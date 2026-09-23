Un băiat de 9 ani a descoperit o monedă veche de 400 de ani în timpul unei vizite la Castelul din Czersk, Polonia, pe 21 septembrie. Moneda datează din 1624, subliniază Onet.

Un băiat de 9 ani a descoperit un adevărat „tezaur” istoric în timpul unei vizite la Castelul Czersk din Polonia.

Copilul a găsit o monedă veche de aproximativ 400 de ani, de argint, emisă în 1624 de prințul prusac George Wilhelm. Anunțul acestei descoperiri a fost făcut public de Conservatorul Regional al Monumentelor din Mazovia, pe rețelele de socializare.

„Este o monedă de valoare mică (1,5 groși), utilizată în tranzacțiile zilnice, dar care reprezintă un martor semnificativ al vremurilor în care castelul din Czersk avea încă o importanță crucială”, se menționează în postarea oficială.

Piesa de colecție, ce cântărește mai puțin de un gram, a fost bătută la monetăria din Königsberg (astăzi Kaliningrad, Rusia).

Deși mică, această descoperire are o importanță deosebită pentru arheologi și istorici, ajutând la completarea imaginii vieții cotidiene și a circulației monetare din Polonia secolului al XVII-lea.

„Faptul că aceasta a fost descoperită de un tânăr vizitator arată că istoria poate fi uneori la picioarele noastre, pregătită să surprindă pe oricine este atent”, au mai adăugat reprezentanții Conservatorului din Mazovia.