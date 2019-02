Procurorii au fost însă de altă părere, susținând, și pe baza constatărilor conducerii Direcției de Sănătate Publică din Ministerul Sănătății, că „există suspiciuni” și o serie de indicii că diploma ar fi falsă.

Matteo Politi, italianul care a operat în mai multe clinici private din București, este acuzat de „săvârșirea unei infracțiuni în formă simplă, unei infracțiuni de înșelăciune în formă continuată și a unei infracțiuni de exercitare fără drept a unei profesii sau a unei activități”.

Italianul a negat toate aceste acuzații și a cerut să fie pus în libertate. Date din anchetă indică că acesta a efectuat operații ilegale, în Italia și România. El a declarat însă că ar fi lucrat și în spitalele de urgență din Marea Britanie, dar și în zonele de conflict precum Irak ori Afganistan.

Falsul chirurg italian nu a reușit să convingă judecătorii de autenticitatea diplomei sale de medic, așa că a primit mandat de arestare pentru 30 de zile.

Chinuit de sete în arest

Matteo Politi a fost extrem de afectat de decizia de arestare preventivă. El a fost cazat în arestul central al Poliției Capitalei, așa cum sunt procedurile pentru perioada inițială de carantină. Deținutului i s-a făcut foame, dar nu a vrut mâncarea de penitenciar, așa că avocata lui i-a adus un meniu la pachet, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.

Italianul s-a luptat însă cu setea, pentru că și-a cumpărat chiar el apă din micul magazin din arest. Iar atunci când nu a mai putut ieși din cameră, după ora stingerii, a rugat un gardian să-i mai aducă o sticlă.

Între timp, dosarul de la poliție al italianului Matteo Politi s-a îngroșat, după ce au fost audiate mai femei care au avut de-a face cu bisturiul său. Nu au vrut însă să depună plângere, preferând, cel puțin pentru moment, calitatea de martor. În zilele următoare sunt așteptate la audieri aproximativ 20 de paciente ale acestuia.

În cazul a două dinte victimele sale, care au fost grav mutilate, anchetatorii așteaptă certificatul medico-legal de la INML. Doar după ce acesta va fi atașat la dosar, falsul medic italian va putea fi învinuit de vătămare corporală.

Cazul medicului fals a fost dezvăluit de o investigație Libertatea. Reporterii ziarului au descoperit că Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină. Cazul lui Matteo Politi a fost preluat de presa internațională, inclusiv de cel mai cunoscut ziar din lume – The New York Times.

