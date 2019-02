Ce spune avocatul medicului cu opt clase. „Când m-a văzut, a început să plângă”

Daniel Ionașcu este avocatul care îl apară pe Matteo Politi, alias Matthew Mode, italianul cu opt clase care s-a dat drept medic în România. Avocatul a mers să vorbească cu Matteo Politi și a făcut declarații despre acesta la postul de televiziune Antena Stars.

„În ceea ce îl priveşte pe domnul Matteo Politi, pot să vă spun că m-au impresionat două sau chiar trei lucruri. Întâi, când m-a văzut a început să plângă şi a început să plângă de asemenea când i-am vorbit despre faptul ca prietena domniei sale se afla undeva în preajma secţiei de poliţie şi că părintii i-au transmis că îl iubesc, iar pe de altă parte, am pus problema actelor pe care el le-a făcut în România …”, a declarat Daniel Ionașcu, potrivit spynews.ro.



„Din nou vă spun, fără a avea pretenţia că eu l-am cunoscut. Vă spun ce am văzut la el acum şi nici n-aş vrea să nuanţez eu, sau să intepretez, vă explic. Primul lucru pe care l-a făcut atunci când şi-a dat seama că are avocatul pe care şi-l dorea lângă el, a fost să izbucnească în lacrimi, de unde să îmi spună că el nu inţelege din ce cauză este acolo, pentru că dacă cineva i-ar fi spus că nu se poate face aşa ceva, el nu ar fi făcut.

El a avut încredere în tot ceeea ce au însemnat oamenii de lângă el, actele care i s-au pus la dispozitie si de aceea a făcut. (…) Pot să vă asigur ca un element, sau 80 la sută din a încheia acest contract de asistenta juridica cu clientul, a fost din cauza acestei domnişoare, care a venit cu atâta zel, cu atâta determinare, încât orice răspuns al meu, poate nu foarte clar, poate de respingere, a venit cu foarte multe lacrimi spunând că nu o să plece până în clipa în care iau cazul.

Mai mult, toate aceste rugăminţi au fost numai printre lacrimi. Aşadar, cred că vorbim despre un om care în mod evident crede si mai mult decât atât, are sentimente pentru ce înseamnă această situaţie de viaţă şi respectiv acest om pe care astazi România îl blamează”, a mai spus el.

Cazul medicului fals a fost dezvăluit de o investigație Libertatea. Reporterii ziarului au descoperit că Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină. Cazul lui Matteo Politi a fost preluat de presa internațională, inclusiv de cel mai cunoscut ziar din lume – The New York Times. Matteo Politi se află în arest. Acesta este acuzat de înșelăciune în formă continuată și exercitare fără drept a unei profesii.

