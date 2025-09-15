Cea mai mare vânătoare de oameni din Franța

În anchetă a fost cooptat un criminalist portretist din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, specialist în „forensic art” (arta judiciară). Au fost realizate nu mai puțin de 16 simulări cu posibile înfățișări actuale ale infractorului, iar rezultatele au fost surprinzătoare.

În două luni, Emil Gânj ar fi putut să-și lase barbă, mustață, „cioc”, părul mai lung decât îl avea în data de 8 iulie când a săvârșit crima sau din contră să se radă complet sau să folosească accesorii (ochelari, clop, șapcă etc.).

Sursele consultate de Libertatea spun că anchetatorii s-au inspirat printre altele, în noua abordare a situației, din celebrul caz al fugarului Yvan Colonna, un criminal celebru care a reușit să fenteze autoritățile franceze timp de patru ani, folosindu-se de tertipuri banale.

Yvan Colonna a fost un naționalist corsican, condamnat în lipsă în anul 1998 pentru asasinarea prefectului Corsicii de Sud, Claude Erignac. Oficialul corsican a fost asasinat în timp ce ieșea dintr-un teatru situat pe strada Colonna-d’Ornano din Ajaccio. A fost împușcat în gât cu trei gloanțe de calibrul 9 mm și a murit la scurt timp după aceea. Arma s-a dovedit ulterior a fi una dintre cele furate în atacul asupra secției de jandarmi din Pietrosella, din 6 septembrie 1997.

Ancheta care a urmat a dus la arestarea mai multor militanți. Unul dintre suspecți l-a indicat pe Yvan Colonna ca fiind asasinul care a tras cu arma. Până când poliția a mers să-l interogheze, Colonna deja fugise, ceea ce a declanșat cea mai mare vânătoare de oameni din istoria Franței. Se credea, într-o primă fază a anchetei, că Yvan Colonna părăsise țara, posibil spre America de Sud. Cu toate acestea, o cameră cu infraroșu amplasată în munții corsicani, lângă Vico, i-a determinat pe jandarmii francezi să-și îndrepte atenția către o stână unde se afla o colibă tradițională corsicană din piatră. Aici se ascundea fugarul care a fost arestat în 2003, după patru ani de căutări.

Oficialii francezi au fost surprinși de noua înfățișare a bărbatului pe care îl căutau de patru ani. Au recunoscut că nu exclud să fi trecut de nenumărate ori pe lângă el fără să realizeze că ciobanul cu părul lung, ciufulit, cu barbă și cu un cercel în urechea stângă era chiar asasinul prefectului Erignac. Fotografiile date publicității cu înfățișarea lui Yvan Colonna din ziua crimei și din ziua în care a fost prins după eforturi uriașe sunt relevante. Par a fi două persoane diferite.

Militantul pentru independența insulei Corsica a fost condamnat la închisoare pe viață pentru asasinarea prefectului Erignac în 1998. Yvan Colonna a murit în 2023, după ce fusese atacat violent în închisoare de un deținut jihadist.

Casa criminalului nu a fost percheziționată

Pornind de la „Afacerea Colonna”, polițiștii români se tem să nu fie exact în această ipostază: pur și simplu să nu știe cum arată în prezent Gânj și nu exclud ca acest criminal să nu facă neapărat eforturi substanțiale să stea ascuns. Ar fi o altă piedică importantă de care se lovesc anchetatorii, pe lângă cele expuse de Libertatea într-un articol anterior.

Prin urmare, echipa de criminaliști din cadrul IGPR, trimisă la Mureș să dea de urma criminalului Emil Gânj, a identificat o lungă serie de deficiențe în ancheta inițială:

– nu s-a făcut o percheziție a casei lui Emil Gânj. În mod normal locuința unui infractor acuzat de omor, cu antecedente violente, ar fi trebuit cercetată minuțios în căutarea unor indicii esențiale pentru anchetă. Acest lucru nu s-a întâmplat și nu există o explicație pentru această neglijență.

Toporul cu care Gânj a omorât-o pe Anda a fost găsit abia după 42 de zile de la crimă, aruncat la mică distanță de locuința criminalului.

Bâjbâieli care au dus la eșecul căutărilor

Nu există date exacte cu privire la timpul pe care Emil Gânj l-a avut la dispoziție de la momentul omorului și până când prima echipă de polițiști sosiți la fața locului au descoperit cadavrul carbonizat al Andei Gyurcă.

Este o informație esențială în baza căreia s-ar fi putut face un profil geografic care ar fi dezvăluit cu precizie tiparele de mișcare și locațiile unde s-ar putea ascunde într-o primă fază Emil Gânj. Una este să ai la dispoziție un răgaz pentru fugă de doar o jumătate de oră și alta să ai ore la pentru identificarea unei ascunzători.

Momentul în care Gânj se îndreaptă către casa victimei este surprins de camerele de supraveghere. Apelul la 112 în timpul căruia mătușa Andei cerea ajutorul pompierilor a survenit la 35 de minute de la intrarea lui Gânj în locuință.

Există imagini și deci ora exactă cu venirea pompierilor secondați la scurt timp de primul echipaj de poliție. Aceștia rămân în afara casei. Ei nu pot intra imediat din cauza flăcărilor. Este precizată inclusiv ora la care poliția a consemnat că există o persoană decedată în casă.

Ceea ce lipsește este probabil informația cea mai importantă: cât a trecut de la momentul omorului și până la descoperirea cadavrului, adică exact timpul pe care Gânj la avut la dispoziție să dispară până ce poliția a stabilit că el este principalul suspect.

Aceste detalii sunt considerate acum greșeli capitale care au dus la eșecul prinderii criminalului, la care se adaugă suspiciuni că este protejat chiar de autoritățile locale drept răsplată pentru tăcerea lui.

Reamintim că există indicii care sugerează posibile acte de corupție la nivel local. Sunt cercetate în prezent sinuciderile suspecte ale celor doi polițiști din Mureș, unul fiind chiar adjunctul șefului de post din Miheșu de Câmpie, care au fost implicați în ancheta primului dosar de omor, în care Gânj a fost condamnat la 15 ani și 6 luni de închisoare.

Criminaliștii nu exclud ca bărbatul căutat acum pentru uciderea Andei să fie protejat de persoane interesate să nu se afle detalii ascunse ale crimei din decembrie 2011 la care se pare că ar fi participat inclusiv fiul primarului din comună.

Ziua tragediei de la Miheșu de Câmpie

Pe 15 iulie 2025, Tribunalul Mureș a admis propunerea de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Emil Gânj. Bărbatul este acuzat de omor calificat și distrugere. Decizia instanței nu schimbă cu nimic situația din Mureș. Criminalul mai avea emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă încă din februarie 2024, pentru violență în familie. Se sustrăgea măsurii de aproape un an și jumătate, perioadă în care și-a terorizat partenera, pe care a și ucis-o în cele din urmă, în dimineața de 8 iulie.

Tragedia de la Miheșu de Câmpie a avut loc pe 8 iulie, în jurul orei 8.50, când Gânj a mers la locuința fostei iubite, o tânără de 23 de ani, înarmat cu un topor. Anchetatorii au stabilit că a așteptat cu răbdare momentul potrivit pentru a putea acționa nestingherit. Știa că patrula de poliție care asigura paza locuinței victimei plecase la ora 6.00.

Astfel, profitând de lipsa polițiștilor, criminalul a forțat intrarea în curte și a spart cu toporul geamurile ușilor și ale ferestrelor, pentru a intra în casă. Imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă îl arată pe Gânj purtând un rucsac în spate, în care avea o toporișcă. În locuința victimei se mai aflau, la momentul atacului, trei persoane – un adult și doi minori -, care au fugit din calea lui. Atunci, Gânj a intrat în casă și a început să o caute pe victimă, pe care a găsit-o ascunsă într-un dulap. Tânăra a fost lovită mortal cu toporișca, apoi trupul neînsuflețit a fost incendiat cu o substanță inflamabilă.



