Student și angajat în silvicultură

Liberalul scrie, în documentul menționat, că a urmat cursurile Liceului C. D. Nenițescu din Brașov (actualul Colegiu de Științele Naturii), între anii 1988 – 1992.

După liceu, Veștea a lucrat timp de un an, între 1992 – 1993, la Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA. A efectuat stagiul militar între 1993 – 1994. iar apoi a fost angajat la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS – actualul Institut „Marin Drăcea”), între 1994 – 2000.

Conform CV-ului depus la Guvern, Veștea a urmat studiile superioare în paralel cu activitatea de angajat al ICAS. Astfel, între 1996 – 2000, fostul ministru al Dezvoltării scrie că a fost student al Universității „George Barițiu” din Brașov, susținând examenul de licență la Academia de Studii Economice din București.

Universitate condusă de unchiul viceprimarului PSD din Brașov

Despre Universitatea „George Barițiu”, presa locală din Brașov a scris că a fost înființată și prezidată de Neculai Pătrașcu, unchi al lui Lucian Pătrașcu, viceprimarul Brașovului, fost secretar de stat în Guvernul Dăncilă, fost subprefect de Brașov și lider al filialei PSD Brașov.

Deținută de Asociația „Societatea Ateneul Român – Filiala Brașov”, asociație înregistrată în mai 1995, Universitatea George Barițiu a fost recunoscută prin lege abia la doi ani după ce Veștea și-a încheiat studiile. Până atunci, a avut autorizații de funcționare provizorie.

Instituția de învățământ superior a făcut obiectul Legii nr. 483 din 11 iulie 2002, de înființare a Universității ”George Barițiu” din Brașov, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 518 din 17 iulie 2002.

Două facultăți intrau în componența acestei universități: una de Drept și una de Științe Economice, cu specializarea „economia comerțului, turismului și serviciilor”. Veștea precizează în CV că a obținut licența la ASE în „contabilitate și informatică de gestiune”.

Cursuri postuniversitare, în primul mandat ca primar

După 16 ani de funcționare cu acreditare, Universitatea George Barițiu a fost desființată, începând cu anul universitar 2017 – 2018.

„Prin adresa cu nr. 47652/08.12.2016, conducerea Universității «George Bariţiu» din Braşov comunică Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice decizia Asociației „Societatea Ateneul Român», Filiala Brașov, persoană juridică fondatoare a Universității «George Bariţiu» din Braşov consemnată în Procesul Verbal nr. 09/07.12.2016 privind Adunarea Generală a membrilor fondatori, de desființare a instituției de învățământ superior”, se arată într-o notă de fundamentare de pe site-ul edu.ro.

Legea privind desființarea universității brașovene a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis, în decembrie 2018 (Legea nr. 317 din 2018).

În CV-ul de pe gov.ro. Veștea enumeră și un program de specializare postuniversitară la Institutul Național de Administrație, între anii 2005-2006, precum și un master la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, în perioada 2006-2007, în domeniul: „managementul administrației publice în contextul integrării europene”.

La data la care urma aceste forme de instruire, Veștea era deja primar al Râșnovului, funcție în care a fost ales în 2004 și pe care a ocupat-o până în 2016.

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