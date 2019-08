De Vlad Chirea (foto și text),

Ştefan Tănase, cunoscut de localnici ca nea Tetea, conduce unul dintre puţinele, dacă nu ultimul taxi-căruţă din România. Bronzat, amabil, zâmbăreţ şi sprinten pentru vârsta sa, conduce un vehicul construit cu simț de răspundere, din scânduri solide, cu plăcuţe inscripţionate “Tetea Taxi” pe lateral, trasă de o iapă puternică, numită Lili.

Omul ajută lumea să transporte mobilă, pentru că în localitate există mai multe ateliere înşirate de-a lungul şoselei principale, saci cu produse agricole, animale, lemne de foc sau orice altă marfă pe care un taxi-maşină nu ar accepta să le care pentru că le-ar murdări interiorul, distanţa parcursă ar fi prea scurtă şi suma încasată, prea mică.

Face taxi, dar n-a avut niciodată permis

“Lumea mă ştie în Budeşti ca nea Tetea. Fac taximetrie cu căruţa de peste 20 de ani. Înainte am fost zidar, dar asta e viaţa mea acum. Au fost momente când am mai avut probleme cu Poliţia, dar majoritatea poliţiştilor ştiu că sunt un om amărât şi cinstit şi încerc să îmi câştig pâinea prin muncă. Ies mai ales în weekend, în zi de târg, şi stau uneori pe stradă de la 8 dimineaţa la 7 seara.

În unele zile nu mai ies, când mă supără prea rău o hernie inghinală pe care o am de mulţi ani şi nu am reuşit să o rezolv nici cu operaţie. Nu am avut permis de maşină şi nu cred că o să am vreodată. Din ce ştiu, este singurul astfel de taxi din zona asta a ţării, poate şi din România.

Chiar sunt din ce în ce mai puţini cai şi căruţe, pentru că mulţi au ales să-şi cumpere maşini d-astea mai ieftine, nu mai ştiu sau nu mai vor să crească şi să aibă grijă de cai şi de căruţe”, povestește Tănase.



Acesta explică felul în care se derulează înțelegerile. “Eu nu le cer oamenilor bani ca unul cu maşina, ci îi las pe ei să îmi ofere ceva dacă i-am ajutat sau facem un troc. Am telefon mobil şi le scriu oamenilor numărul pe o bucată de hârtie, ca să ştie cum să dea de mine, dacă nu e nimeni care să îi ajute. Nu am bani de cărţi de vizită. Asta mă pricep să fac, asta o să fac în continuare”, spune bătrânul călărăşean.

Arsenie Boca și iapa cu tricolor

Duminică după-amiază, după ce târgul săptămânal s-a spart, nea Tetea ajută un localnic să care un sac cu vinete spre casă. Vizitiul se urcă tacticos pe capră, unde are aşternută o pătură groasă, iar în stânga sa se găseşte o oglinda mică, o iconiţă de carton cu Arsenie Boca şi o cutie închisă cu lacăt, în care are, după cum mărturiseşte, “un pieptene, nişte medicamente şi ce mai am eu mai de valoare la mine”. Ia hăţurile în mâinile muncite şi îşi îndeamnă iapa, care are coama răvăşită de vânt şi bucăţi de material tricolor prinse la căpăstru, să pornească spre casa omului şi să îşi onoreze ultima comandă a zilei.