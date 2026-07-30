Nu doar o dată, Mihai Trăistariu a precizat că reușește să câștige mii de euro în timpul sezonului estival din apartamentele închiriate la mare, însă acum se pare că artistul are o problemă.

După cum a anunțat chiar el într-un interviu pe care l-a acordat în Viva, apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare au probleme cu apa. Mai exact, în fiecare seară, când turiștii se întorc de la plajă, se oprește apa în tot blocul!

„Seara, când vine lumea să facă duș, pe la orele 18.00-19.00, se oprește apa pentru două-trei ore… Nu ajunge la toată lumea! Noi ne-am montat un nou hidrofor, am mai pus apă în bazin, să avem un fel de rezervă, dar tot nu ajunge. Timp de trei ore pe seară nu este apă. Și atunci fiecare trebuie să își facă niște rezerve… Și am cumpărat, noi avem un hidrofor, dar vor să mai facă nu știu ce bazin… Chiar azi vorbeau! E multă lume la mare și de aceea nu sunt nici apă și nici curent.

Este o situație care mă necăjește, turiștii sunt supărați… Dar spuneau că mai fac încă un bazin la noi în bloc, să rezolve situația. Deci fiecare bloc în parte trebuie să-și rezolve problema cu apa. În general nu sunt probleme mari. Asta cu apa a fost marea problemă și vor să o rezolve”, a spus Mihai Trăistariu pentru sursa citată.

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Mai mult decât atât, celebrul cântăreț a dezvăluit că și strada pe care se află blocul unde are el apartamentele are probleme în această perioadă!

„A mai apărut o problemă de câteva zile. Se mai construiesc niște blocuri în jur și au venit niște muncitori cu niște betoniere de ne-au stricat strada în ultimul hal… S-au făcut niște cratere încât nu se mai putea circula pe stradă. Atât de mari erau gropile! Gropi de 20-30 de centimetri, niște șanțuri, de fapt, făcute de roțile camioanelor care treceau din minut în minut.

Au ieșit vecinii de la toate blocurile și au chemat poliția. S-a oprit circulația și nu au mai lăsat betonierele să circule. Primăria a fost somată să vină să repare și toată strada este în reparații. Se construiește, deși vara nu trebuie să facă gălăgie, pentru că așa este regula, să lăsăm turiștii în liniște”, a mai afirmat Mihai Trăistariu.

Recent, după ce a văzut câți bani reușește să câștige din apartamentele pe care le închiriază în Mamaia Nord, Mihai Trăistariu a dezvăluit că dorește să-și cumpere la munte un teren sau o pensiune.

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