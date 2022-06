Ce spune Primăria București despre marele pasaj din Capitală care nu are recepția făcută nici după 11 ani

Primăria Capitalei promite că va face o nouă expertiză tehnică a pasajului care a costat-o 240 de milioane de euro, iar apoi va începe procedura de recepție, prima dintre cele două, potrivit unui răspuns al instituției la solicitarea Libertatea.

„Primăria Municipiului București va încheia un nou contract pentru expertizarea tehnică a Pasajului Basarab, având în vedere că expertiza veche a expirat. După finalizarea acesteia și executarea remedierilor necesare se va demara procedura de recepție la terminarea lucrărilor, conform legislației în vigoare”, spune PMB.

Fără recepție era și Podul de la Luțca înainte să se prăbușească joi după-amiază cu tot cu mașinile de pe el.

Ce este recepția unei lucrări și de e importantă?

În termeni simplificați, procesul-verbal de recepție este o garanție că acea construcție, fie ea clădire sau pod, este sigură și corespunde cu ceea ce a promis constructorul în cartea tehnică. Fără acesta o construcție nu poate funcționa.

O comisie specială verifică, practic, calitatea lucrării, iar la final, o certifică, își dă acordul să fie folosită. Asta se face în două etape: la terminarea lucrărilor și la final, după expirarea perioadei de garanție.

În cazul Pasajului Basarab, Primăria Capitalei ar fi trebuit, așadar, să facă prima recepție la terminarea lucrărilor. Din acel punct, începea să curgă garanția, perioadă în care de mentenanță se ocupă constructorul. Recepția finală se face la expirarea perioadei de garanție.

Recomandări Justiția din Bulgaria a decis: Elena Udrea revine acasă, în închisoare

Pasajul s-a degradat, iar trotuarul rulant este complet distrus

Însă din 2011, de când a fost inaugurat cu fast de primarul de-atunci al Capitalei, Sorin Oprescu, la „podul românilor”, cum i-a spus acesta, nu s-a făcut nici una, nici cealaltă. Între timp, a expirat și vechea expertiză tehnică, iar construcția a continuat să se degradeze: au apărut gropi, s-au ars becuri, partea metalică a ruginit.

Pasajul Basarab se degradează pe zi ce trece | Foto: Agerpres

Primăria admite că sunt necesare „anumite remedieri”, conform ultimei expertizei tehnice, dar spune că „nu este vorba de defecțiuni majore care pot pune în pericol siguranța circulației”.

Într-o situație mai gravă se află trotuarul rulant care face legătura între Gara de Nord și Gara Basarab, inaugurat în 2013 tot de Oprescu, parte din același proiect. A funcționat câteva luni, apoi a fost pur și simplu abandonat. Acum este complet distrus, cu geamurile separatoare sparte și instalațiile electrice furate. A costat 11 milioane de lei.

Cum s-a putut circula pe un pasaj fără recepție?

Lucrările la Pasajul Basarab, lung de 2 kilometri au început în mandatul lui Adriean Videanu, în 2006, și au fost făcute de asocierea Astaldi și FCC Cinstruccion SA. Cu mari întârzieri au fost finalizate în 2011.

Recomandări Mărturie cutremurătoare a unui fost polițist de la DNA Iași: O procuroare a ținut la sertar probe privind abuzurile sexuale ale fostului episcop de Huși

De ce pasajul a putut funcționa 11 ani fără recepția de la terminarea lucrărilor?

Vechiul regulament de recepție prevedea că beneficiarii lucrărilor puteau prelua și pune în funcțiune părți din lucrare. Aceasta a fost și situația Pasajului Basarab, care era parțial terminat, potrivit Hotnews. Nu erau gata parcarea de sub pasaj, lifturile și trotuarul rulant și alte câteva elemente care însă nu încurcau circulația pe pasaj.

S-a încercat de două ori recepția, dar primarii nu au vrut

Au existat două încercări de realizare a recepției la terminarea lucrărilor, în 2015 și în 2018, spune municipalitatea în răspunsul către Libertatea. Prin dispoziție de primar, au fost înființate comisii care să realizeze această procedură.

Cea din 2015 a admis recepția cu remedieri, dar primarul Sorin Oprescu nu a semnat procesul-verbal de recepție. La fel s-a întâmplat și în 2018, când remedierile ar fi trebuit făcute de constructor în termen de 90 de zile. Cum lucrările nu au fost făcute, comisia a propus respingerea recepției, iar primarul Gabriela Firea nu a semnat procesul-verbal.

Municipalitatea nu are probleme doar cu recepția Pasajului Basarab. Constructorul ASTDALDI a dat în judecată primăria pe motiv că a executat lucrări în plus de peste 111,65 milioane de lei, lucrări neprevăzute în contract. Încă mai are de plătit peste 25 de milioane, potrivit Hotnews.

Fotografii: Agerpres

GSP.RO Viața unui străin mutat într-un mic oraș din România. E uimit de ce a ajuns să facă atunci când pleacă de acasă: "Pe bune!"

Playtech.ro ȘOC TOTAL! O televiziune din România se golește. DEMISII pe bandă rulantă, pleacă și șefii

Observatornews.ro Animație grafică. Cum s-a prăbușit podul de Luţca. Autorităţile vor să dinamiteze ce a mai rămas din el

HOROSCOP Horoscop 10 iunie 2022. Capricornii ar putea descoperi că abilitatea de a fi ceva mai toleranți le-ar putea fi de mare folos

Știrileprotv.ro De ce nu au deschis focul avioanele F-16 asupra aeronavei care a traversat ilegal spațiul aerian al României

Orangesport.ro Shakira i-a cerut lui Pique să se întoarcă acasă! Artista şi-a călcat pe orgoliu şi a înţeles imediat răspunsul fotbalistului Barcelonei

PUBLICITATE Editorul de modă ELLE Maurice Munteanu îți arată cum să porți cu succes piesele noului sezon