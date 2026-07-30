SCDL 10, un soi nou de roșii în formă de inimă produs la Buzău la care se lucrează de 3 ani, a cucerit degustătorii

Linia SCDL 10 este un nou soi de roșii în formă de inimă produs la Buzău

Linia SCDL 10, dezvoltată de cercetătorii SCDL Buzău începând din 2023, a atras atenția participanților prin aspectul său distinct și calitățile gustative, relatează portalul de știri Agro-tv.ro.

„SCDL 10 a fost marea câștigătoare la categoria de tomate cu fructe mari, obținând cel mai mare scor al evaluării senzoriale. Încă aflată în proces de ameliorare, această linie s-a remarcat prin fructele sale în formă de inimă, cu striații spectaculoase pe fond brun-roșiatic și pulpă cărnoasă, demonstrând că un aspect aparte poate fi însoțit de un gust pe măsură”, au transmis cercetătorii.

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Conform specialiștilor, linia experimentală SCDL 10 se evidențiază nu doar prin aspect și gust, ci și prin productivitate ridicată și o bună toleranță la boli și dăunători, două caracteristici esențiale pentru fermierii care doresc să cultive soiuri performante.

„Linia de tomate este în testare din 2023, odată cu lansarea programului nostru de ameliorare la tomate. Procesul de obținere a unui soi nou este unul complex și poate dura chiar și zece ani. Vom continua selecția, iar după stabilizarea caracterelor, soiul va putea fi pus la dispoziția fermierilor și consumatorilor”, au subliniat reprezentanții SCDL Buzău, citați de Agro-tv.ro.

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Roșiile în formă de inimă au cucerit publicul la o degustare organizată la Buzău

Degustarea organizată de cercetători a inclus 15 varietăți de tomate, dintre care cinci din categoria cireașă și zece clasice.

Participanții au evaluat aspectul, culoarea și gustul acestora, acordând note de la 1 la 5. Printre favorite s-au numărat „Florelia”, care s-a clasat pe primul loc la intenția de cumpărare, și „Flaviola”, lider la categoria tomatelor tip cireașă.

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„Florelia și-a confirmat încă o dată valoarea, ocupând primul loc la intenția de cumpărare. Cu fructele sale roz, cărnoase și gust autentic, rămâne tomata pe care consumatorii și-ar dori să o ducă acasă. Flaviola a dominat categoria tomatelor tip cireașă, clasându-se pe primul loc atât la evaluarea senzorială, cât și la intenția de cumpărare”, au mai spus cercetătorii.

Odată cu degustarea de la Buzău, cercetătorii au obținut și date și informații valoroase prin care să verifice evoluția proiectului SCDL. În 2025, la Buzău se găseau cele mai bune roșii din România. Soiul se numea chihlimbar, iar tomatele portocalii aveau un gust dulce.

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