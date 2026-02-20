Fabrica producea zeci de mii de litri de parfum

O uriașă fabrică ce producea zeci de mii de litri de parfum, imitând aproximativ 50 de mărci de lux, a fost destructurată în apropiere de Girona, la circa 100 de kilometri sud de Perpignan, au anunțat autoritățile spaniole marți, 17 februarie 2026.

Desmantellem amb Vigilància Duanera de lAgència Tributària una xarxa de fabricació de perfums falsificats i tràfic internacional a gran escala amb seu a Catalunya.



🚨Intervenim 1,2 milions de perfums i 150.000 litres de matèria primera amb un valor de més de 90 milions d'euros. pic.twitter.com/T8fRX4su7M — Mossos (@mossos) February 17, 2026

Produsele contrafăcute erau ulterior distribuite în restul Europei, prin intermediul Franței.

Potrivit Ministerului Finanțelor din Spania, instalația reprezenta „cea mai mare fabrică de parfumuri contrafăcute din Europa de până acum”.

Valoarea capturii se ridică la 95.000.000 de euro

Perchezițiile și arestările au avut loc la 8 februarie 2026, în cadrul unei operațiuni de amploare la care au participat serviciile vamale spaniole și franceze, precum și poliția catalană, Mossos d’Esquadra.

În total, peste 1,2 milioane de produse contrafăcute au fost confiscate din trei depozite situate în apropiere de Girona, la sud de frontiera franceză.

Valoarea estimată a capturii se ridică la aproape 95 de milioane de euro, calculată pe baza prețurilor produselor originale de pe piață.

Producție la scară industrială

Traficul a fost descoperit în octombrie 2025, după ce vama franceză a interceptat câteva mii de sticle etichetate în mod fals drept „foarte fragile”.

Autoritățile franceze au informat omologii spanioli, iar ulterior au fost demarate filaje.

Schimbul de informații a permis identificarea unei organizații criminale structurate, specializată în fabricarea industrială și exportul masiv de parfumuri contrafăcute către Franța și alte state europene.

Potrivit autorităților, a fost destructurată o industrie „de o amploare excepțională în Europa”.

Fabrica dispunea de șapte linii de producție, cu o capacitate potențială estimată la patru milioane de produse pe an, precum și de materii prime suficiente pentru producerea a 150.000 de litri de diverse esențe. Rețeaua era organizată pe întreg lanțul operațional – depozitare, etichetare și ambalare – și deținea toate echipamentele necesare pentru producția la scară industrială.

Șapte persoane au fost arestate, iar alte unsprezece au fost puse sub acuzare pentru apartenență la o organizație criminală, contrabandă și încălcarea drepturilor de proprietate industrială.

Ancheta este în desfășurare și nu sunt excluse noi rețineri.

