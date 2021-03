„Nu am avut emoții, nu m-a durut. Nici nu am simțit că am făcut vaccinul”, spune Zoea Baltag, imediat după ce a fost imunizată la centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor.

Zoea Baltag, alături de strănepotul său, Tudor (stânga)

Deține recordul vârstei în București: are 104 ani.

Picior peste picior și zâmbind pe sub mască la jurnaliștii aliniați cu camere de filmat în fața ei, femeia întreabă modest de ce i se acordă atât de multă atenție. „Sunteți un exemplu”, îi răspunde o asistentă medicală.

„Sper să fie un exemplu, pentru că altfel nu văd o soluție să ne reluăm viața normală”, spune și nepoata femeii, medic de profesie.

„Singura soluție ca să scăpăm de acest microb este vacinul”

Zoea Baltag a decis singură că trebuie să se vaccineze, dar nicio clipă în familia sa nu s-a pus altfel problema. Toți știu că e singura modalitatea de a scăpa de pandemie. Iar pe Zoea Baltag a motivat-o Tudor, strănepotul ei de 11 ani.

Am vrut să-mi văd strănepotul mare, pentru el am vrut să trăiesc mai mult. E frumos, e cuminte. Fără soțul meu, viața nu prea a mai avut rost. Nici nu mă gândeam să trăiesc eu atâția ani după ce a murit el, de una singură. Dar având pe Tudor și pe nepoata care a avut grijă de mine și pe fiica mea, care m-au luat la ei, am avut o viață bună. Zoea Baltag, cea mai în vârstă persoană din București:

„Singura soluție ca să scap de acest microb este vaccinul”, spune femeia de 104 ani, care îi îndeamnă să se imunizeze pe toți cei care nu au făcut-o încă.

Un program strict de vizitare

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o perioadă dificilă pentru familia Zoei Baltag. Femeia a trebuit să stea departe de Tudor, care a mers o perioadă la școală. Ca să-și vadă străbunica, băiatul de 11 ani a fost de acord să stea două săptămâni în izolare la domiciliu.

Zoea Baltag a venit să se vaccineze împotriva COVID împreună cu nepoata (dreapta) și strănepotul său, Tudor (stânga)

„Tot timpul și-a dorit să fie mai mult în contact cu strănepotul, care mergea la școală. A fost foarte greu să-i fac un program astfel încât să fie perfect în siguranță bunica mea, adică izolat două săptămâni după ce a fost în contact cu copiii, nu trebuia să iasă nicăieri ca să poată să meargă fără grija că o poate infecta. El a fost tot timpul conștient că nu se poate altfel și a vrut din toată inima să-și protejeze străbunica, dar și pe bunica lui. Iar străbunica mea nu s-a gândit niciodată să nu se vaccineze”, explică nepoata femeii.

Tudor a fost nedezlipit de străbunica lui și a ținut-o de mână inclusiv când a fost vaccinată. A ajutat-o să coboare cele câteva trepte până la scaune, pentru cele 15 minute de după imunizare.

Recunoaște că i-a fost greu să stea departe de străbunica lui, iar astăzi a însoțit-o la rapel pentru că a vrut să se asigure că este bine.

„Voiam să o susțin, deși știu că e curajoasă, dar am vrut să văd cum este”, spune copilul.

Tudor a stat tot timpul lângă străbunica lui

Acum, singurul lucru pe care și-l mai dorește Zoea Baltag este să-l vadă pe Tudor mare. Nu chiar însurat, „nu cred că mai apuc eu”, dar să-l vadă mare și împlinit.

„Sper să fie tot așa de bun ca mama lui, care a fost un copil foarte bun, premiant tot timpul la școală și la facultate. Să o iubească pe mama lui și să-i fie recunoscător pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut”, spune femeia de 104 ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro După atâția ani, ‘Tanța’ RUPE TĂCEREA despre Teo Trandafir. De ce nu își mai vorbesc, deloc EXCLUSIV

Observatornews.ro Trei youtuberi au drogat-o pe iubita unuia dintre ei, i-au distrus casa şi au batjocorit-o live pe internet, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 28 martie 2021. Săgetătorii trec printr-un moment destul de intens în relația cu cei dragi

Știrileprotv.ro Semnal de alarmă tras de medici, în urma decesului Corneliei Catanga

Telekomsport Dezvăluiri scandaloase din vestiarul naţionalei României: ”Jucătorii stăteau cu berea în mână”

PUBLICITATE Fă testul și află cu ce personaj din seriale semeni. Avem și premii (Publicitate)