Un borcan de dulceață de coacăze roșii produs de Maison Dutriez în Franța poate costa peste 200 de euro per kilogram, datorită metodei unice de fabricație păstrate de peste 400 de ani, relatează La Derniere Heure.

Dacă micul dejun este masa de bază a zilei pentru mulți dintre noi, dulceața este un element care nu lipsește de pe masă. Fie că este întinsă pe o felie de pâine prăjită, direct sau peste un strat de unt, gustul dulce al fructelor este nelipsit din ritualul de dimineață.

Există o varietate impresionantă de sortimente: căpșuni, caise, fructe de pădure, cireșe... Unele sunt gelatinoase, altele păstrează bucăți de fructe, iar fiecare marcă are propriile sale rețete.

Totuși, există o dulceață care se remarcă prin unicitate și preț. Un borcan din această delicatesă produsă în Franța poate ajunge la un preț de peste 200 de euro per kilogram.

Secretul unei produs de lux

Această dulceață unică este produsă de Maison Dutriez, o mică afacere familială din Bar-le-Duc, situată în regiunea Meuse.

De peste 400 de ani, aici se păstrează o tradiție rară: fabricarea dulceții de coacăze roșii cărora li se scot manual semințele cu ajutorul unei pene de gâscă.

„Toată lumea face jeleu. Noi suntem singurii din lume care facem dulceață, pentru că fructul rămâne întreg în siropul de zahăr”, a declarat Anne Dutriez, ultima confiturière care stăpânește această tehnică.

Fiecare coacăză, atent curățată manual

Această metodă tradițională necesită o îndemânare rară și o răbdare de fier. Anne Dutriez povestește cum a învățat această artă încă din copilărie

La opt ani eram deja cu bunicii mei, pregătind dulceața. Mi-am dorit foarte mult să duc mai departe această tradiție. Este ceva unic în lume, cu adevărat special.

Procesul este unul meticulos: fiecare coacăză este golită manual de semințe folosind o simplă pană de gâscă. Acest efort laborios explică prețul ridicat al produsului, dar și exclusivitatea sa.

Anual, doar aproximativ 5.000 de borcane ies din micuțul atelier și sunt livrate în întreaga lume.

Pentru cei care doresc să guste această delicatesă, răbdarea este o condiție esențială, având în vedere cererea mare și producția limitată.