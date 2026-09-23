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Un băiat de 9 ani a descoperit o monedă veche de 400 de ani în timpul unei vizite la Castelul din Czersk, Polonia, pe 21 septembrie. Moneda datează din 1624, subliniază Onet.
Un băiat de 9 ani a descoperit un adevărat „tezaur” istoric în timpul unei vizite la Castelul Czersk din Polonia.
Copilul a găsit o monedă veche de aproximativ 400 de ani, de argint, emisă în 1624 de prințul prusac George Wilhelm. Anunțul acestei descoperiri a fost făcut public de Conservatorul Regional al Monumentelor din Mazovia, pe rețelele de socializare.
„Este o monedă de valoare mică (1,5 groși), utilizată în tranzacțiile zilnice, dar care reprezintă un martor semnificativ al vremurilor în care castelul din Czersk avea încă o importanță crucială”, se menționează în postarea oficială.
Piesa de colecție, ce cântărește mai puțin de un gram, a fost bătută la monetăria din Königsberg (astăzi Kaliningrad, Rusia).
Deși mică, această descoperire are o importanță deosebită pentru arheologi și istorici, ajutând la completarea imaginii vieții cotidiene și a circulației monetare din Polonia secolului al XVII-lea.
„Faptul că aceasta a fost descoperită de un tânăr vizitator arată că istoria poate fi uneori la picioarele noastre, pregătită să surprindă pe oricine este atent”, au mai adăugat reprezentanții Conservatorului din Mazovia.
Construit între 1388-1410, demolat în 1656 și reconstruit între 1762-1766, Castelul Ducilor Mazovieni este o clădire medievală în stil gotic, din cărămidă, situat în satul Czersk (la 36 km sud de Varșovia), voievodatul Mazoviei, estul Poloniei.