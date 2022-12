Cel mai bine plătiți rectori și decani din UMF-uri care sunt și medici polivalenți. Cine este cel care primește 10 salarii din 10 funcții

În funcție de grad, specializare și numărul de gărzi efectuate, medicii din România câștigă, în medie, 2.500-4.000 de euro net pe lună.

Această schimbare în veniturile cadrelor medicale a venit, după 2016, din voința cetățenilor români și a fost îmbrățișată de parlamentari de la toate partidele politice.

Dincolo de medie însă, există și extremele. Sunt medici care câștigă peste 10.000 de euro pe lună, pentru că adună venituri din mai multe surse. Iar pe lista celor mai harnici se numără și un medic cu 10 salarii.

Am studiat șefii de la Universitățile de Medicină și Farmacie din 6 orașe

Libertatea a analizat declarațiile de avere pe anul 2021 ale rectorilor, decanilor la Medicină și prorectorilor de la cele 6 Universități de Medicină și Farmacie din România: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Am prelucrat datele din 47 de declarații de avere și a rezultat un clasament care arată nu doar cine sunt cel mai bine plătiți medici universitari, dar și cine sunt cei care reușesc să adune multiple surse de venit din locuri de muncă paralele.

Medicii din UMF-uri combină de cele mai multe ori cariera academică și activitatea medicală la stat, dar și la privat. Câțiva dintre ei însă, cum este senatorul Leonard Azamfirei, au și o carieră politică.

Prorector UMF Iași: 23.000 de euro din meditații

În alte cazuri, aceiași medici își multiplică veniturile cu activitate independentă pentru companii farma. Sau au drepturi de autor la scrierea de cărți de specialitate.

Și, nu în ultimul rând, și meditațiile reprezintă o sursă substanțială pentru unii medici, cum este cazul Georgetei Liliana Foia, prorector la UMF Iași, care a declarat venituri de 23.000 de euro din meditații în 2021.

Iată un top al celor mai prolifici dintre medicii universitari, cei care adună de la două salarii în sus, sau cum este cazul recordmanului Adrian Covic: 10 salarii, fără a număra veniturile din activități independente.

1. ADRIAN COVIC, Iași, prorectorul cu 10 salarii: 18.600 de euro pe lună

Adrian Covic este unul dintre prorectorii Universității de Medicină și Farmacie din Iași. El ia bani din douăsprezece surse, dintre care 10 sunt salarii.

Are trei salarii declarate de la UMF Iași, unul ca medic la Spitalul Clinic Parhon din Iași, dar și salarii de la Fresenius Nephrocare, Nefrocare, plus venituri de la Academia de Științe Medicale, Academia Oamenilor de Știință, UEFISCDI, clinica Almedra. Ultimele venituri nu vin din salarii, ci din profesii libere independente și activități independente profesioniste, care nu sunt defalcate.

salariu la UMF Iași: 163.667 de lei

alt salariu UMF 7208 lei

alt salariu UMF: 1971 de lei

medic la Spitalul Clinic Parhon Iași: 93.231 de lei

salariu la Fresenius Nephrocare: 418.290 de lei

salariu la Nefrocare SRL: 72.806 lei

Academia de Științe Medicale: 19.200 de lei

Academia Oamenilor de Știință 14.134 de lei

UEFISCDI: 10.026 de lei

clinica Almedra SRL: 13.784 de lei

profesii libere independente: 209.552 de lei

activități independente profesioniste: 78.723 de lei

Veniturile lunare sunt de aproximativ 92.000 de lei, echivalentul a 18.600 de euro.

Sunat de Libertatea, medicul Covic a cerut să fie contactat prin SMS. Apoi, a menționat că, din cauza programului aglomerat, nu poate discuta până săptămâna viitoare, când ar putea programa o întâlnire cu jurnaliștii Libertatea.

În luna august 2022, Ziarul de Iași a scris că un dosar în care Covic era acuzat de evaziune fiscală, conflict de interese şi fals în declaraţii a fost redeschis, după ce fusese inițial clasat.

2. LEONARD AZAMFIREI, Tg.Mureș (senator, rector, medic, autor, vicepreședinte al Colegiului Medicilor): 10.400 de euro pe lună

Anul trecut a fost unul plin pentru senatorul PSD și rectorul UMF Târgu Mureș, Leonard Azamfirei. A combinat cariera universitară cu cea politică, dar și cu cea medicală. A găsit chiar timp pentru a servi drept vicepreședinte al Colegiului Medicilor Mureș.

Șase surse de venit menționează Azamfirei în declarația sa de avere pentru 2021, astfel:

ca profesor universitar, rector și prin contracte instituționale, a câștigat de la UMF: 301.309 de lei

ca medic primar ATI la Spitalul Județean de Urgență: 118.775 de lei;

indemnizația de senator: 147.956 de lei;

drepturi de autor la Casa de Editură Viață și Sănătate: 836 de lei;

drepturi de autor la Editura Hipocrate: 23.150 de lei;

ca vicepreședinte la Colegiul Medicilor Mureș: 25.248 de lei.

Rodul acestei activități a însemnat venituri totale de peste 10.400 de euro pe lună (sau peste 51.000 de lei pe lună).

Contactat de Libertatea, Leonard Azamfirei se apără spunând că toate aceste locuri de muncă „nu sunt full time”. El spune că, după ce a devenit parlamentar, și-a redus la un sfert norma de medic ATI la Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș.

Cu alte cuvinte, spune că venitul de medic primar ATI, în prezent de aproape 10.000 lei pe lună, e doar o mică parte din salariul său ca medic de dinainte de a fi ales senator. Dacă ia 2.000 de euro net la un sfert de normă, se poate înțelege că lua 8.000 de euro cu normă întreagă, în cazul în care sfertul e normă e chiar sfert, cum a declarat.

În ceea ce privește drepturile de autor de la edituri, Azamfirei a menționat că este vorba de cărți publicate cu ani în urmă, nu în 2021.

Parlamentar de luni până miercuri, medic de miercuri până luni

Întrebat cum își organizează săptămâna de lucru pentru a face față tuturor funcțiilor și rolurile sale, Azamfirei și-a descris astfel programul:

„Activitatea la Parlament este de luni la prânz până miercuri, uneori marți seara, când sunt în București”

„Activitățile de integrare clinică (n.r. – activitatea de medic la spitalul public, care cuprinde și îndrumarea rezidenților) le fac în zilele de miercuri, joi, vineri, uneori și în weekend, când sunt în Târgu Mureș”

„Ca rector și profesor universitar, am cursuri în zilele când sunt în Târgu Mureș, respectiv joia, vinerea. Iar o parte din cursuri le predau online”.

Întrebat dacă a luat în calcul să-și suspende activitatea de medic pe timpul mandatului său de parlamentar, Azamfirei a răspuns: „Nu știu să vă spun. Dacă nu m-ați fi întrebat, nici dumneavoastră n-ați fi înțeles că veniturile mult mai mici pe care le am, prin comparație cu perioada de dinainte de a fi senator, rezultă din reducerea cu 75% a numărului de ore la spital. Eu am făcut asta tocmai ca să evit orice fel de înțelegere greșită a situației.”

3. CĂTĂLIN CÎRSTOIU, București (decan și medic): 10.000 de euro pe lună

Ortopedul Cătălin Cîrstoiu este managerul Spitalului Universitar din București, dar și decanul Facultății de Medicină din cadrul UMF Carol Davila. Așa arată veniturile sale pe anul 2021, potrivit declarației de avere:

salariu Spitalul Universitar de Urgență București: 400.837 de lei;

salariu UMF Carol Davila: 188.594 de lei.

Managerul Spitalului Universitar a declarat doar două surse de venit. Cumulate, acestea îl aduc pe podium, cu salarii de 10.000 de euro pe lună (peste 50.000 de lei). Ziarul nu a luat în calcul și suma câștigată din investiții la clinica privată Anemona Clinical Services, peste 400.000 de lei, ci doar veniturile din salarii.

Contactat de Libertatea pentru a fi întrebat cum se împarte între UMF și funcția de manager de spital, Cîrstoiu a răspuns printr-un mesaj: „Cred că cel mai bun mod să aflați este să îmi întrebați studenții, pacienții, colegii, colaboratorii, dar și familia. Eu unul văd cu prisosință doar consecințele, și bune, și rele”.

4. GEORGE CĂLIN DINDELEGAN, Cluj (chirurg, profesor și prorector): 9.600 de euro pe lună

Chirurgul George Călin Dindelegan este profesor și prorector pentru rezidențiat și cursuri postuniversitare la UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Ca profesor, are și integrare clinică la Spitalul Județean de Urgență din Cluj, unde, pe lângă activitatea medicală, instruiește rezidenții.

După-amiaza și seara, consultă și operează la privat, ceea ce îi aduce venituri duble față de cele obținute din salariile de la stat, potrivit declarației sale de avere pentru anul 2021.

salariu la UMF Cluj: 155.902 de lei;

medic Spitalul Județean de Urgență Cluj: 74.921 de lei;

activitate medicală independentă – colaborări cu mai multe clinici și spitale private (PFA – persoană fizică autorizată): 336.871 de lei.

Cu totul, chirurgul Dindelegan câștigă aproximativ 9.600 de euro pe lună (aproximativ 47.000 de lei pe lună), ceea ce îl plasează pe locul 4 în clasament.

Când reporterul îi spune asta, Dindelegan răspunde doar pe jumătate în glumă: „Mă bucur că sunt pe locul 4, dar, pe de altă parte, s-ar putea să fie una dintre puținele declarații corecte. Toate veniturile mele le vedeți acolo.”

Dindelegan spune că activitatea lui la stat, ca rector, profesor și medic la spitalul public, însumează 7 ore în prima parte a zilei de lucru. După-amiaza, merge la privat: are uneori consultații câte două ore, alteori operează mai multe ore. Nu colaborează cu un singur spital privat, ci cu mai multe, în funcție și de preferințele pacienților, completează el.

„Și în țările occidentale, profesorii sunt și chirurgi. E mai greu să fii profesor de chirurgie fără să practici”, spune Dindelegan, care admite că lucrează aproape zilnic peste 7 ore pe zi (norma întreagă a medicilor).

„Nu v-ați dori să fiți operată de un chirurg odihnit”

„Plec dimineața la 6 și mă întorc la 20, la 21. Nu sunt singurul. Și înainte de activitatea privată, lucram câte 12 ore la stat. Dar nu v-ați dori să fiți operată de un chirurg odihnit”, spune Dindelegan.

Rugat să comenteze faptul că a câștigat dublu la privat decât din veniturile de la stat, ceea ce ar putea să scadă motivația pentru locul de muncă din sistemul public, Dindelegan a invitat reporterul: „Haideți la Cluj și vorbiți cu pacienții mei. Întrebați-i dacă mă ocup de ei sau nu. Întrebați-i dacă vreunul vreodată mi-a dat cel mai mic lucru: un leu, o carte, o floare, vedeți că n-am primit niciodată nimic. Restul e timpul meu liber, pot să lucrez”.

Apoi a adăugat: „Veniturile la privat sunt strict în funcție de cazuistica pe care o ai. Nu toți medicii câștigă la fel în privat. Eu mă ocup de anumite lucruri de care nu se ocupă nimeni.”

5. RODICA BĂLAȘA, Tg. Mureș (prorector, profesor, neurolog): 9.100 de euro pe lună

Conform CV-ului, Rodica Bălașa a fost șefă de promoție a UMF Tg. Mureș în 1994 și, din 2004, este șefa de secție a clinicii Neurologie I din cadrul Spitalului Clinic Județean. Din 2015 este și profesor universitar. În ultima declarație de avere, ca prorector al UMF Târgu Mureș, a notat următoarele:

salariu UMF Târgu Mureș – 207.451 de lei;

Spitalul Clinic județean Tg. Mureș – 171.186 de lei;

activități independente PFA – 162.340 de lei.

În total, Rodica Bălașa câștigă în jur de 45.000 de lei pe lună. Neurologul nu a răspuns solicitării ziarului.

În 2021, ea a fost găsită de Agenția Națională de Integritate într-un conflict de interese administrativ.

Pe scurt, în perioada 22 noiembrie 2016 – 13 aprilie 2021, soțul ei a deţinut funcția de șef secție în cadrul aceluiași spital în care și ea era șef secție, „încălcând prevederile art.178, alin. (2), lit. b) coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006”.

6. FLORENTINA FURTUNESCU, București (prorector UMF și director la INSP): 9.000 de euro pe lună

Florentina Furtunescu este conferențiar universitar în sănătate publică și management la UMF „Carol Davila”, unde ocupă și funcția de prorector pentru strategie instituțională și evaluare academică.

Potrivit declarației sale de avere, ea și-a completat veniturile academice cu încă un salariu și mai multe colaborări, astfel:

salarii de conferențiar și prorector UMF „Carol Davila”: 220.350 de lei (adică 18.362 pe lună)

salariu de director la Institutul Național de Sănătate Publică: 145.956 de lei (adică 12.163 pe lună)

de la Institutul de Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan”: 120 de lei (suma este pentru calitatea de membru în consiliul de administrație al spitalului)

consultanță în management (venituri luate pe PFA – persoană fizică autorizată): 29.750 de euro pentru tot anul – adică 146.420 de lei

contract pe drepturi de autor cu compania Arhidata SRL Milano – 8.930 de lei

contract drepturi de autor într-o cercetare a calității vieții – 11.750 de lei

contract civil cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști – 2.000 de lei

venituri din cercetări UEFISCDI: 4.143 de lei.

Calculele ziarului spun că Florentina Furtunescu a obținut venituri lunare de aproximativ 44.900 de lei (9.000 de euro). Ea a fost contactată pentru un punct de vedere, dar, fiind plecată din localitate, a amânat răspunsul.

7. OVIDIU SIMION COTOI (decan, medic patolog, profesor): 8.400 de euro pe lună

Ovidiu Simion Cotoi, decanul Facultății de Medicină de la UMF Târgu Mureș, este unul dintre puținii oameni din top 10 venituri care însumează doar două surse de venit: salariul de la universitate și cel din spital, unde este medic primar anatomopatolog, cu integrare clinică (predă studenților și instruiește rezidenții).

salariu UMF Târgu Mureș – 235.268 de lei

salariu Spitalul Clinic Județean Mureș, medic patolog – 261.814 de lei.

Ce înseamnă asta în venituri lunare? În jur de 41.000 de lei sau 8.400 de euro.

Contactat de Libertatea, Ovidiu Cotoi a refuzat dialogul: „Nu e un subiect de abordat la telefon. Declarațiile de avere sunt publice. Altceva nu am ce să comentez”.

8. BOGDAN OVIDIU POPESCU, București (prorector, medic, cercetător): 8.000 de euro pe lună

Neurologul Bogdan Popescu, șeful secției Neurologie II de la Spitalul Colentina, a declarat, pe ultimul an, venituri din 5 surse:

salariu UMF: 199.808 de lei

medic Spitalul Clinic Colentina: 76.972 de lei

cercetare la Institutul „Victor Babeș”: 55.695 de lei

activitate de conducere coordonare la Colegiul Medicilor București: 102.400 de lei

PFA – cercetare medicală: 40.056 de lei.

Trăgând linie, rezultă venituri lunare de aproximativ 40.000 de lei. Bogdan Ovidiu Popescu nu a putut fi contactat de Libertatea.

9. CRISTIAN OANCEA, Timișoara (prorector și manager de spital) – 8.000 de euro pe lună

Medic pneumolog și manager al Spitalului Victor Babeș din Timișoara, extrem de prezent în spațiul public în perioada pandemiei de COVID. Din partea sa nu există declarații de avere publice pe anul 2022, ultima e din 2021, care arată astfel:

salariu UMF Timișoara – 162.544 de lei

salariu Spitalul Victor Babeș + proiect cercetare – 306.172 de lei

activități independente – 1.667 de lei

Calculele indică venituri lunare din salarii și colaborări profesionale de 40.000 de lei (8.000 de euro).

Contactat de Libertatea, Cristian Oancea nu a oferit un răspuns până în acest moment.

10. DAN-IONUȚ GHEONEA, Craiova (rector, medic, profesor) – 7.800 de euro pe lună

Rectorul UMF Craiova, Dan-Ionuț Gheonea, este și profesor, și cercetător științific, conduce doctorate și organizează rezidențiatul. Declarația lui de avere menționează șase surse de venit pentru anul 2021:

Salariu UMF Craiova: 234.169 de lei

Conducere doctorat UMF Craiova: 5.952 de lei

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova – integrare științifică: 63.786 de lei

Contracte de cercetare științifică – 75.901 lei

Organizare rezidențiat – președinte comisie: 29.250 de lei

Prestări servicii medicale UMF Craiova, medic primar: 51.927 de lei.

După ce tragem linie, Gheonea ajunge la 7.800 de euro pe lună, locul 10 în clasament.

Contactat de Libertatea, Dan-Ionuț Gheonea a solicitat să îi fie adresate întrebările în scris, iar ulterior a revenit cu următorul răspuns prin e-mail, de pe adresa biroului de comunicare al UMF:

„Vă pot informa că activitatea profesională se desfășoară conform legislației în vigoare, respectiv Codului Muncii, inclusiv art. 35, art. 114, cu excepțiile prevăzute, referitoare la flexibilitatea programului și prelungirea timpului de lucru pentru perioade limitate.”

Ziarul îl rugase pe Gheonea să precizeze cum își împarte săptămâna de lucru, pe ore, între diferitele activități, dar acesta nu a oferit aceste informații.

11. CRISTINA IOANA MĂRGINEAN, Tg. Mureș (prorector) – 7.800 de euro pe lună

Profesoara și pediatra Cristina Ioana Mărginean ocupă funcția de prorector didactic la UMF Târgu Mureș și este șeful secției de Pediatrie de la Spitalul Clinic Județean din Târgu Mureș.

Potrivit declarației sale de avere pe anul 2021, Mărginean, care are o dublă specializare (este și gastroenterolog), a adunat următoarele tipuri de venituri:

salariu UMF Târgu Mureș, profesor univ. și prorector – 285.667 de lei

salariu de șef de secție la Spitalul Județean Tg. Mureș – 132.580 de lei

consultanță pentru Colegiul Medicilor Mureș – 25.248 de lei

consultanță pentru Societatea Română de Pediatrie – 1.893 de lei

premiere rezultate științifice UEFISCDI – 14.076 de lei.

În total, prorectorul a câștigat cam 7.800 de euro lunar. Cristina Mărginean nu a putut fi contactată pentru comentarii.

12. GEORGETA FOIA, Iași (prorector UMF): 6.800 de euro pe lună

Medicul de laborator Georgeta Foia nu ar fi intrat în top 12, dacă nu ar fi declarat și venituri din meditații în valoare de 113.182 de lei. Iată veniturile cumulate în 2021:

ca profesor și prorector Relații Internaționale și Parteneriate Academice la UMF „Gr. T. Popa” Iași: 211.646 de lei

ca medic la Spitalul „Sf Spiridon” Iași: 66.575 de lei

ca medic la spitalul de recuperare Recumedis SRL: 8.664 de lei

venituri din meditații: 23.000 de euro – adică 113.182 de lei.

Asta înseamnă un total lunar de aproximativ 33.400 de lei sau 6.800 de euro.

„M-am gândit să fie o chestie oficială. Am început pregătind copiii colegilor mei, exclusiv sâmbătă. Eu am extrem de puțin timp. Dar știți, vorbesc părinții între ei… Am vorbit cu soțul meu și am declarat banii, fiind o chestiune oficială”, a argumentat Georgeta Liliana Foia suma din meditații.

Ce spune medicul Foia despre îmbinatul activităților:

„UMF-ul e lângă Spitalul Spiridon. Trec un gang și sunt în Spiridon, în laborator. Nici nu prea poți să disociezi activitatea din spital de activitatea cu studenți. Practic, chiar dacă ești la ore cu studenții, ele se suprapun. La mine, activitatea e în laborator. De exemplu, programez un aparat la 7-8 dimineața, fac o inițializare, poate nu lucrez la momentul ăla, mă întorc la ore, îmi lucrez gelurile mele când pot și dau rezultatele în funcție de asta. Plus că am rezidenți care lucrează alături de noi. Îți lași lucrul la rezident, mai intri la o ședință, ei îți trimit rezultatele, validezi sau nu”.

Clasament

Nume Funcție Total euro pe lună (aproximativ) 1 Adrian Covic prorector UMF Iași 18600 2 Leonard Azamfirei rector UMF Târgu Mures 10400 3 Cătălin Cîrstoiu decan Medicină, UMF Carol Davila 10000 4 George Călin Dindelegan prorector UMF Cluj 9600 5 Rodica Bălașa prorector UMF Târgu Mures 9100 6 Florentina Furtunescu prorector UMF București 9000 7 Ovidiu Cotoi decan medicină UMF Tg. M. 8400 8 Bogdan Ovidiu Popescu prorector UMF București 8000 9 Cristian Iulian Oancea* prorector UMF Victor Babeș TM 8000 10 Dan-Ionuț Gheonea rector UMF Craiova 7800 11 Cristina Ioana Mărginean prorector UMF Târgu Mureș 7800 12 Georgeta Liliana Foia prorector UMF Iași 6800

O continuare a acestui articol va arăta cine sunt cel mai bine plătiți medici parlamentari.

