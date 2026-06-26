Irinel Columbeanu, în vârstă de 69 de ani, traversează o nouă perioadă dificilă în azilul în care locuiește după ce și-a pierdut averea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Irinel Columbeanu se confruntă cu noi probleme financiare, după ce a fost acționat în instanță de o companie de telefonie mobilă pentru facturi restante ce depășesc 1.800 de lei. În cazul în care va fi demarată executarea silită, Irinel Columbeanu riscă să îi fie reținută o parte din pensia de 2.000 de lei, până la stingerea debitului, informează SPYNEWS.ro.

Potrivit aceleiași surse, Irinel Columbeanu a fost chemat în fața judecătorilor și în legătură cu datorii acumulate la un furnizor de energie electrică. În cele din urmă, datoriile au fost plătite.

„Respinge cererea, ca rămasă fără obiect. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 42,02 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie de drept”.

Irinel nu știe dacă fiica lui îl va mai vizita vara aceasta

După ce timp de cinci ani nu mai fusese în România, în vara lui 2024, dar și anul trecut, Irina Columbeanu s-a întors în țara noastră pentru a-și petrece vacanța alături de tatăl ei, Irinel Columbeanu.

Iată însă că în 2026 nu se știe dacă Irina Columbeanu va mai veni în România, deoarece programul ei este unul foarte încărcat. Potrivit lui Ion Cassian, directorul azilului în care se află fostul afacerist, Irinel Columbeanu vorbește cu fiica lui, însă nu poate spune exact unde își va petrece aceasta vacanța.

„Am vorbit cu Irinel, încă nu știe nimic, Irinuca nu i-a spus exact dacă va veni în țară sau nu. Nu s-au văzut de anul trecut! Îi e dor de ea, când o vede e topit. Probabil va fi ca o surpriză, dacă Irinuca se decide să vină. E prinsă cu facultatea, cu examenele, este o tânără care studiază, spre marea bucurie a lui Irinel, care a investit în educația ei, pe când era în România, iar el încă avea bani.

O iubește foarte mult. Au o relație frumoasă, vorbesc adesea la telefon. Bani ea nu are să-i trimită, nu are un loc de muncă, e încă studentă. Dar i-a promis că, atunci când va câștiga bani, îl va ajuta să plătească taxa la azil, ca să mai acopere restanțele”, a spus Ion Cassian pentru Click.