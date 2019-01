„Suntem extrem de ușurați că a fost găsită. Are o familie numeroasă, bunici, unchi, verișori, toată lumea este fericită că e teafără”, a declarat tatăl Mariei, David, pentru Daily Mirror. Bărbatul a spus că a trecut prin „cel mai urât coșmar al părinților”. El a povestit că fratele său s-a întâlnit cu suspectul, care a răspuns unui anunț de vânzare pentru vehicul, postat pe un site de comerț online.

Mai exact, unchiul fetiței a încercat să intermedieze tranzacția, dar – la un moment dat- lucrurile au luat o întorsătură groaznică.

„Clientul”, un bărbat asiatic de constituţie medie, îmbrăcat în negru, conform descrierii polițiștilor, a demarat în trombă, atunci când s-a văzut singur la volan. Cel mai probabil, acesta nu știa că în mașină se află și fetița.

De atunci, a început coșmarul pentru familia micuței, care se afla pe scaunul pasagerului din față. Ulterior, oamenii legii au găsit automobilul, abandonat, dar nici urmă de Maria.

A urmat un apel al Poliției, în vederea oferirii de infomații care ar putea duce la găsirea copilului. Minunea s-a întâmplat, după trei ore, când Maria a fost găsită în viață și teafără.

Delighted to report that missing child Maria Tudorica aged 17months has now been found safe and well in the Ruskin Avenue, E12 area. Thanks to media and all members of the public who have helped with this appeal.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 6, 2019