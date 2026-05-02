Efectele războiului din Iran asupra conflictului din Ucraina

De mai bine de două luni, războiul din Iran captează atenția Statelor Unite, în timp ce conflictul din Ucraina devine o prioritate secundară la Casa Albă. Un oficial european, care a dorit să rămână anonim, a declarat că „lucrurile par să fie blocate și au nevoie de un nou impuls”.

Însă ultimele 24 de ore au demonstrat că speranțele pentru o schimbare rapidă sunt nerealiste.

Miercuri, Donald Trump l-a criticat pe cancelarul Germaniei pe rețelele de socializare, a surprins Pentagonul cu amenințarea de a reduce prezența trupelor americane în trei țări europene, inclusiv Germania și a avut o discuție telefonică extinsă cu președintele rus Vladimir Putin. În cadrul acesteia, cei doi lideri au convenit asupra unui armistițiu temporar fără a consulta Ucraina.

Europa își întărește apărarea în lipsa lui Donald Trump

În loc să intre în panică, liderii europeni par să fi acceptat deja realitatea unei Americi tot mai distante.

Aceștia au început să ia măsuri pentru a reduce dependența de Washington, explorând inclusiv crearea unei Uniuni Europene de Apărare.

„Este o urgență să ne asigurăm mai multă autonomie”, a declarat un alt oficial european pentru sursa citată anterior.

În plus, războiul din Iran și criza energetică din Strâmtoarea Ormuz au întărit hotărârea Europei de a sprijini Ucraina.

„Dacă e ceva ce acest conflict din Iran a întărit, este hotărârea noastră de a fi alături de Ucraina”, a adăugat oficialul.

Ucraina a luat măsuri în lipsa sprijinului lui Donald Trump

Ucraina, de asemenea, începe să-și demonstreze capacitățile tehnologice și militare, semnând contracte pentru vânzarea de tehnologii de apărare cu drone către aliați din Europa și Golf.

„Țările încep să realizeze că au nevoie de Ucraina la fel de mult cum au nevoie de noi”, a subliniat aceeași sursă europeană.

Greșeala pe care Donald Trump o face în timpul războiului din Iran

Concentrându-se pe războiul din Iran, Donald Trump a neglijat sprijinul pe care îi acorda Ucrainei, notează analiza publicată de sursa citată mai sus. Astfel, odată ce au pierdut din susținerea Statelor Unite, liderii Ucrainei și-au îndreptat atenția spre alte state care i-ar putea susține în războiul cu Rusia.

Pe măsură ce sprijinul SUA devine mai incert, Ucraina își reconfigurează strategia. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se orientează acum către Turcia pentru următoarele negocieri cu Rusia.

Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, doar 40% dintre ucraineni mai cred că SUA vor oferi sprijinul necesar, o scădere cu 17 puncte procentuale față de începutul anului.

Volodimir Zelenski a criticat recent implicarea SUA în războiul din Ucraina

Zelenski l-a criticat recent pe vicepreședintele american J.D. Vance pentru declarațiile acestuia conform cărora oprirea ajutorului SUA pentru Ucraina este „un motiv de mândrie”.

Într-un interviu pentru Newsmax, liderul ucrainean a afirmat: „Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, asta înseamnă că ajută Rusia, iar nu sunt convins că acest lucru întărește Statele Unite”.

Europa își caută noi parteneri strategici

Între timp, statele europene discută despre formarea unor noi coaliții de securitate. Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare, a propus ca țări din afara UE, precum Marea Britanie, Norvegia și Ucraina, să facă parte dintr-o Uniune Europeană de Apărare.

Acest pas ar putea oferi Ucrainei „o garanție puternică de securitate după stabilirea păcii”, a declarat oficialul european. Totodată, conflictul lui Donald Trump cu Iranul devine coșmarul Europei.

Mai mult, pentru prima dată, summitul Comunității Politice Europene, care va avea loc în Armenia, a invitat un lider non-european: premierul canadian Mark Carney. Acesta a pledat recent la Davos pentru o reconfigurare geopolitică în măsură să reducă dependența de SUA.

Acțiunile lui Donald Trump, criticate de un fost șef NATO

Fostul secretar general NATO Anders Fogh Rasmussen a declarat săptămâna trecută pentru Euro News că situația actuală îl determină să concluzioneze că Europa trebuie să reducă dependența de SUA.

„Încă din copilărie, am admirat Statele Unite. Dar acum trebuie să acceptăm realitatea că este necesar să ne bazăm mai mult pe forțele proprii”, a spus Rasmussen.

În același timp, unii oficiali europeni încă văd un rol important pentru SUA în rezolvarea conflictului din Ucraina.

„Implicarea continuă a SUA este necesară, pentru că au o influență serioasă”, a comentat un alt oficial european pentru sursa citată mai sus.

Totuși, acesta a subliniat că Europa trebuie să-și asume un rol mai mare în negocieri, cu condiția ca americanii să continue să sprijine Ucraina și să garanteze acordurile viitoare.

Bonus de 500 de euro pe lună, timp de un an, pentru părinții care pleacă din casă după separare sau divorț, în Italia
