Ce să verifici în apartament

Verificări tehnice rapide: Ce testezi din primele minute

Nu te limita doar la a privi finisajele. Un apartament frumos zugrăvit poate ascunde probleme structurale sau instalații vechi care necesită mii de euro pentru reparații.

Presiunea apei și instalațiile: Mergi direct la baie și la bucătărie. Deschide robineții la maximum și lasă apa să curgă. O presiune slabă indică probleme la coloana blocului sau țevi înfundate. Verifică și cât de repede se scurge apa în chiuvetă și în cadă.

Starea prizelor și a rețelei electrice: Uită-te cu atenție la prize și întrerupătoare. Dacă sunt smulse din perete sau prezintă urme negre de fum, instalația este suprasolicitată sau defectă. Întreabă clar dacă instalația electrică a fost schimbată sau dacă cablajul este din cupru sau din aluminiu, cel din urmă fiind specific blocurilor vechi și predispus la defecțiuni.

Mucegaiul proaspăt acoperit: Acesta este unul dintre cele mai frecvente trucuri. Pune mâna pe pereții exteriori, mai ales în colțuri și în spatele dulapurilor. Dacă peretele este umed, rece sau simți un miros puternic de var proaspăt ori parfum de cameră, este foarte posibil ca proprietarul să fi mascat recent cu un strat nou de vopsea urme de igrasie sau mucegai. Verifică spatele dulapurilor, colțurile de sus ale camerelor și zona din jurul ferestrelor.

Modificări neautorizate: Dacă vezi pereți dărâmați, întreabă dacă există autorizație de construire și releveu cadastral actualizat. Modificările neautorizate pot crea probleme juridice, inclusiv dificultăți la revânzare, la obținerea unui credit sau chiar sancțiuni, în funcție de situație.

Dincolo de pereți: Detaliile care îți influențează confortul zilnic

Un apartament nu înseamnă doar spațiul dintre pereții săi, ci și mediul în care este amplasat. Confortul tău depinde direct de orientarea clădirii și de comunitate.

Orientarea cardinală și lumina naturală: Experții recomandă să programezi vizionarea pe timpul zilei. Astfel, poți evalua corect lumina naturală. Un apartament orientat spre nord primește, în general, mai puțină lumină naturală și poate necesita mai multă încălzire în sezonul rece. Cel orientat spre sud sau vest primește mult soare și poate genera costuri mai ridicate pentru răcire în timpul verii. Orientarea spre est sau sud-est oferă, de regulă, cel mai bun echilibru.

Discută cu administratorul blocului sau cu vecinii: Nu pleca de la vizionare fără să treci pe la avizierul de la parter. Verifică lista de plată a întreținerii: mulți datornici înseamnă probleme financiare pentru asociație și riscul opririi utilităților în tot blocul. Dacă este posibil, vorbește direct cu administratorul sau cu un vecin. Întreabă-l despre istoricul inundațiilor din bloc, starea subsolului și dacă există probleme cu gândacii sau șobolanii. Verifică și starea scării și a liftului sau a acoperișului, dacă locuința este la ultimul etaj.

Ce să verifici în cartier

Agenții imobiliari folosesc des expresii precum „la 5 minute de metrou”. În realitate, distanța poate fi mult mai mare sau drumul poate fi impracticabil. Pentru a nu avea surprize neplăcute la naveta zilnică, verifică personal exteriorul.

Distanța reală pe jos până la transportul în comun: Testează personal drumul. După ce ai ieșit din bloc, mergi pe jos până la cea mai apropiată stație de metrou sau de autobuz. Cronometrează traseul și vezi dacă trotuarele sunt amenajate, dacă zona este iluminată corespunzător și dacă îți oferă un sentiment de siguranță.

Traficul la orele de vârf: Un cartier care pare extrem de liniștit sâmbăta la prânz poate deveni un calvar complet blocat în trafic într-o dimineață de luni. Dacă îți place apartamentul, revino în zonă într-o zi lucrătoare, în intervalele orare 08:00 – 09:00 și 17:30 – 18:30, pentru a evalua corect aglomerația și nivelul de zgomot.

Locurile de parcare disponibile: Dacă deții un autoturism, problema parcării este vitală. Solicită proprietarului dovezi clare dacă susține că apartamentul beneficiază de un loc de parcare (contract de închiriere de la primărie sau loc intabulat). Dacă nu există un loc dedicat, observă câte mașini sunt parcate pe trotuare și dacă ai unde să lași mașina în mod legal.

Facilități din zonă: Înainte de a lua o decizie, verifică și apropierea de supermarketuri, farmacii, spitale, grădinițe, școli, restaurante și existența spațiilor verzi.

Bugetul și costurile ascunse

Alegerea unui apartament este una dintre cele mai importante decizii financiare pe care le poți lua. Nu lua în calcul doar prețul de achiziție al apartamentului sau valoarea chiriei. Costul real al unei locuințe include și alte cheltuieli.

Calculează din timp:

rata lunară sau chiria;

întreținerea curentă a blocului;

facturile la utilități;

costul locului de parcare;

eventualele costuri de renovare, de igienizare sau mobilare;

taxele de administrare ale blocului (fondul de rulment sau fondul de reparații al asociației).

Cumpărare vs închiriere

Decide dacă este mai avantajos pentru tine să cumperi sau să închiriezi, în funcție de planurile tale.

Închirierea este o alegere potrivită dacă:

nu intenționezi să rămâi mulți ani în aceeași localitate;

ai nevoie de flexibilitate profesională sau personală;

nu ești pregătit pentru un credit ipotecar.

Cumpărarea poate fi o soluție mai bună dacă:

intenționezi să locuiești acolo pe termen lung;

cauți stabilitate și independență în amenajarea spațiului;

privești locuința ca pe o investiție sigură în timp.

Verifică documentele, dacă intenționezi să cumperi

În cazul unei achiziții, cere toate actele pentru o verificare preliminară înainte de semnarea contractului la notar. Printre cele mai importante se numără:

extrasul de carte funciară;

actul de proprietate;

certificatul de performanță energetică;

documentele cadastrale și releveul.

Dacă ai nelămuriri, consultă un notar sau un avocat specializat în imobiliare.

Apelează la un agent imobiliar cu experiență

Un agent imobiliar poate simplifica procesul și te poate ajuta să găsești locuințe care corespund bugetului și cerințelor tale. De asemenea, acesta te poate sprijini în negocierea prețului și în verificarea documentelor.

O vizionare atentă și câteva verificări făcute la timp îți pot economisi mii de euro și te pot feri de multe probleme pe termen lung. Analizează locuința fără grabă, pune întrebări incomode și verifică toate detaliile înainte de a lua o decizie. O alegere bine documentată este cea mai bună metodă de a evita surprizele neplăcute după mutare.

După ce ai aflat ce verificări sunt esențiale înainte de a lua o decizie, poți să cauți apartamentul potrivit pentru tine pe Imobiliare.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE