Ce spun Marian Vanghelie și Gabriel Oprea despre dezvăluirile lui Nuțu Cămătaru din cartea lui Codin Maticiuc

„L-am primit în casă de câte ori a avut nevoie și acum nu mă cunoaște? Îi mulțumește lui Dumnezeu în fiecare zi că m-a cunoscut și l-am ajutat să ajungă primar de trei ori!”. Primarul în cauză este Marian Vanghelie, iar fragmentul provine din cartea despre viața lui Nuțu Cămătaru, „Dresor de lei și de fraieri”, scrisă de actorul Codin Maticiuc și lansată pe 24 noiembrie.

Interlopul susține că „nu l-a ținut niciodată vreun politician în brațe”, dar povestește că mai mulți politicieni români s-au aflat cândva „la mâna lui”.

În numai două zile, biografia romanțată a lui Ion Balint, pe numele adevărat al interlopului, s-a vândut în 15.000 de exemplare, potrivit autorului, Codin Maticiuc. Fiindcă nu se aștepta la „nivelul acesta de vânzări”, mărturisește Maticiuc pe Facebook, o nouă tranșă de 30.000 de exemplare a intrat la tipărit. Un exemplar costă 50 de lei.

Epilog în carte pe numele lui Vanghelie

Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, nici nu merita să fie personaj în carte, spune Nuțu Cămătaru. Dar pentru că fostul edil ar fi ținut să precizeze, într-un interviu televizat, că nici măcar nu-l cunoaște, Nuțu i-a dedicat epilogul cărții sale.

În ultima pagină a cărții, Cămătaru i-a transmis și un mesaj lui Vanghelie: „Mariane, pe drumul pe care pleci tu, eu mă întorc obosit, și, dacă totuși nu te descurci acolo, să dai un semn.”

Vanghelie: „M-a ajutat ca orice om care m-a votat”

Contactat de Libertatea, Marian Vanghelie spune că n-a declarat niciodată că nu-l cunoaște pe Cămătaru, dimpotrivă, spune că îi cunoaște familia de mic copil.

„Eu am fost un primar implicat, nu există ca cineva de acolo, din Ferentari, să nu-l cunoască pe Vanghelie, sau invers, eu să nu cunosc pe cineva de acolo. Eu îi cunosc de mic familia, că am crescut în Ferentari. Dar asta nu înseamnă că are vreo legătură cu primăria. Dacă dânsul s-a implicat și a vrut să mă ajute votându-mă cu mai mulți prieteni de-ai lui, este una. Nu pot să spun că oamenii care m-au votat nu m-au ajutat. M-a ajutat, așadar, orice om care m-a votat. Inclusiv fostul președinte al Academiei Române, că și el mi-a zis, la un moment dat, că m-a votat. A fi ajutat de o singură persoană e ceva mai pionieristic așa”, a declarat fostul edil.

Vanghelie mai spune că nu are o relație de prietenie cu Nuțu Cămătaru, dar nici nu ar fi avut vreodată vreun conflict, dimpotrivă, și neagă presupusa lui declarație care a dus la reacția din epilogul cărții. „Poate Codin Maticiuc a interpretat ceva greșit. Noi am avut o relație civilizată, mama lui a lucrat la unchiul meu, apoi la mine, ne-am respectat reciproc și n-am avut niciodată vreo problemă. Dacă aș fi avut, aș fi zis, mie nu mi-e frică decât de Dumnezeu”, a adăugat Marian Vanghelie.

„Eu și acum dacă mă duc în Ferentari, n-am nevoie de bodyguard, n-am nevoie să mă duc cu vreun alt șmecher de pe acolo. Eu sunt Marian Vanghelie și dacă mă duc, lumea coboară jos la mine”, a mai spus fostul primar.

Marian Vanghelie a fost condamnat anul acesta la 11 ani și 8 luni de închisoare, în dosarul în care este judecat pentru luare de mită și abuz în serviciu, după un proces care a durat șase ani. De asemenea, fostul edil a fost obligat la plata a 15 milioane de euro, cu titlu de daune materiale.

Pe Adrian Năstase spune că l-a cunoscut în închisoare

Nuțu Cămătaru mai spune în cartea scrisă de Codin Maticiuc că fostul premier Adrian Năstase l-a căutat în penitenciar, în perioada în care amândoi erau încarcerați la Jilava, în 2012.

Atunci, interlopul executa o parte din pedeapsa de șase ani primită în dosarul în care a fost judecat alături de fratele lui, Sile Cămătaru, pentru proxenetism, cămătărie şi trafic de persoane. Fostul premier Adrian Năstase era condamnat la doi ani de închisoare în dosarul „Trofeul calității”.

„A cerut voie gardienilor să vină să vorbim. M-a salutat și mi-a zis că vrea să mă cunoască. I-am zis: Dacă voiai Hollandul (n.r. armă de vânătoare de colecție), puteai să-mi spui, că ți-l trimiteam…”, povestește Nuțu Cămătaru în dialogul cu Maticiuc, descris în carte.

„Aveam eu o armă de vânătoare de colecție, Holland & Holland. Îmi trecuse pe la ureche că o vrea Năstase și că de aia m-a băgat iar jos (n.r. la închisoare). Cu ordin direct. Dar mi-a zis că n-a fost așa”, explică Nuțu Cămătaru.

De asemenea, interlopul i-ar fi reproșat fostului președinte al PSD că „n-a făcut legile cum trebuie”. „M-am uitat în ochii lui și l-am întrebat ce caută la prizon (n.r. pușcărie), alături de mine. De ce n-a făcut legile cum trebuie, că doar el a fost la butoane. A lăsat privirea în jos…”, mai scrie în carte.

Năstase: „Nu-mi amintesc de o astfel de întâlnire”

Contactat de Libertatea, Adrian Năstase a refuzat să mai comenteze despre episodul povestit de Nuțu Cămătaru însă, într-o declarație pentru Gândul, acesta a negat că ar fi avut o asemenea discuție cu interlopul român.

Adrian Năstase a fost condamnat și închis în două dosare | Foto: Hepta

„Nu îmi aduc aminte de o astfel de întâlnire. E greu de crezut de cineva faptul că gardienii fac asemenea servicii de intermediere de întâlniri între persoanele aflate în penitenciar. Singura posibilitate de a mă intersecta și cu această persoană era pe traseul spre grefă, pentru că treceam printr-o curte interioară a unei alte secții din penitenciar. E posibil să ne fi intersectat, dar nu am avut o astfel de discuție. Eu eram însoțit la grefă de patru mascați, care, dacă aș fi avut astfel de discuții, ar fi știut și ar fi raportat. Cei din penitenciar erau foarte precauți să nu intru în contact cu diverse persoane, eu fiind privit ca o persoană cu vulnerabilități”, a declarat fostul premier.

Năstase a adăugat pentru sursa citată că „e multă imaginație” în cele scrise de Codin Maticiuc. De asemenea, mărturisește că diverse persoane l-au întrebat, în schimb, în penitenciar, când va da o lege a amnistiei și grațierii.

Gabriel Oprea, scăpat de la linșaj. „Nu cunosc persoana”

Interlopul menționează apoi un episod în care „și-a trimis băieții” să-l scape pe fostul ministru al afacerilor interne, Gabriel Oprea, de furia localnicilor din Popești Leordeni.

„Când a ajuns primar cu PSD-ul (n.r. Petre Iacob, primarul din Popești Leordeni) și a venit acolo Gabi Oprea, la o fabrică, în companie electorală, m-a sunat iar. Angajații de la uzină cu alți locuitori din Popești au vrut să-i linșeze. Oprea cu ai lui s-au baricadat și am trimis eu o sută și ceva de băieți să-i scoată și să-i încingă pe ăia din Popești, să vadă că nu e de glumă cu PSD-ul. Crezi că mi-au mulțumit vreodată?”, povestește Nuțu Cămătaru în cartea scrisă de Codin Maticiuc.

„Ăsta sunt eu. Sunt bun când ți-e greu; când te ajungi, e bine să nu mă cunoști”, se autodescrie interlopul, în acest context.

Contactat de Libertatea, Gabriel Oprea a negat veridicitatea episodului descris în carte: „Nu cunosc persoana, nu am vorbit niciodată cu Nuțu Cămătaru, iar eu, personal, nu cunosc episodul evocat de dumneavoastră.”

Protecție pentru Liviu Dragnea

Între politicienii despre care Nuțu Cămătaru spune că ar fi apelat la serviciile sale se numără și fostul președinte PSD Liviu Dragnea.

La adăpostul nopții, un mesager vine în mare taină să ceară o audiență privată. Nuțu face câțiva pași și îi spune că poate să vorbească de față cu mine. Îi cere lui Nuțu, din partea lui Dragnea, protecție la Rahova. Nuțu zâmbește. Mereu ajung la mâna lui. Mereu se întoarce roata. Extras din „Dresor de lei și de fraieri:

Liviu Dragnea a negat însă că ar fi solicitat protecție din partea lui Nuțu Cămătaru. A făcut-o zilele trecute într-o emisiune la Realitatea TV, spune pentru Libertatea, fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu, un apropiat al lui Dragnea și omul cu care cel din urmă a ținut legătura cât s-a aflat în pușcărie. Tot împreună cu Ștefănescu, Dragnea pune bazele unui nou partid.

„Domnul Dragnea a declarat deja că aceste afirmații nu sunt adevărate, la Realitatea TV în emisiunea Ancăi Alexandrescu. Nici domnul Dragnea și nici eu nu avem cunoștință despre existența unui astfel de demers”, a spus Ștefănescu.

I-a împrumutat bani lui Gigi Becali

Nuțu Cămătaru povestește și cum l-a împrumutat pe Gigi Becali cu sume mari de bani. În plus, interlopul l-ar fi ajutat pe patronul FCSB să scape de Marius Corsicanu, finul fostului fotbalist Nicu Gheară, care-l teroriza cu mesaje de amenințare la adresa familiei.

„Îl știu de mult și mereu l-am ținut (n.r. pe Gigi Becali). Și cu bani și cu șmecherie… (…) La un moment dat s-a luat cu Corsicanu. Ăla mereu îl lua la telefon și-l înjura numai de fetele lui. Își băga și-și scotea în fetițele alea de o luase Gigi razna. Voia să-l antrenez să se bată cu Corsicanu, înnebunise de tot”, povestește Cămătaru.

Interlopul descrie în detaliu apoi cum „l-a spart cu bătaia” pe finul lui Nicu Gheară, pentru a-l apăra pe Gigi Becali.

„L-am căutat eu pe Corsicanu și l-am găsit la o cârciumă prin Herăstrău. Era cu un văr de-ai lui Fane Spoitoru (n.r. interlop român) și cu niște arbitri. L-am pândit să se despartă de ăia și când s-a suit într-un taxi l-am blocat cu mașinile.

Am spart geamurile la taxi cu pumnii și răngile și i-am scos prin geam pe el și pe ăla al lui Fane. Ăluia i-am dat doar un pumn în piept de și-a pierdut aerul și i-am zis să stea cuminte.

Pe Corsicanu l-am spart cu bătaia și, când a căzut inconștient, soră-mea Angelica a sărit cu tocurile pe fața lui de l-a tăiat. Și toate războaiele astea pentru Gigi, care la televizor zice că nu mă cunoaște”, povestește Nuțu Cămătaru.

Becali se leapădă de Cămătaru: Minciuni!

Gigi Becali spune, în schimb, că interlopul a acționat pe cont propriu și neagă că ar avea vreo legătură directă cu orice încăierare sângeroasă. „Ce relație am avut eu cu Nuțu Cămătaru este că atunci când mai eram pe la cazinou îi ceream o sută–două sute de mii de euro, iar a doua zi îi dădeam banii. Atât! Niciodată în viața mea nu am spus eu ca cineva să bată pe altcineva. Dacă a vrut cineva să facă asta, eu l-am oprit! Eu habar n-am de episodul ăsta, mi-e și rușine să comentez lucrurile astea”, a declarat latifundiarul, potrivit Gazetei Sporturilor.

Sursă fotografii colaj: Hepta

Citeşte şi:

Lumea are instrumentele necesare pentru a aduce sfârșitul pandemiei COVID, spun experții. De ce nu le folosește

Noile restricții la intrarea în România, în vigoare din 10 decembrie. Până când vor fi valabile

Moscova, „gata de un pas disperat”. Negocieri Biden-Putin, pe fondul mobilizării militare ruse la granița ucraineană

PARTENERI - GSP.RO FOTO S-a iubit cu Adrian Cristea și a fost căsătorită cu un alt mare fotbalist, iar acum arată cu totul diferit!

Playtech.ro BOMBĂ! Informații ȘOC cu tulpina Omicron. Ce impact are asupra persoanelor vaccinate, de fapt

Observatornews.ro „Bă are curent, eşti prost?” Momentul când adolescentul de 16 ani se electrocutează în Gara din Focşani, surprins în imagini. Copilul a ars ca o torţă

HOROSCOP Horoscop 7 decembrie 2021. Taurii simt o oarecare eliberare de o grămadă de griji inutile pe care le-au tot acumulat

Știrileprotv.ro Anchetă după o discuție între doi piloți care vorbeau despre aterizarea prea rapidă a unui coleg

Telekomsport Chin! O mare sportivă a României, înfometată şi abuzată în secret: "Mi-a tras o bătaie... Cine se uită la tine? Niciun bărbat!"

PUBLICITATE Ciocolată cu tiramisu sau pralinele Happy Barrels? 170 de ani de bucurii dulci de la E.Wedel!