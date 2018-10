Anii au trecut și ardeleanul a închis cercul. Clujean get-beget, a început la U și, după aventuri, unele chiar extravagante, precum Șerif Tiraspol, Torpedo Moscova sau Omonia Nicosia, s-a întors la „Șepcile Roșii”. Azi, la 34 de ani, Florescu țintește revenirea în Liga 1 cu echipa lui de suflet. E cu un ochi și pe fiul lui, Toni, care bate mingea la o școală de fotbal.

«Trăiești mai frumos fără carne»

Mijlocașul, tatăl unui băiat și a două fetițe, ne-a povestit cum a ajuns să fie vegetarian și să promoveze acest stil de viață, începând cu primăvara 2016. Se poate trăi și fără carne. Am slăbit, inițial, 5 kilograme, fără să vreau. Mă simt mai bine la 34 de ani decât la 30 de ani. Am energie, simt că am întinerit. E ceva pozitiv. Sunt mai liniștit, mai senin, mai plin de viață! Poți fi vegan și să faci performanță. Am citit un articol despre Messi, am înțeles că e vegan din 2014', s-a destăinuit clujeanul.

«Am eliminat televizorul»

Stilul vegan adoptat a produs și alte schimbări. Printre ele, eliminarea televizorului din rutina zilnică. Mă mai uit doar la meciuri. Și, cu copiii, la desene animate. Foarte rar mai văd câte un film, în rest, nu mă atrage, nu mă interesează. Aloc timp mai mult creșterii celor trei copii. Și îmi ajut soția. Ne petrecem timpul împreună, facem excursii, stăm mult afară, la aer curat”, a povestit Florescu.

„Soția și copiii încă nu sunt vegetarieni. În mare parte, mănâncă la fel ca mine, ce bag și eu. Dar la grădiniță și la școală mănâncă ce au acolo. Soția își mai ia și altceva la restaurant”

Mănâncă multă verdeață și linte, năut, fasole

Florescu recomandă un stil de viață fără carne: „Noi, românii, avem multe mâncăruri de post, poți jongla cu diverse feluri. Sunt vegan, nu raw vegan. Recomand multă linte, năut, fasole, ca să suplimentezi proteic lipsa cărnii. Mănânc frunze, îmi iau din supermarket, când nu am perioada de grădină, baby spanac, rucola, valeriană, tot ce găsesc verde. Îmi fac un amestec într-un bol mare, arunc un pumn de năut sau de linte, cu ulei de măsline, cu o ceapă și iese o salată incredibilă. Cu o felie, două, de pâine din secară. E o plăcere! Recunosc, rar, în cantonament, mi se mai face poftă de cașcaval pane. O dată la nu știu câte zile. Dar carne n-am mai consumat absolut deloc, de doi ani și patru luni”.

Povestea capului de porc

Într-unul din anii trecuți, Geo s-a amuzat postând pe contul său de socializare diverse fotografii cu el după ignat, în preajma Crăciunului. Asta, înainte de a deveni vegetarian convins. „Am fost la o petrecere de Crăciun la Predeal, cu 20 de prieteni, iar cei de acolo ne-au făcut o masă. Cum se face la noi, la români, asta suntem, niște barbari care taie porcul de Crăciun și mielul de Paște. Au pus capul porcului în zăpadă și mi s-a părut amuzant să mă pun lângă, am făcut o poză, iar a doua zi m-am văzut în ziar”, a comentat Florescu într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor în 2015.

Citește și:

VIDEO / Lecție dură despre discriminare! Dragoș Bucur s-a folosit de filmul de Oscar „12 ani de sclavie” pentru a-i vorbi fiicei sale despre sora ei adoptată, care e de origine romă