„Cel puțin șase persoane au fost ucise duminică, atunci când un ghețar s-a rupt și a alunecat pe versantul muntelui din Alpii italieni”, au declarat serviciile locale de salvare.

Opt persoane au fost rănite în accidentul de pe vârful Marmolada din estul Dolomiţilor, potrivit televiziunii de stat italiane RAI. Dintre acestea, două au fost transportate la spitalul din Belluno, una în stare mai gravă a ajuns la Treviso şi cinci la Trento.

Presa locală a descris modul în care mase mari de gheață, zăpadă și pietriș au alunecat pe munte înainte de a-i lovi pe drumeți.

„Nu s-a putut stabili imediat câți turiști erau în zonă sau dacă lipsește vreunul”, a declarat Walter Milan, purtătorul de cuvânt al Corpului național de salvare alpin, cel care a furnizat bilanțul deceselor și al răniților.

