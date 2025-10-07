Rata recidivei este extrem de scăzută

În loc de gratii, sârmă ghimpată și spații înghesuite, deținuții trăiesc aici în căsuțe spațioase, cu priveliști spectaculoase asupra oceanului.

Este un loc unde chiar și criminalii sau violatorii condamnați au acces la activități de agrement și, în mod remarcabil, unde rata recidivei este extrem de scăzută.

Înființată în 1982 pe insula Bastoy, închisoarea se întinde pe doar un kilometru pătrat, înconjurată de frumusețe naturală, ape liniștite

Un sat sustenabil cu doar 115 persoane

Cu doar 115 deținuți, unitatea funcționează mai degrabă ca un mic sat autosustenabil decât ca o închisoare tradițională. În loc să fie închiși în celule, fiecare prizonier primește propria căsuță, având chiar și o bucată de pământ de care să se ocupe.

Căsuțele sunt modeste, dar confortabile, dotate cu bucătării și spații comune, unde deținuții pot duce o viață apropiată de normalitate.

Spre deosebire de multe închisori unde mâncarea lasă mult de dorit, Bastoy are un bucătar care pregătește mese ce nu seamănă deloc cu hrana tipică din închisori. Deținuții se bucură de preparate precum „chiftele de pește cu sos alb și creveți” sau mâncăruri consistente, cum ar fi „pui con carne” și „somon”.

Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”
Recomandări
Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”

Având acces la ingrediente proaspete și implicându-se în activități agricole, mâncarea de la Bastoy este incomparabil mai bună decât supele instant sau pâinea uscată din multe închisori britanice, de exemplu.

Deținuții de la Bastoy au oportunitatea de a participa la o gamă largă de activități menite să-i reabiliteze și să-i pregătească pentru reintegrarea în societate.

Prizonierii se plimbă liberi

Călăria, pescuitul și lecțiile de tenis sunt doar câteva dintre opțiunile disponibile, iar mulți dintre ei își petrec zilele muncind la ferma insulei sau bucurându-se de natură. Nu există un sentiment real de captivitate – prizonierii se pot plimba liber pe insulă, admirând peisajele sau petrecând timp pe plajă, dacă vremea o permite.

Natura cu securitate redusă a închisorii poate părea mai degrabă o tabără de vacanță decât o instituție penală, iar reputația ei nu a trecut neobservată.

Într-un interviu acordat CNN în 2012, directorul închisorii, Arne Kvernvik Nilsen, a apărat abordarea neconvențională a instituției, spunând:

„Și dacă am creat o tabără de vacanță pentru infractori aici, ce dacă? Scopul este să reducem riscul de recidivă, pentru că dacă nu facem asta, care mai e rostul pedepsei, în afară de a ne întoarce la o formă primitivă de justiție?”

Deși ideea de a oferi atâta libertate și confort unor infractori condamnați poate părea controversată, statisticile sunt grăitoare.

Accent pe reabilitare, nu pedeapsă

Bastoy se mândrește cu una dintre cele mai scăzute rate de recidivă din Europa – doar aproximativ 16% dintre foștii deținuți comit o nouă infracțiune în primii doi ani de la eliberare, față de media națională a Norvegiei, de 20%.

Această performanță se datorează concentrării pe reabilitare, nu pe pedeapsă.

Oferindu-le deținuților un grad de libertate, încredere și responsabilitate, Bastoy urmărește să încurajeze comportamentul pozitiv și să-i reintegreze în societate ca membri activi și utili.

Modelul unic al insulei a atras atenția internațională, fiind un exemplu de cum sistemele penitenciare pot depăși simpla încarcerare și se pot concentra pe reabilitare, reintegrare socială și reducerea riscului de recidivă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Viva.ro
Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
gsp
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
GSP.RO
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
„Eu și familia mea ne rugăm pentru el” » Foștii colegi de la Craiova, șocați de accidentarea lui Samuel Asamoah: „Nu-mi vine să cred”
GSP.RO
„Eu și familia mea ne rugăm pentru el” » Foștii colegi de la Craiova, șocați de accidentarea lui Samuel Asamoah: „Nu-mi vine să cred”
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Tvmania.ro
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii

Alte știri

Ce salariu are un director de sănătate publică. Alexandru Rafila: Credeţi că sunt mulţi amatori să fie șefi la DSP?
Știri România 08:28
Ce salariu are un director de sănătate publică. Alexandru Rafila: Credeţi că sunt mulţi amatori să fie șefi la DSP?
Cum va fi vremea în perioada 6 octombrie-3 noiembrie 2025. Meteorologii anunță când scăpăm de ploi, unde se încălzește
Știri România 08:18
Cum va fi vremea în perioada 6 octombrie-3 noiembrie 2025. Meteorologii anunță când scăpăm de ploi, unde se încălzește
Parteneri
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Adevarul.ro
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Dezvăluiri uluitoare: „A încercat să îl lovească”
Fanatik.ro
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Dezvăluiri uluitoare: „A încercat să îl lovească”
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Unica.ro
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Stiri Mondene 06 oct.
Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Asia Express, 6 octombrie 2025. Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei
Stiri Mondene 06 oct.
Asia Express, 6 octombrie 2025. Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei
Parteneri
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
TVMania.ro
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
ObservatorNews.ro
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
GSP.ro
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
GSP.ro
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
Parteneri
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Mediafax.ro
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
S-a aflat cine este agresorul Veronicăi, românca găsită moartă în Italia! Incredibil cine a putut să-i ia viața femeii
KanalD.ro
S-a aflat cine este agresorul Veronicăi, românca găsită moartă în Italia! Incredibil cine a putut să-i ia viața femeii

Politic

Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Politică 06 oct.
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Lia Olguţa Vasilescu spune că OUG 52/2025 interzice inclusiv deszăpezirea
Politică 06 oct.
Lia Olguţa Vasilescu spune că OUG 52/2025 interzice inclusiv deszăpezirea
Parteneri
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca să nu plătească
Fanatik.ro
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca să nu plătească
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”
Spotmedia.ro
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”