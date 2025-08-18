Celia Chiriac, campioană națională la 14 ani

Competițiile au avut loc în această lună, la Prejmer, județul Brașov. Deși are doar 14 ani, Celia concurează deja și la categoria juniori, în care va intra oficial după ce va împlini 15 ani.

Performanțele obținute i-au adus tinerei ecvestre un loc în lotul național al Federației Ecvestre. În septembrie, Celia se va pregăti pentru două concursuri majore: finala unei cupe europene din Belgia și Campionatul balcanic din Serbia.

Calificarea la cupa europeană a fost confirmată prin victoria de echipă a României în competițiile de calificare, unde țara noastră a depășit echipe din state puternice, precum Germania și Italia.

Doar doi ani și jumătate de experiență, dar rezultate spectaculoase

Rezultatele Celiei sunt cu atât mai impresionante cu cât practică echitația doar de doi ani și jumătate. În tot acest timp, antrenamentele au avut loc la clubul de echitație Team Bucur Hermannstad, în Sibiu, la sute de kilometri de Oradea.

„Echitația este o pasiune foarte mare pentru ea și o susținem”, a declarat tatăl adolescentei, Silviu Chiriac.

Patru cai și drumuri săptămânale la Sibiu

Familia Chiriac face un efort considerabil pentru a susține performanța fiicei.

Părinții o duc cu mașina săptămânal la Sibiu, unde adolescenta se antrenează alături de cei patru cai ai săi.

La Sibiu, Celia își ține cei 4 cai pe care îi are și cu care a concurat sau concurează în prezent. Aceștia sunt atât parteneri de concurs, cât și prieteni de suflet ai tinerei sportive.

În paralel cu performanțele sportive, Celia a absolvit clasa a VIII-a și din toamnă va începe clasa a IX-a la Liceul Internațional din Oradea. Pe termen lung, își dorește să își transforme pasiunea pentru cai într-o profesie.

Celia își dorește să participe la cât mai multe concursuri de echitație, iar când va termina liceul, vrea să devină medic veterinar.

