pantera – crimă/dramă, durată: 130 min.;

Limonov: The Ballad – biografic/istoric, durată: 138 min.;

Mufasa: Regele Leu – aventură/dramă, durată: 120 min.;

Nosferatu – fantastic/horror, durată: 132 min.;

Omul-Lup – horror, durată: 102 min.;

Semințele smochinului sacru – crimă/thriller, durată: 168 min.;

Substanța – dramă/horror, durată: 138 min.;

Țăndări – comedie, durată: 102 min.

Patinoar

Patinoarul Berceni Arena se redeschide, după ce a fost închis aproximativ o lună din cauza unor probleme tehnice, acesta poate fi folosit din nou.

Programul din weekend:

Sâmbătă, 1 februarie

9:00 -10:30 / Sesiunea 1

11:30 – 13:00 / Sesiunea 2

17:00 – 18:30 / Sesiunea 3

20:00 – 21:30 / Sesiunea 4

Duminică, 2 februarie

10:00- 11:30 / Sesiunea 1

13:00 – 14:30 / Sesiunea 2

19:00 – 20:30 / Sesiunea 3

Intrarea la patinoar, precum și folosirea acestuia este gratuită, însă închirierea unei perechi de patine costă 25 de lei.

Expoziții

Expoziție imersivă la MINA

O nouă expoziție va fi deschisă pentru vizitatori la MINA, Museum of Immersive New Art, fiind prima expoziție imersivă din România dedicată simbolului Renașterii, „Da Vinci, The Immersive Show”. Spectacolul poate fi văzut începând cu data de 1 februarie.

Expoziția „Exploratorii Oceanelor”, la Muzeul Copiilor

Până pe data de 21 februarie, copiii pot vizita expoziția „Exploratorii Oceanelor” de la Muzeul Copiilor și pot descoperi creaturi marine, orașe scufundate și secretele oceanelor.

