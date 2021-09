40% dintre respondenți au mărturisit că petrec aproximativ două ore pe zi făcând teme, adică un total de aproximativ 14 ore pe săptămână dedicate lucrului individual. Alți 30% dintre elevi au declarat că pot petrece până la 3-4 ore zilnic făcându-și temele. Asta înseamnă că 70% dintre elevii consultați își petrec peste 16-17 ore pe săptămână făcând teme.

„Din punctul meu de vedere, cantitatea de teme primită variază foarte mult. La unele materii, precum româna, matematica, poate chiar fizica și chimia, temele sunt exagerat de multe. Însă la alte materii, temele sunt puține, poate chiar nu există. Cred că ar trebui să fie oarecum un echilibru”, spune Roxana E. Acum este elevă într-a IX-a la un liceu cu profil real și se teme că orele dedicate lucrului individual vor crește chiar și mai mult față de clasa a VIII-a.

„Uneori simt că nu am destul timp pentru mine și pentru ceea ce îmi place cu adevărat să fac. De când am intrat la liceu, nu am mai avut la fel de mult timp să mă ocup de muzică, spre exemplu”, a mai spus Roxana. Astfel, 31% dintre elevi au declarat că volumul de teme pe care îl primesc, alături de orele de meditații și de școala în sine îi împiedică adesea să practice activități extrașcolare.

Matematica, fizica, informatica și româna, în topul temelor

Mai mult, 70% dintre cei ce au completat chestionarul au afirmat că zilnic au teme la aproximativ două-trei materii. Un semn bun este, totuși, faptul că doar 2% din respondenți, aceștia fiind înscriși la profile de tip real, au mărturisit că au teme la mai mult de patru materii.

În vârful clasamentului se află matematica, fizica, informatica și limba română, etichetate ca fiind materiile ce necesită cel mai mult timp de lucru suplimentar acasă. Limbile străine, precum engleza, franceza, germana sau spaniola, figurează și ele în topul elevilor intervievați.

În ceea ce-i privește pe cei de la liceele vocaționale cu profile artistice, spre exemplu, majoritatea a spus că cel mai mult timp îl alocă orelor de chitară, de teatru sau de orchestră.

S-a regăsit pe lista materiilor generatoare de teme și educația fizică. Explicația dată de cei 4 elevi care au menționat-o a fost faptul că, în timpul cursurilor online, profesorii de sport au dat ca temă realizarea de eseuri sau compuneri despre sporturi sau sportivi.

Întrebați fiind despre cum percep cantitatea de teme primită, 59% din elevi au afirmat că este „de ajuns”. Unu din cinci copii consideră însă că are „prea multe teme”.

Elevii chinezi, 14 ore de teme pe săptămână

Temele pentru acasă sunt o realitate în sistemele de învățământ din toată lumea. Un studiu din 2012 realizat de Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) arată că timpul alocat de elevi pentru temele de acasă diferă mult de la o țară la alta. În China, de exemplu, țara cu cel mai performant sistem de educație din lume, potrivit rezultatelor PISA, unde elevii sunt cu aproximativ 3 ani de școlarizare peste majoritatea țărilor membre ale OECD – copiii alocă aproximativ 14 ore pe săptămână temelor de acasă.

În același timp, în Coreea de Sud, țară aflată pe un onorabil loc șapte în clasamentul mondial al PISA, media de timp săptămânală petrecută pentru rezolvarea temelor este sub 3 ore. Estonia, țara europeană cu cel mai bun sistem de educație în prezent, le dă copiilor teme cam de o oră pe săptămână.

Elevii români lucrează, în medie, peste 7 ore săptămânal.

Articolul complet, în Școala 9.

