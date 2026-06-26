Ludovic Orban l-a contrazis pe președintele Nicușor Dan: „Sper că nu ai ajuns prizonierul lor”

În timp ce șeful statului a vorbit despre necesitatea reformării instituțiilor fără a „duce țara în anarhie”, Orban a venit cu o replică directă, cu accente critice.

Ludovic Orban a transmis un mesaj ferm, avertizând asupra riscului capturării politice a deciziilor la vârf.

„Nu. Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului. Încă sper că nu ai ajuns prizonierul lor. Și, dacă continui să mergi pe drumul acesta, te vor transforma în măscăriciul sistemului.”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.

Declarația vine în contextul în care Nicușor Dan a vorbit despre relația sa cu așa-numitul „sistem”, subliniind că, din postura de președinte, obiectivul nu mai este confruntarea, ci reformarea acestuia.

Într-o intervenție publică, președintele României a explicat schimbarea de abordare față de perioada în care era activist civic și opozant al structurilor de putere.

„În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, asta e o certitudine. Acum, nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o.”, a spus Nicușor Dan.

El a adăugat că obiectivul rămâne reformarea statului „în timp”: „Da, în timp. În timp, şi fără să producă anarhie.”

Schimbul de replici dintre cei doi vine pe fondul unor tensiuni politice crescute, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern și al disputelor dintre partidele pro-occidentale privind direcția politică a României.

Nicușor Dan a insistat că energia politică nu ar trebui consumată în conflicte interne.

Zilele trecute, Ludovic Orban i-a transmis un avertisment lui Nicusor Dan, pe care îl acuză că s-a îndepărtat de promisiunile făcute alegătorilor și că s-a aliat cu forțele politice și instituționale împotriva cărora a primit sprijin în campanie.

Amintim că Ludovic Orban a fost numit pe 6 octombrie 2025 consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă, dar a fost revocat pe 18 noiembrie 2025, iar motivele au fost declarațiile făcute de Ludovic Orban.