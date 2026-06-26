Campania „Înapoi la echilibru: deciziile care ne schimbă viața financiară” susținută de KRUK România

Despre datorii și executare silită se vorbește mult în spațiul public, uneori cu argumente de specialitate, alteori prin mituri și informații incomplete. Mult mai rar este explicat însă ce se întâmplă între aceste două momente și unde poate fi găsită, de fapt, soluția. Acest articol descrie parcursul unei datorii, opțiunile disponibile în Etapa Amiabilă și motivele pentru care dialogul început la timp poate schimba ce urmează.

Mulți oameni cred că, odată primită notificarea privind o datorie, trecerea la executarea silită este doar o chestiune de timp. În realitate, până la Etapa Juridică există mai mulți pași și mai multe posibilități de soluționare. Parcursul depinde, în mare măsură, de cât de repede reacționează clientul și de disponibilitatea acestuia de a găsi o variantă realistă de plată. Potrivit specialiștilor KRUK, persoanele care au menținut legătura cu creditorul și au respectat un plan de plată adaptat bugetului lor au evitat executarea silită. Pentru o datorie administrată de KRUK, Etapa Amiabilă este perioada în care clientul are la dispoziție cele mai multe opțiuni. În această fereastră de 45 de zile, poate analiza situația, poate discuta cu creditorul și poate alege o soluție de plată înainte ca dosarul să avanseze către Etapa Juridică. „După ce ai stabilit un plan de plată, câștigi predictibilitate și mai mult control asupra bugetului”, spune Monica Cabăț, Manager Colectare Digitală în cadrul KRUK România.

În această etapă, potrivit reprezentanților KRUK, nu sunt adăugate costuri suplimentare la suma datorată. Clientul poate achita integral datoria și, în funcție de particularitățile cazului, poate beneficia de anumite reduceri. O altă variantă este eșalonarea sumei în rate lunare stabilite în funcție de posibilitățile sale reale de plată. „Practic, ai două variante: fie plătești întreaga sumă și poți beneficia de anumite reduceri, în funcție de particularitățile cazului, fie o eșalonezi în rate lunare care au sens pentru bugetul tău”, explică Monica Cabăț.

Plata în rate poate funcționa ca o refinanțare, fără costuri suplimentare

Plata datoriei în rate către KRUK poate funcționa într-un mod asemănător unei refinanțări, dar fără costuri suplimentare pentru client, explică specialiștii companiei. Soluția îi permite acestuia să își organizeze bugetul în jurul unei sume lunare pe care o poate achita în mod realist și constant. În timp, plata regulată poate contribui și la formarea unei discipline financiare. După închiderea datoriei, suma alocată până atunci ratei poate fi direcționată către economii. Astfel, un obicei format în perioada de rambursare poate deveni, ulterior, un obicei de economisire. „Clientul este încurajat să își analizeze bugetul și să vină cu o propunere realistă: «Atât pot să plătesc lunar». Scopul nu este obținerea unei promisiuni punctuale, ci identificarea unei soluții pe care să o poată respecta lună de lună”, explică Monica Cabăț.

Ignorarea notificărilor reduce opțiunile disponibile

Una dintre cele mai mari greșeli este amânarea dialogului sau ignorarea comunicărilor primite. Atunci când clientul nu reacționează, dosarul poate avansa către Etapa Juridică. „Una dintre cele mai mari greșeli pe care le poate face o persoană care are o datorie este să amâne dialogul și să ignore comunicările primite”, spune Roxana Ciobanu, Manager Colectare Etapă Juridică în cadrul KRUK România. Cu cât persoana acționează mai devreme, cu atât sunt mai mari șansele de a identifica o soluție sustenabilă, înainte de apariția unor costuri și măsuri procedurale suplimentare.

Dacă Etapa Amiabilă este perioada în care clientul are cel mai mare control asupra soluției, Etapa Juridică este momentul în care lipsa unei reacții începe să producă efecte concrete. Ajungerea în această etapă nu înseamnă însă că orice posibilitate de dialog a dispărut. Chiar și după începerea executării silite, clientul poate contacta creditorul sau executorul judecătoresc pentru a discuta o soluție de plată. În funcție de situația concretă și de cadrul legal aplicabil, pot exista în continuare variante precum plățile voluntare sau asumarea unui angajament de plată. „Este important ca persoana să nu rămână pasivă. Chiar și în Etapa Juridică, o discuție transparentă cu creditorul poate contribui la identificarea unei soluții adaptate posibilităților reale de plată”, explică Roxana Ciobanu.

Trei mituri despre executarea silită

Unul dintre cele mai răspândite mituri este că procedura nu poate continua dacă destinatarul nu ridică personal plicul sau nu citește documentele primite. În realitate, executarea silită nu se blochează automat din acest motiv, dacă actele au fost comunicate prin procedurile prevăzute de lege.

Un alt mit este că schimbarea domiciliului poate opri demersurile. Schimbarea adresei nu stinge obligația de plată și nu împiedică, prin ea însăși, continuarea procedurii. Creditorul și executorul judecătoresc au la dispoziție mijloace legale pentru identificarea noului domiciliu. Există și percepția că executarea silită înseamnă exclusiv poprirea veniturilor sau valorificarea bunurilor. În practică, situațiile diferă de la un caz la altul. Clientul poate efectua plăți voluntare și poate discuta despre un angajament de plată chiar și în această etapă, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare.

De ce pot crește costurile în Etapa Juridică

Diferența majoră față de Etapa Amiabilă este că, odată începută executarea silită, pot apărea costuri asociate procedurii. Acestea pot include onorariul executorului judecătoresc, costurile pentru comunicarea actelor, taxele poștale și alte cheltuieli administrative aferente dosarului de executare. Pe măsură ce procedura avansează și sunt efectuate noi acte, costurile pot crește. În anumite situații, se pot adăuga, de exemplu, cheltuieli pentru evaluarea unor bunuri. În Etapa Amiabilă, clientul are mai mult control asupra modului în care își achită datoria și poate evita aceste costuri procedurale. În Etapa Juridică, dosarul avansează conform legii, iar lipsa unei reacții nu suspendă procedura.

Lipsa reacției nu oprește procedura

Unul dintre cele mai importante lucruri de înțeles este că executarea silită nu dispare dacă este ignorată. În absența unei reacții, procedura poate continua, iar măsuri precum somațiile, popririle sau sechestrele pot fi aplicate în condițiile prevăzute de lege.

Deschiderea documentelor primite, verificarea informațiilor și contactarea creditorului sau a executorului judecătoresc îi permit clientului să înțeleagă în ce etapă se află dosarul și ce opțiuni mai are la dispoziție. În unele cazuri, faptul că persoana intră în dialog și își explică situația financiară poate contribui la identificarea unei soluții adaptate posibilităților sale reale de plată.

Ce trebuie să faci dacă primești o notificare privind o datorie

Citește documentele și nu amâna răspunsul.

Verifică suma datorată și situația dosarului.

Analizează cât poți plăti în mod realist în fiecare lună.

Cere informații despre toate variantele disponibile.

Intră în dialog cu creditorul cât mai devreme.

După începerea executării silite, discută și cu executorul judecătoresc, atunci când este necesar.

Etapa Amiabilă este momentul în care clientul are cele mai multe variante și cel mai mare control asupra modului în care își achită datoria. Dacă dosarul ajunge în Etapa Juridică, dialogul rămâne posibil, dar timpul și costurile pot deveni factori tot mai importanți. Primirea unei notificări nu înseamnă că soluția a fost deja decisă. Înseamnă însă că este momentul pentru o decizie. Cu cât clientul înțelege mai repede situația și începe dialogul, cu atât are mai multe șanse să transforme o obligație ignorată într-un plan de plată pe care îl poate gestiona.

Foto: Shutterstock

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