  • Experții avertizează locuitorii să țină ferestrele închise și să mențină băile și chiuvetele curate pentru a ține „falsa văduvă”departe în timpul sezonului de împerechere. Mușcăturile lor pot provoca umflături, arsuri dureroase și febră.

Cât o monedă de 50 de bani

Păianjenii, originari din Insulele Canare, sunt nu cu mult mai mare decât o monedă de 50 de bani cu cele 8 picioare întinse, „Văduvă falsă nobilă” este cea mai periculoasă dintre cele 12 specii de păianjen mușcător cunoscute.

Păianjenii sunt strălucitori și negri, cu marcaje crem distincte, care seamănă cu o potcoavă sau, în unele cazuri, cu un craniu. Masculii nu tind să crească mai mult de doi centimetri, în timp ce femelele ajung până la trei centimetri.

Păianjenii cunoscuți sub numele de „văduve false nobile” se răspândesc în întreaga Marea Britanie în căutarea partenerilor.

Aceste specii, cândva limitate la sudul țării, au fost acum observate la nivel național, ceea ce a dus la o creștere a numărului de mușcături.

Experții avertizează locuitorii să țină ferestrele închise și să mențină băile și chiuvetele curate pentru a ține aceste creaturi la distanță în timpul sezonului de împerechere a păianjenilor, care a început săptămâna trecută.

Deși mușcăturile lor nu sunt fatale, pot provoca umflături, arsuri dureroase și febră.

„Invazie de văduve false”

Dr. Tom Elwood, arahnolog, explică: „August este perioada în care păianjenii masculi devin activi. Ei caută parteneri și vor rătăci prin ferestre deschise, pe pereți, în căzi – oriunde pot”.

Locuitorii din Norwich, Norfolk, au raportat un număr crescut de mușcături. Un rezident a scris pe rețelele sociale: „A observat cineva o mulțime de văduve false anul acesta? Am observat cel puțin 10 în grădina mea, în ultimele săptămâni”.

Altul a adăugat: „Pot confirma că pare că avem o invazie de văduve false. M-am trezit cu o mușcătură pe gleznă acum câteva săptămâni, Apoi a devenit insuportabil de pruriginoasă, roșie și umflată, era atât de dureroasă și destul de îngrijorătoare”.

Unii au observat un comportament neobișnuit al acestor păianjeni.

Am avut câțiva mai mici foarte agresivi… i-am văzut târându-se deasupra mea pe tavan, apoi coborând pe pânza lor și aterizând pe patul meu înainte de a se îndrepta spre mine… un comportament foarte ciudat pe care nu l-am mai văzut înainte.

Experții spun că păianjenii mușcă doar când sunt speriați sau provocați. Deși o mușcătură nu este probabil să fie fatală, poate provoca infecții bacteriene.

Implicații și în relocarea albinelor

Louise Chapman, expert în relocarea albinelor, a declarat „păianjenii văduvă falsă au fost prezenți în 80% din extracțiile noastre de albine. Nu am văzut niciodată atât de mulți. Sunt periculoși și pot provoca atacuri de cord oamenilor”.

Oamenii care au fost mușcați de văduva falsă au raportat simptome precum umflături, roșeață și mâncărime intensă. Unii au folosit creme cu steroizi, în timp ce alții au avut nevoie de antibiotice.

