Da-ul romantic de la altar are consecințe financiare pe care mulți nu le iau în calcul. Există câteva greșeli pe care le fac cei doi parteneri, iar în cazul în care se ajunge la divorț, nimic nu este așa cum pare, relatează Blick.

Ce bunuri se împart

1. După căsătorie, totul aparține ambilor parteneri. Greșit. Venitul aparține persoanei care l-a câștigat. La fel cum darurile și moștenirile aparțin doar persoanei care le-a primit. Acestea pot face ce doresc cu ele. În cazul unui divorț, bunurile ambilor parteneri provenite din salariile și veniturile pe care le-au economisit în timpul căsătoriei sunt împărțite. Cu excepția cazului în care a fost convenită separarea bunurilor: În acest caz, nu trebuie să vă împărțiți bunurile.

2. Un partener este răspunzător pentru datoriile celuilalt. O soție nu este răspunzătoare pentru datoriile soțului ei dacă, de exemplu, compania acestuia dă faliment. Nici soțul nu este răspunzător pentru Porsche-ul pe care soția l-a cumpărat cu credit. Aceasta deoarece se aplică principiul: în căsătorie nu sunt răspunzător pentru datoriile partenerului – chiar dacă nu ați convenit asupra separării bunurilor. Cu toate acestea, există o excepție: contractele semnate în comun și datoriile pentru nevoile curente ale familiilor (chirie, contribuții la asigurări de sănătate sau impozite) – sunteți răspunzători în solidar pentru acestea.

3. A avea conturi separate înseamnă separarea bunurilor. Greșit. Separarea bunurilor există doar prin intermediul unui contract de căsătorie autentificat la notar sau prin hotărârea judecătorească. Doar pentru că aveți conturi separate nu înseamnă că bunurile economisite nu trebuie să fie împărțite în cazul unui divorț.

Ce se întâmplă în cazul în care vrei să vinzi ceva

4. Dacă vreau să vând ceva, partenerul meu trebuie să fie de acord. Pot să-mi vând bijuteriile după bunul plac. Oricine, într-o căsătorie, poate vinde ceea ce îi aparține. Există un singur domeniu în care acordul partenerului este necesar: locuința familiei. Chiar dacă soția nu figurează pe contractul de închiriere, este necesar consimțământul ambilor parteneri.

5. Moștenesc totul atunci când partenerul meu moare. Nu. Soția nu are niciun drept preferențial asupra obiectelor individuale, cu excepția cazului în care soțul decedat a stipulat o dispoziție de partaj. Există, de asemenea, moștenitori care sunt protejați de lege. În afară de soț, aceștia includ descendenții și părinții. Soțul supraviețuitor va moșteni o jumătate, iar copiii vor moșteni cealtă jumătate. Dacă părinții sunt încă în viață, soția moștenește trei sferturi, iar părinții unități – dar numai dacă nu există descendenți.

6. Separarea bunurilor protejează împotriva obligației de a plăti pensie alimentară și de a împărți activele fondului de pensii după divorț. Greșit. Separarea bunurilor vă protejează „doar” de obligația de a împărți bunurile care au fost economisite în timpul căsătoriei. Nu există nicio modalitate de a evita împărțirea activelor fondului de pensii. Cu toate acestea, numai suma care a fost economisită în timpul căsătoriei trebuie să fie împărțită până la divorț. Banii economisiți înainte de căsătorie nu trebuie să fie împărțiți.

7. Dacă locuința aparține ambilor parteneri deoarece ambii sunt înregistrați în cartea funciară, fiecare primește jumătate din valoare în caz de divorț. Nu. Cine are dreptul la cât din veniturile din vânzare sau valoarea estimată a casei nu este determinată de înscrierea în cartea funciară, ci mai degrabă de cine a investit bani(înainte de căsătorie, moșteniți sau economisiți din salarii în timpul căsătoriei). Dacă soțul a contribuit cu 1 milion de dolari pentru o casă – de exemplu, dintr-o moștenire – în timp ce soția nu a contribuit cu nimic, ea este în continuare coproprietar, dacă este înregistrată ca atare în cartea funciară. Cu toate acestea, soția nu primește nimic în caz de divorț, deoarece finanțarea a fost acoperită 100% din moștenire și nu din salariile soțului.

