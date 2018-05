Daniel Horodniceanu, care a candidat pentru un nou mandat în funcția de procuror-șef al DIICOT, a declarat că este curios să afle care au fost criteriile care au stat la baza alegerii ministrului Justiției. Reamintim că Tudorel Toader l-a propus pe Felix Bănilă pentru șefia DIICOT.

„Nu am nicio idee ce l-a avantajat. Cu siguranţă, domnul ministru va prezenta care au fost criteriile care au stat la baza alegerii domniei sale şi sunt şi eu foarte curios, şi exprim şi curiozitatea colegilor mei care mă întreabă şi eu nu ştiu ce să le răspund în momentul ăsta, ce am făcut rău la DIICOT pentru că e foarte important să ştiu şi eu şi să ştie şi ceilalţi care vor avea vocaţie să fie procurori şefi o anumită perioadă de timp, să vadă ce nu ar trebui făcut sau ce ar trebui făcut. Ministrul Justiţiei nu mi-a reproşat niciodată nimic, dimpotrivă, am avut o relaţie principială bună, profesional corectă. E o procedură care a fost făcută şi la numirea mea, eu sunt magistrat şi respect legislaţia. Ce trebuie să fac eu, să înţeleg ce a stat la baza alegerii domniei sale. Sunt multe lucruri de reproşat, nu e nimeni niciodată perfect. (…) Nu am vorbit cu domnul ministru deloc. Tot ce am aflat a fost de pe site-ul ministerului Justiţiei”, a declarat Daniel Horodnicea, pentru Mediafax.

Felix Bănilă a fost propus pentru conducerea DIICOT. Magistratul va fi audiat de CSM, la propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader. Felix Bănilă a fost propus pentru conducerea DIICOT în detrimentul actualului procuror-șef, Daniel Horodniceanu.

Pentru şefia Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) s-au înscris doar doi candidaţi – Daniel Horodniceanu, actualul procuror-şef al instituţiei, care vrea să rămână în funție, dar şi Felix Bănilă, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, care au susţinut interviurile vineri, 11 mai, în prezența ministrului Justiției, Tudorel Toader, cel care va și face anunțul final.

Candidaţii au întocmit un proiect managerial privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de procuror-şef al DIICOT.

Ei trebuiau să depună şi cel puţin 10 lucrări pe care le-au întocmit în compartimentele în care şi-au desfăşurat activitatea, în ultimii cinci ani, precum şi ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale.

Conform reglementărilor legale în vigoare, procurorul-şef al DIICOT este numit de preşedintele României, la propunerea ministrului Justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Numirea se face pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.