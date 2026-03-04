Românii caută în continuare să vadă dacă benzina și motorina s-au scumpit, după ce au apărut unele zvonuri că prețul la carburanți ar putea ajunge la 10 lei/l, după războiul din Orientul Mijlociu.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 4 martie 2026 în principalele orașe din țară

Iată în ce orașe din România putem găsi miercuri, 4 martie 2026, cele mai mici prețuri la benzină și motorină.

Topul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

București – benzină: 7,96 lei/l (+0,04), motorină: 8,26 de lei/l (+0,02)

Cluj-Napoca – benzină: 7,89 de lei/l, motorină: 8.19 lei/l

Timișoara – benzină: 7,93 de lei/l, motorină: 8,26 de lei/l

Iași – benzină: 7,94 de lei/l, motorină: 8,26 de lei/l

Constanța – benzină: 7,96 de lei/l (+0,01), motorină: 8,25 de lei/l (+0,01)

În București, cea mai ieftină benzină costă azi 7,96 lei/l, în creștere față de ieri, când era 7,92 de lei/l, și se găsește la stațiile Rompetrol și Socar, iar cea mai scumpă ajunge la 8,13 lei/l la stațiile Petrom. Benzina premium variază între 8,56 lei/l la Rompetrol, față de 8,5 lei/l ieri, și 8,81 de lei/l la Lukoil.

Motorina simplă se găsește în București în creștere ușoară față de ieri, fiind azi 8,26 lei/l la Socar, față de 8,24 de lei/l în ziua precedentă, până la maxime de 8,43 de lei/l la Petrom. Motorina premium variază de la 8,69 lei/ la Socar, față de 8,62 de lei/l ieri, până la 8,92 de lei/l la OMV, Rompetrol și Mol.

În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină este la stațiile DHR și costă 7,89 de lei/l, la fel ca ieri, iar cea mai scumpă ajunge la 8,17 și se găsește la OMV. Benzina premium variază între 8,59 de lei/l la Socar și 8,90 de lei/l la OMV.

Motorina simplă este la Cluj-Napoca la prețuri de la 8,19 lei la DHR până la 8,50 de lei/l la OMV. Motorina premium variază de la 8,69 lei/l la Socar, față de 8,63 de lei/l ieri, până la 9,06 lei/l la OMV, față de 8,91 de lei/l ieri (deci o diferență de 0,15 lei).

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 7,93 de lei/l la Socar, la fel ca ieri, și ajunge până la 8,19 lei/l la OMV, față de 8,04 lei/l ieri (deci o diferență de 0,15 lei). Cea premium pornește de la 8,53 de lei/l la Socar și ajunge până la 8,92 lei/l la OMV, față de 8,77 de lei/l ieri, o altă diferență de 0,15 lei.

Motorina simplă este la Timișoara la prețuri de la 8,26 de lei/l la Socar până la iar cea premium începe de la 8,66 de lei/l la Socar până la 9,11 lei/l la OMV, în timp ce ieri era 8,92 de lei/l.

În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Socar și costă 7,94 de lei/l, la fel ca ieri, și ajunge până la 8,17 lei/l la OMV, față de 8,02 lei/l ieri (deci o diferență de 0,15 lei). Benzina premiul are prețuri cuprinse între 8,59 de lei/l la Socar și 8,90 lei/l la OMV, față de 8,75 de lei/l ieri (o diferență de 0,15 lei).

Motorina simplă costă la Iași la fel ca ieri, 8,26 de lei/l la stațiile Socar, și ajunge până la 8,50 lei/l la OMV, față de maximul de ieri, de 8,35 de lei/l (deci o diferență de 0,15 lei). Cea premium pleacă de la 8,69 lei/l la Socar, față 8,63 de lei/l ieri, și ajunge până la 9,06 lei/l la OMV, față de 8,91 de lei/l cât era ieri (o altă diferență de 0,15 lei).

În Constanța, cea mai ieftină benzină pornește de la 7,96 lei/l la Socar, o creștere față ușoară față de ziua precedentă, și ajunge la 8,21 lei/l la OMV, față de 8,06 lei/l ieri (diferență de 0,15 lei). Benzina premium se găsește de la 8,56 de lei/l la Socar până la 8,93 lei/l la OMV, față de 8,78 de lei/l ieri (o diferență de 0,15 lei).

Motorina simplă este la prețuri de la 8,25 de lei/l la Socar, o creștere ușoară față de ziua precedentă, până la 8,50 lei/l la OMV, față de 8,35 de lei/l cât era ieri (deci o diferență de 0,15 lei). Motorina premium se găsește la 8,65 lei/l la Socar, comparativ cu 8,6 lei/l marți, și ajunge până la 9,06 lei/l la OMV, în comparație cu 8,91 de lei/l, maximul de ieri (diferență de 0,15 lei).

Prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei în funcție de stația Peco aleasă (Petrom, OMV, Rompetrol, Mol, Lukoil, Socar etc.).

Bogdan Ivan admite că prețul carburanților poate ajunge la 10 lei/l

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revenit ieri asupra declarației făcute cu o zi în urmă și a admis că prețul benzinei poate urca la 10 lei, din cauza războiului declanșat de Israel și SUA în Iran.

„Dacă barilul de petrol va depăși 110-120 de dolari, putem să ajungem și la acel prag psihologic de 10 lei. Nu îmi doresc să ajungem acolo, facem tot ce ține de noi ca să absorbim acest șoc, dar nu putem să controlăm piața mondială de carburanți”, a spus marți Bogdan Ivan.

Luni, tot Bogdan Ivan spunea că zvonurile despre o creștere semnificativă a prețurilor la combustibil, care să tindă spre 10 lei, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, sunt nefondate și califica aceste afirmații drept „minciuni sfruntate”.

Potrivit acestuia, statul român este pregătit să gestioneze situația, având suficiente rezerve pentru cel puțin 90 de zile.

Afirmația că prețurile carburanților în România ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru, dacă prețul barilului de țiței se stabilizează între 90 și 100 de dolari, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, a fost făcută de președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

