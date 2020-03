De Mihai Niculescu,

Iată câteva glume culese de pe internet în aceste vremuri grele, potrivit thekitchn.com.

Cum să bei singur în izolarea la domiciliu

Băutul este o ocupație eminamente socială pentru majoritatea oamenilor, dar în vreme de coronavirus, se poate face și singur acasă, cu mult umor. Singura cerință pe lângă paharul și sticla de vin sunt … cât mai multe oglinzi, așa cum a făcut acest tânăr, pe Reddit.

Cum să lucrezi cu copiii acasă

Poate fi dificil să lucrezi de la domiciliu alături de copiii mici care au numai joaca în cap și nu se preocupă de lucruri mărunte precum păstrarea liniștii. Ni Un utilizator de Twitter a găsit modalitatea de a se „camufla” pentru a se dedica activităților sale.

Day 24 of the Quarantine Parents everywhere: pic.twitter.com/wY8iznS2EX — Maybe: Jacoby (@Getthebagcoach) March 17, 2020

Goana după hârtie igienică

Lumea a luat cu asalt magazinele în căutare de produse alimentare pentru a-și umple cămările la noi – sau hărtie igienică, în SUA. Au cumpărat atât de multă încât te gândești că o vor servi la micul dejun, prânz și seara.

Quarantine day 2: I am already so sick of eating toilet paper for every meal. No clue why everyone is doing this. — ETD51 (@ETD51) March 12, 2020

Cum să rămâi în siguranță, în casă. Varianta Arnold

Vedetele impânzesc și ele rețelele sociale cu mesaje de solidaritate și îndeamnă lumea să stea acasă. Animalele de companie pot fi prieteni de nădejde în această situație, chiar dacă sunt puțin…neobișnuite, o spune chiar și fostul actor și buvernator al statului California, Arnold Schwarzenegger.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB — Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020

Când se consideră că ești în carantină

Carantină sau izolare? la întrebarea aceasta se poate răspunde cu puțin umor. O vedetă de peste Ocean consideră că statul acasă se poate numi „carantină” doar dacă persoana carantinată este în regiunea Quarante din Franța. În caz contrar, este doar izolare cu șampanie.

Its only Quarantine if its in the Quarante province of France. Otherwise it’s just Sparkling Isolation. — Vikram Paralkar (@VikramParalkar) March 13, 2020

Cum să-ți transformi bucătăria în club

În aceste vremuri de criză, nu este deloc neobișnuit să ieși în club… cu condiția ca discoteca să fie propria bucătărie. O demonstrează un tip de pe TikTok care și-a transformat aragazul în mixerul de club, iar hota în orgă de lumini.

Italians after a week in lock down pic.twitter.com/I4dy6bT1qI — Massimo Cavazzini (@maxkava) March 14, 2020

Cum să le explici copiiilor că trebuie să stea în casă

În condițiile în care izolarea la domiciliu este absolut necesară, copiii tind să protesteze din ce în ce mai mult, pentru că nu au capacitatea să înțeleagă gravitatea situației. Este destul de dificil să le explici de ce nu mai au voie să iasă în parc și-vadă de activitățile zilnice. Asta constată și un utilizator de Twitter.

„A trecut de abia o săptămână și deja nu mai găsesc cuvintele potrivite să-i spun copilului de 6 ani. ”Lucrurile scapă de sub control, mănâncă broccoli”

Week 1 and Im already resorting to telling the 6-year-old “things are going to be weird, you need to eat your broccoli” — Ian Froeb (@ianfroeb) March 18, 2020

Sursa foto: Pixabay

