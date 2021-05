Din 145 de soluţii pronunţate în aprilie de instanţele din toată ţara şi publicate pe rolii.ro:

în 75 de dosare amenda a fost menţinută;

în 39, a fost înlocuită cu avertisment;

în 12 cazuri amenda a fost anulată;

în 19, cuantumul ei a fost redus la minimum prevăzut de lege (500 de lei).

Deciziile au fost date de 55 de judecătorii, din totalul celor 177 care sunt funcţionale, la nivel naţional.

Cei care se află în spaţii publice şi nu poartă mască de protecție sau o poartă necorespunzător, sub nas sau sub bărbie, pot fi amendați cu sume cuprinse între 500 de lei și 2.500 de lei. Dar amenzile pot fi contestate în instanţă. Aşa a făcut şi Elena Ş., o pensionară din Hunedoara care a primit 1.200 de lei amendă după ce, spune ea, un poliţist a prins-o exact când şi-a dat masca jos ca să-și șteargă ochelarii.

„Am vrut să-i explic, a devenit și mai dur”

Elena Ş. are 68 de ani şi locuieşte în comuna Brănișca. Pe 8 octombrie anul trecut, în jurul orei 16.30, femeia ieşea din piaţa agroalimentară din Deva şi se îndrepta spre gară, ca să întoarcă acasă. „Eram în sectorul brânzeturi, aproape de uşă. Pentru că ochelarii mi se aburiseră și eram transpirată în zona gurii, am tras masca sub nas, ca să mă șterg cu un şerveţel și să-mi șterg şi ochelarii”, a povestit femeia în sala de judecată.

Spune că nu era nimeni în jurul ei „pe o rază de cel puțin 5 metri, iar tarabele erau închise”. Agentul de poliție a apărut din spatele unor tarabe cu marfa acoperită şi, declară femeia, „mi-a cerut pe un ton agresiv să mă legitimez și mi-a spus că-mi dă amendă, pentru că nu port mască. O aveam pe față şi am încercat să-i explic de ce am tras masca sub nas, însă poliţistul a devenit și mai dur și nu a vrut să mă asculte”.

Elena Ş. a primit o amendă de 1.200 de lei, pe care a contestat-o în instanţă, mărturisind că îi e „aproape imposibil” să o achite.

La proces, ea a declarat că „are cunoștință despre existența virusului, că nu a pus și nu își permite să pună viața nimănui în pericol”. Doi oameni din piaţă, spune ea, au văzut că avea masca pe faţă şi că se oprise ca să se şteargă: „vânzătorul de la brânzeturi, dar și doamna care vinde pești de acvariu”, însă instanţa nu i-a putut cita ca martori, pentru că femeia nu le ştia adresele.

Poliția se luptă în instanță pentru amendă

Elena Ș. a depus în instanţă, ca probe, talonul ei de pensie, precum şi documente medicale ce atestă că are probleme cardiace, hipertensiune, dar şi angiopatie retiniană, o afecțiune la nivelul ochilor ce afectează vederea.

În baza acestor acte, Judecătoria Deva a crezut-o pe femeie pe cuvânt, luând în calcul şi „faptul notoriu al aburirii ochelarilor în cazul purtării necorespunzătoare a măștii de protecție”, după cum se precizează în motivarea instanţei.

Judecătorul i-a atras atenţia bătrânei că „s-a expus riscului de a contracta toți microbii și toate virusurile cu care a intrat în contact, prin atingere, în incinta pieței”, iar „masca trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori s-a umezit ori s-a deteriorat”, însă la 13 aprilie i-a admis plângerea şi i-a înlocuit amenda cu un avertisment scris.

Instanţa a subliniat, în motivarea deciziei, că „agentul constatator a aplicat amenda de 1.200 de lei, cu mențiunea că pârâta are posibilitatea de a achita jumătate din minimul prevăzut de lege, indicând acest minim ca fiind 600 de lei, în loc de 250 de lei”.

Decizia Judecătoriei Deva nu e definitivă, iar la 28 aprilie Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara a atacat-o cu apel.

Cerșetorul amendat cu 500 de lei

În ziua de 4 noiembrie 2020, la ora 7.00 dimineaţa, Marius P. a fost prins de un agent de la Poliţia Locală din Iaşi în timp ce cerşea în faţa Catedralei Mitropolitane. Nu a fost amendat pentru că apela la mila publică, ci pentru că făcea asta „nerespectând măsurile individuale de protecție, respectiv nu purta mască de protecție”.

A primit 500 de lei amendă, pe care a contestat-o în instanţă, depunând ca probe acte medicale din care rezultă că suferă de epilepsie de la vârsta de 8 ani, de tulburare organică de personalitate şi de tulburare delirantă – de alură schizofrenică. La două săptămâni după ce a fost amendat, un medic neurolog i-a eliberat o adeverinţă prin care e scutit de la purtarea măștii în spațiul public, din cauza epilepsiei.

La 14 aprilie, Judecătoria Iaşi a decis că amenda de 500 de lei aplicată de poliţia locală „apare ca excesivă, în raport de circumstanțele de comitere a faptei și de cele personale arătate de petent”, şi a înlocuit amenda cu sancţiunea avertismentului.

Alergătorul prins cu masca sub nas

Pe 5 noiembrie 2020, Răzvan M. a mers în Parcul Tineretului din Bucureşti, ca să alerge. La ieșirea din parc, a fost oprit de un agent de poliție, care l-a legitimat şi l-a amendat cu 500 de lei, „pentru că purta masca de protecție sub nas”. Răzvan M. a contestat amenda şi a declarat instanţei că, deşi a încercat să-i explice polițistului că „nu se simțea bine și are o problemă respiratorie, acesta a refuzat să primească scrisoarea medicală”.

În acel document medical, datat din 2018, se preciza că bărbatul fusese diagnosticat cu astm bronșic în copilărie. Şi, cu toate că a decis că asta nu poate determina anularea procesului-verbal de contravenție, instanţa a considerat că „înscrisul depus susține starea de disconfort pe care ar fi simțit-o petentul după ce a depus efort fizic”, „motiv pentru care și-a îndepărtat masca de pe față”.

Judecătoria Sectorului 4 a ţinut cont şi de faptul că Răzvan M „nu se afla într-o zonă închisă, deosebit de aglomerată, ci în Parcul Tineretului, în timpul săptămânii”, iar la 21 aprilie i-a înlocuit amenda cu un avertisment.

Poștașul amendat în pauza de masă

Zoltan D. lucrează la Oficiul Poştal din Aluniş, judeţul Mureş. În ziua de 3 noiembrie 2020, în jurul orei 13.40, el a fost prins şi amendat pentru că „în timp ce se afla în interiorul oficiului poștal, nu a purtat mască de protecție”.

Mă aflam în pauza de prânz şi mi-era, practic și fizic, imposibil să servesc masa, purtând masca în mod conform. Bărbatul care a contestat amenda:

El a depus ca probe mai multe poze din oficiul poştal, pentru a demonstra că biroul în care mânca e separat de culoarul pe care se intră în instituţie, iar interacțiunea cu publicul se face doar printr-un geam despărțitor.

În plus, Zoltan D. a reclamat şi faptul că nu ştie cât e amenda, pentru că pe procesul verbal al contravenţiei, poliţistul „a consemnat două sume diferite, respectiv 1.000 de lei și 500 de lei”. Acesta este şi motivul pentru care, la 13 aprilie 2021, Judecătoria Reghin i-a dat câştig de cauză şi a constatat nulitatea absolută a procesului-verbal.



Amendă de 1.000 de lei „nejustificată”

Vasile E. a fost amendat după ce a fost prins fără mască pe 1 decembrie 2020, în faţa unui hipermarket din Câmpulung. Bărbatul de 65 de ani a făcut contestaţie şi a depus ca probe acte medicale din care rezultă că suferă de mai multe boli cronice grave, inclusiv insuficiență respiratorie cronică și epilepsie.

„Sancțiunea aplicată, aceea a amenzii în sumă de 1.000 lei, este nejustificată și disproporționată în raport de situația de fapt și, în special, în raport de împrejurările de ordin personal care caracterizează petentul”, a decis Judecătoria Câmpulung la 7 aprilie, înlocuind amenda cu sancţiunea avertismentului.

„Pericolul nu era unul redus”, deși se afla în fața porții casei

Pe 21 februarie 2021, Florin T. din satul Chesinţ (Arad) a ieşit în faţa porţii, ca să discute cu cineva despre vânzarea unui moped. Nu purta mască de protecţie, iar poliţia l-a amendat cu 500 de lei. Bărbatul a făcut plângere în instanţă, susţinând că era pe trotuarul din faţa casei şi că nu avea intenţia să se deplaseze pe drumul public.

Cu toate astea, la 15 aprilie, Judecătoria Lipova i-a menţinut amenda, precizând în motivare că bărbatul se afla în afara locuinţei lui, deci pe domeniul public, iar „referitor la pericolul social al faptei, instanța apreciază că nu este unul redus”.

A băut apă în tren și a primit amendă 500 de lei

În după amiaza de 31 iulie 2020, Petru G. a fost amendat cu 500 de lei, după ce Poliţia TF l-a depistat fără mască în trenul Iaşi – Timişoara, care oprise în gara din Paşcani. „Mi-am scos masca, ca să beau apă, pentru că în vagon era foarte cald”, a explicat bărbatul în instanţă.

„Sub aspectul proporționalității dintre sancțiunea aplicată și gradul de pericol social concret al faptei săvârșite, instanța constata că sancțiunea este prea aspră”, a decis Judecătoria Paşcani, care, la 20 aprilie 2021, a înlocuit amenda cu sancţiunea avertismentului.

Judecător: „Agentul nu trebuie să facă din aplicarea amenzii un scop în sine”

La 13 noiembrie 2020, în jurul prânzului, un bărbat a anunţat Poliţia din Câmpulung că în faţa unui magazin e un cerşetor fără mască de protecţie. Vasile E, care era sub influența băuturilor alcoolice, le-a spus poliţiştilor cum îl cheamă şi apoi a plecat de acolo, înainte să afle că e bun de plată.

A primit un avertisment pentru practicarea cerșetoriei şi o amendă de 500 de lei pentru că nu avea mască. Dar la 1 aprilie, Judecătoria Câmpulung i-a înlocuit şi această amendă cu un avertisment.

Agentul constatator nu trebuie să facă din aplicarea amenzii un scop în sine, pentru că sancțiunea nu este un răspuns al societății care să impună întotdeauna ca formă a coerciției amenda, ci este un mijloc de reglare a unor raporturi sociale ce implică și arătarea pericolului social al faptei și al consecințelor ce ar fi putut avea loc. În motivarea deciziei, judecătorul precizează că:

Foto: Dumitru Angelescu

